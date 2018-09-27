 Террористы на Донбассе усиленно тренируются применять "Грады", - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

Так, по данным украинской разведки, на волновахском направлении, на расстоянии менее 25 км от линии разграничения, противником проведена тренировка по нанесению внезапного огневого удара реактивным артиллерийским дивизионом 1 отдельной мотострелковой бригады 1 АК. В то же время такая тренировка в районе н.п. Миус была проведена с подразделением РСЗО БМ-21 "Град" 2 АК оккупантов.

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"В обоих случаях для сокрытия перемещения подразделений, противником проводились мероприятия оперативной маскировки и противодействия воздушной разведке Объединенных сил. Вместе с тем, из-за усиления этих мероприятий запрещался доступ на определенные территории и возникла необходимость их объезда, что вызвало возмущение среди местного населения и водителей грузовиков-зерновозов, которые были вынуждены преодолевать дополнительно значительные расстояния", - сказано в сообщении.