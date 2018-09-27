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 Террористы на Донбассе усиленно тренируются применять "Грады", - ГУР

Российское оккупационное командование усиливает возможности для внезапного нанесения массированного огневого поражения объектов Объединенных сил, в т.ч. за счет скрытой подготовки к применению артиллерийских подразделений полкового и бригадного состава с нарушением Минских соглашений по отводу от линии разграничения определенных видов вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

Так, по данным украинской разведки, на волновахском направлении, на расстоянии менее 25 км от линии разграничения, противником проведена тренировка по нанесению внезапного огневого удара реактивным артиллерийским дивизионом 1 отдельной мотострелковой бригады 1 АК. В то же время такая тренировка в районе н.п. Миус была проведена с подразделением РСЗО БМ-21 "Град" 2 АК оккупантов.

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"В обоих случаях для сокрытия перемещения подразделений, противником проводились мероприятия оперативной маскировки и противодействия воздушной разведке Объединенных сил. Вместе с тем, из-за усиления этих мероприятий запрещался доступ на определенные территории и возникла необходимость их объезда, что вызвало возмущение среди местного населения и водителей грузовиков-зерновозов, которые были вынуждены преодолевать дополнительно значительные расстояния", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3088362
 
 
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Бійці стільки не тренуються. Це бодібілдери.
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Да хоть громы. Почалось сдуваться вяличие.
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Если ВСУ сильны и боевики опять полезут, то неплохо было бы этим воспользоваться и отвоевать больше украинской территории, не ограничиваясь минскими договоренностями.
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"Вместе с тем, из-за усиления этих мероприятий запрещался доступ на определенные территории и возникла необходимость их объезда, что вызвало возмущение среди местного населения и водителей грузовиков-зерновозов, которые были вынуждены преодолевать дополнительно значительные расстояния".

А то, что им прилетит ответка, их устраивает? Значит, в случае чего не надо этих уродов жалеть, и ровнять с землёй и их, и всё подряд.
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