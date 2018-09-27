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 "Я чувствовал, что вот-вот у меня сломаются шейные позвонки": экс-наемник "ДНР" рассказал, как его пытали свои же командиры

Экс-наемника "ДНР", служившего в в/ч 08805 в оккупированном Донецке, уже после увольнения похитили сослуживцы и подвергли жестким пыткам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на страницах в соцсетях российский политолог, бывший консультант "правительства ДНР", позже попавший в немилость террористов, пропагандист Роман Манекин.

Он приводит отрывок текста из заявления в "прокуратуру ДНР" молодого человека, воевавшего в рядах террористов "ДНР". В своем заявлении бывший наемник рассказал о том, как его похитили и пытали свои же, уже после увольнения со службы.

По его словам, 17 сентября при выходе из дома его задержали и принудительно заставили сесть в машину и проследовать с ними военнослужащие зенитного дивизиона в/ч 08805 л-т Руденко С. и с-т Дубок Д. (с их слов они действовали по приказу помощника командира зенитного дивизиона в/ч 08805 Жулий Н.Ю).

У задержанного отобрали все документы (паспорт, трудовая книжка, студенческий билет и др.), которыми в последующем его шантажировали, не отдавая на руки.

Командование дивизиона, в том числе и командир с позывным Пророк, обвинило экс-боевика в хищении 160 л бензина и 2500 л ДТ. 

После того, как задержанный аргументированно объяснил, что обвинения в его адрес являются беспочвенными и что он был уволен с воинской службы 24 августа 2018 г. (за 25 суток до задержания), его начали пытать. 

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Из текста заявления следует, что его жестоко пытали, били, угрожали сделать инвалидом, держали в камере и в подвале, "угрожали унизить как мужчину и человека, превратить в овощ". Также экс-боевик рассказывает, что к давлению присоединился и начальник Кировского РО Макеевского ГУ "МВД", а потом сотрудник "МГБ" по имени Андрей. 

"В руках у него было устройство похожее на ТАП-17 с проводами концы которых с его слов я сам или силой посторонних наденут на мои половые органы и будут бить током.
Или я должен договориться с п/п-к Жулий Н.Ю о компенсации мною не хватающего в заправщике топлива. Я согласился", - говорится в заявлении.

"После всего написанного меня так же заставили написать расписку что я обязуюсь принести в течение двух дней 100 тысяч рублей для якобы восстановления похищенного мною дизельного топлива. Также прежде чем отпустить заставили написать бумагу что физико-психологического давления на меня не применялись.

Меня не кормили и не давали воды почти двое суток. Я был перепуган, и очень боялся.
После написания всех бумаг, в том числе расписки с указанием суммы сто тысяч рублей меня отпустили и вернули мои документы с условием Жулия Н.Ю (замкомандира. - Ред.), что я принесу деньги в течение двух дней.

Человек из МГБ пугал меня так же тем фактом что в квартире могут при обыске найти патроны, гранаты и т.д и их, обязательно найдут если я откажусь написать все, что мне скажет п/п-к Жулий Н.Ю.", - сообщил экс-боевик "ДНР"

Я чувствовал, что вот-вот у меня сломаются шейные позвонки: экс-наемник ДНР рассказал, как его пытали свои же командиры 01
Я чувствовал, что вот-вот у меня сломаются шейные позвонки: экс-наемник ДНР рассказал, как его пытали свои же командиры 02
Я чувствовал, что вот-вот у меня сломаются шейные позвонки: экс-наемник ДНР рассказал, как его пытали свои же командиры 03
Я чувствовал, что вот-вот у меня сломаются шейные позвонки: экс-наемник ДНР рассказал, как его пытали свои же командиры 04
Я чувствовал, что вот-вот у меня сломаются шейные позвонки: экс-наемник ДНР рассказал, как его пытали свои же командиры 05

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Как пишет Манекин, комментируя рассказ экс-боевика, "за ходом дела будут следить тысячи людей в Донецке, РФ и по всему миру. Можете не сомневаться!"

"Будем требовать привлечения командира части, заместителей, лично участвовавших в пытках гражданского лица к уголовной ответственности, в соответствии с действующим законодательством!", - пишет сторонник "русского мира".

Также он пригрозил террористам: "В данном случае, честно предупреждаю: денег захотели?; будете иметь дело со мной. Чем это заканчивается, многие знают. Только попытайтесь приблизиться к парню! С любой стороны..."

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Напомним, российский политолог и пропагандист Роман Манекин приехал в Донецк в 2014 году, чтобы поддержать так называемую "русскую весну". Однако, позже его отношения с главарем боевиков Александром Захарченко испортились.

В конце сентября 2017 года, после того, как Манекин написал пост с критикой Захарченко, в его квартиру ворвались люди в масках, которые избили его и увезли в СИЗО. Там российский политолог провел более месяца. Около недели назад Манекина отпустили на свободу, однако в заключении он получил тяжелые травмы.

Источник: https://censor.net.ua/n3088360
 
 
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Все в этой истории прекрасно, но... Концовку надо доработать. Должны взрываться вертолеты (пардон, машины днр), гореть танки, сотнями погибать воины (пардон, впопучленцы днр), страдать сочувствующие днр люди (пардон, вата). А так - легкое чтиво, а не бестселлер.
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"Я чувствовал, что вот-вот у меня сломаются шейные позвонки": экс-наемник "ДНР" рассказал, как его пытали свои же командиры

Русский мир такой, бессмысленный, жестокий и беспощадный ....
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скажи спасибо, шо не порвали одно место ))))
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честно говоря, ваще пох, но чем больше перебьют друг-друга, тем проще нам придется в последствии
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Грустная история - щас расплачусь...😹
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Сочувствие, сопереживание - это черты человека. Но что-то не могу их проявить к горькой судьбинушке этой животинки...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я чувствовал, что вот-вот у меня сломаются шейные позвонки": экс-наемник "ДНР" рассказал, как его пытали свои же командиры
 
 
 
 
 
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