 В ВСУ с 2016 года зафиксированы 13 разрывов минометов, из них 9 - "Молот", - Луценко

Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко во время заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, докладывая о расследовании разрыва миномета "Молот" на Ривненском полигоне, передает Цензор.НЕТ.

"Всего с 16 года имели место 13 фактов разрыва 120-мм минометов, которые находились на учете ВСУ. Из них 9 – "Молот"", - сказал Луценко.

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Напомним, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля в ходе учений на Ривненском полигоне погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие.После проведения эксперимента 11 июля, военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.

Напомним, о ранении троих украинских военнослужащих в результате разрыва миномета "Молот" в одной из воинских частей в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе стало известно 25 сентября. Цензор.НЕТ публиковал материалы расследования этого инцидента ВСП: пять версий, расчет не прошел курс подготовки, мины 1973 года.

В сентябре 2015 года стало известно, что военные инженеры испытали украинский крупнокалиберный миномет "Молот": "Если все нормально, то в этом году отправим в армию 50 штук, а в 2016-м - больше 300". В марте 2016 года "Укроборонпром" заявил: Украинские воины получили первую партию минометов "Молот". В августе 2016 года стало известно, что военнослужащие протестировали отечественные 120-мм минометы "Молот" по 480 тыс. за единицу и обнаружили недостатки. Завод-изготовитель пообещал разобраться.

Тогда Цензор.НЕТ публиковал интервью с техническим директором завода "Маяк" Валерием Синицыным: Надежны ли украинские минометы "Молот"?. В нем Синицын рассказал о причинах выхода из строя 120 мм минометов "Молот" в 72-й бригаде.

Тем временем, в ноябре 2016 года в результате разрыва "Молота" двое бойцов батальона "Айдар" погибли, один получил тяжелые ранения. Согласно расследованию гибели двух бойцов "Айдара", предварительные причины - разрыв мины в канале ствола миномета "Молот". Тем временем, в ноябре нардеп Ярош выступил в поддержку миномета: "Я общался с нашими минометчиками. Могу совершенно точно сказать, что "Молот" это достойное вооружение". Также в поддержку "Молота" выступил комбат УДА Черный: "Молот" - лучший миномет среди тех, с которыми я работал.

В итоге, в декабре 2016 года Минобороны разрешило использовать в войсках миномет "Молот" исключительно из укрытия и с применением пускового шнура.

Вместе с тем, в январе 2017 года в сети появилось видео, на котором миномет "Молот" взлетел в воздух после выстрела! Что происходит с минометом за 500 тысяч, если не закрепить плиту.