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 В ВСУ с 2016 года зафиксированы 13 разрывов минометов, из них 9 - "Молот", - Луценко

С 2016 года зафиксированы 9 случаев разрыва миномета "Молот".

Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко во время заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, докладывая о расследовании разрыва миномета "Молот" на Ривненском полигоне, передает Цензор.НЕТ.

"Всего с 16 года имели место 13 фактов разрыва 120-мм минометов, которые находились на учете ВСУ. Из них 9 – "Молот"", - сказал Луценко.

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Напомним, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля в ходе учений на Ривненском полигоне погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие.После проведения эксперимента 11 июля, военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.

Напомним, о ранении троих украинских военнослужащих в результате разрыва миномета "Молот" в одной из воинских частей в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе стало известно 25 сентября. Цензор.НЕТ публиковал материалы расследования этого инцидента ВСП: пять версий, расчет не прошел курс подготовки, мины 1973 года.

В сентябре 2015 года стало известно, что военные инженеры испытали украинский крупнокалиберный миномет "Молот": "Если все нормально, то в этом году отправим в армию 50 штук, а в 2016-м - больше 300". В марте 2016 года "Укроборонпром" заявил: Украинские воины получили первую партию минометов "Молот". В августе 2016 года стало известно, что военнослужащие протестировали отечественные 120-мм минометы "Молот" по 480 тыс. за единицу и обнаружили недостатки. Завод-изготовитель пообещал разобраться.

Тогда Цензор.НЕТ публиковал интервью с техническим директором завода "Маяк" Валерием Синицыным: Надежны ли украинские минометы "Молот"?. В нем Синицын рассказал о причинах выхода из строя 120 мм минометов "Молот" в 72-й бригаде

Тем временем, в ноябре 2016 года в результате разрыва "Молота" двое бойцов батальона "Айдар" погибли, один получил тяжелые ранения. Согласно расследованию гибели двух бойцов "Айдара", предварительные причины - разрыв мины в канале ствола миномета "Молот". Тем временем, в ноябре нардеп Ярош выступил в поддержку миномета: "Я общался с нашими минометчиками. Могу совершенно точно сказать, что "Молот" это достойное вооружение". Также в поддержку "Молота" выступил комбат УДА Черный: "Молот" - лучший миномет среди тех, с которыми я работал

В итоге, в декабре 2016 года Минобороны разрешило использовать в войсках миномет "Молот" исключительно из укрытия и с применением пускового шнура

Вместе с тем, в январе 2017 года в сети появилось видео, на котором миномет "Молот" взлетел в воздух после выстрела! Что происходит с минометом за 500 тысяч, если не закрепить плиту.

Источник: https://censor.net.ua/n3088359
 
 
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Может надо было дать Надюхе пальнуть из миномета по куполу ВР?
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тих хто захищає "молоти" треба ставити на їх заряджання!
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или изготовитель...экономит на материалах....или материалы...не того качества
(ну ведь и такое может быть?)
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Комсомолец, наследственный коммуняка, сделавший себе карьеру на Смерти Гонгадзе и Кучма Геть...А теперь Кучме подобострастно ручки жмёт и прогибается. Хронический алкаш коррупционер с женой Бабой Ягой 3-го тысячелетия до Нашей Эры.
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а есть ли такая статистика - из скольки штук... сколько взорвалось
ну там из 10 - один...или из 100 - один...или........ из 10 - девять ???
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состоянием на 2016 их всего было 120 рвануло 9.
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вроде и не много
но жертв и раненных ...очень много.
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7 - 8 %... Хотя все относительно - например, в случае автомобиля его обычно снимают с производства...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ВСУ с 2016 года зафиксированы 13 разрывов минометов, из них 9 - "Молот", - Луценко
 
 
 
 
 
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