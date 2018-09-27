 Конкурс в ІР-суд: ВККСУ опубликовала расписание и правила сдачи экзамена

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.

Так, экзамен во время квалификационного оценивания в рамках объявленного Высшей квалификационной комиссией судей Украины 30 сентября 2017 г. конкурса на занятие 21 вакантной должности судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности будет проводиться 3 октября 2018 в павильоне № 1 выставочного центра "КиевЭкспоПлаза" по адресу: г. Киев , ул. Салютная, 2-Б.

В день проведения экзамена его участники будут сдавать анонимное письменное тестирование продолжительностью 150 мин. (максимальный балл - 90), а также выполнять практическое задание продолжительностью 330 мин. (максимальный балл - 120).

Экзамен будет сдаваться без использования компьютерной техники. Кроме того, проведение экзамена будут обеспечивать уполномоченные представители Комиссии.

В течение экзамена для участников будут звучать объявления о процедуре проведения и правилах поведения.

Расписание дня проведения экзамена:

8:30 - 9:05 - регистрация на экзамен;

9:30 - 12:00 - сдача анонимного письменного тестирования;

12:00 - 12:45. - перерыв;

13:00 - 18:30 - выполнение практического задания.

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Вход в помещение сдачи экзамена и регистрация участников будет осуществляться по фамилиям и согласно определенному для участника времени.

С информацией о лицах, которые продолжают участие в конкурсе, и определенному для них времени регистрации на экзамен можно ознакомиться в графике по этой ссылке. В случае несоответствия фамилии лица, указанного в графике, в частности, в связи с его изменением, необходимо безотлагательно сообщить Комиссии (по телефону 044-233-63-85) и взять на экзамен документ, удостоверяющий соответствующее изменение.

В ВККСУ просят участников являться для регистрации заблаговременно. Вход в помещение сдачи экзамена будет осуществляться с 8:20.

Перед входом в помещение сдачи экзамена необходимо выключить мобильные телефоны и другие электронные устройства записи, воспроизведения, приема и передачи информации. Выход из помещения до завершения выполнения практического задания не допускается.

Для входа в помещение и при регистрации участнику необходимо предъявить документ, удостоверяющий его личность и гражданство Украины (паспорт гражданина Украины).

Без документа, удостоверяющего личность и гражданство Украины, участники в помещение сдачи экзамена не допускаются.

Во время регистрации будет осуществляться генерация программным обеспечением двух индивидуальных кодов участника экзамена (первый - для составления анонимного письменного тестирования, второй - для выполнения практического задания), а также выдача индивидуальной карточки с индивидуальными кодами участника и номером сектора, определенному ему для сдачи экзамена.

Выданная при регистрации индивидуальная карточка является единственным документом, с помощью которого участник экзамена может узнать свой кодированный результат. Участник должен сохранять эту карточку до определения Комиссией общих результатов экзамена (декодированных).

В помещении сдачи экзамена будет работать гардероб.

Участники, не прошедшие процедуру регистрации и не сдавшие верхнюю одежду в гардероб, в зал сдачи экзамена не допускаются.

После прохождения регистрации и сдачи верхней одежды в гардероб участнику необходимо подойти к представителю Комиссии в секторе, определенном ему для сдачи экзамена, и в ведомости работы сектора удостоверить свою явку.

На входе в зал экзамена, в секторе и по требованию представителя Комиссии участнику необходимо предъявить индивидуальную карточку и документ, удостоверяющий личность. Перемещение участников в зале без этих документов запрещается.

Рабочее место в секторе участник экзамена выбирает самостоятельно. Каждое рабочее место участника будет обеспечиваться ручкой, бутылкой воды (0,5 л) и пакетом для размещения личных вещей. Во время экзамена необходимо использовать ручку, предоставленную Комиссией.

Пакет с личными вещами, которые запрещено использовать во время экзамена, должен в течение его сдачи должен находиться под рабочим местом участника.

Продуктами питания, в частности чаем и кофе, Комиссия участников обеспечивать не будет. Продажа продуктов питания и напитков в помещении сдачи экзамена осуществляться не будет. Участники могут приносить необходимые продукты с собой. Употреблять их разрешено в течение перерыва между сдачей анонимного письменного тестирования и выполнением практического задания.

Самостоятельное перемещение участников в зале сдачи экзамена, в частности, для посещения уборной, разрешается ориентировочно до 9:00 и с 12:00 до 12:45, а также после 18:30.

Любое перемещение участников в зале ориентировочно с 9:00 до 9:30 и с 12:45 до 18:30, в частности для целей посещения уборной, запрещается.

В другое время участник обязан перемещаться в зале с разрешения и в сопровождении представителя Комиссии. В течение дня проведения экзамена будет объявляться информация о порядке перемещения участников.

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Для входа в туалет во время сдачи экзамена (ориентировочно с 9:30 до 12:00 и с 13:00 до 18:30 участнику необходимо: 1) передать материалы экзамена представителю Комиссии; 2) взять с собой индивидуальную карточку и документ, удостоверяющий его личность.

Участник может отказаться от сдачи экзамена, о чем составляется соответствующий акт. Такой участник в сопровождении представителя Комиссии должен покинуть помещение сдачи экзамена.

Если лицо опоздало на сдачу анонимного письменного тестирования, он имеет право пройти регистрацию и сдать его в пределах отведенного для этого времени. Дополнительное время в таком случае не предоставляется.

Лицо, не появившееся на сдачу анонимного письменного тестирования или отказалась от его сдачи, к выполнению практического задания не допускается.

После объявления о завершении отведенного для соответствующей стадии экзамена времени участник обязан перевернуть бланк ответов и / или закрыть тетрадь (тетради), полученный (полученные) для этой стадии, положить ручку и, оставаясь за своим рабочим местом, ожидать, пока уполномоченные представители Комиссии будут собирать эти материалы. Факт сдачи материалов экзамена должен заверяться участником в ведомости работы сектора. Участник, который не сдал материалы экзамена и не засвидетельствовал факт их сдачи, обязан оставаться за рабочим местом до момента выполнения соответствующих действий.

При необходимости обратиться к представителю Комиссии по вопросам проведения экзамена, в частности сообщить ему о намерении выйти в туалет, нужно оставаться за рабочим местом, поднять руку и ждать представителя Комиссии, не мешая при этом работе сектора и другим участникам.

В помещении будет обеспечиваться дежурство медицинских работников. Место их размещения изображено на схеме зала. Для получения их помощи необходимо сообщить представителя Комиссии.

Ход сдачи экзамена будет фиксироваться на видео.

С остальными правилами сдачи экзамена, а также особенностями сдачи анонимного письменного тестирования и особенностями выполнения практического задания можно ознакомиться по ссылке.