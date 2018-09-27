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 Святой Престол не дает оценок, - Ватикан уточнил свою позицию по автокефалии

Коммуникат Апостольской нунциатуры в Украине уточнил позицию Святого Престола относительно автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Апостольской нунциатуры в Украине.

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В частности, коммуникат, частично исправил новость, которую вчера сообщили в МИД, где говорится о встрече между Архиепископом Полом Ричардом Ґаллахером, секретарем Отдела отношений с государствами и главой МИД Павлом Климкиным. По результатам встречи в МИД заявили, что Ватикан уважает и поддерживает решение о создании единой поместной церкви в Украине.

"Апостольская Нунциатура в Украине еще раз подтверждает позицию, многократно высказанную Святым Престолом, для которого вопрос создания единой Украинской Православной Поместной Церкви является внутренним вопросом Православной Церкви, по которому Святой Престол не давал и не намерен давать никакой оценки", - говорится в уточнении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 25 сентября Священный Синод Украинской православной церкви во вторник потребовал от экзархов Константинопольского патриарха Варфоломея покинуть Киев.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3088357
 
 
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Святой Престол не дает оценок, - Ватикан уточнил свою позицию по автокефалии. И добавили: "Но путин - Х-ло!"
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И тихонько что-то неразборчиво по латыни напевали себе под нос так, что угадывалось только "ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла".
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A Deo rex, a rege lex, sed putin penis est

(От Бога король, от короля закон, но путин - Хуйло)

...кажется, Сенека
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Cujusvis homĭnis est errāre; nullīus, sine putin, semper penis est. (Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме путина, не свойственно всегда быть Хуйлом).
(с) Марк Туллий Цицерон
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Вот всегда восхищался античными философами, ораторами, политическими деятелями. Выше приведенные изречения еще раз подчеркивают, что не зря они классики.
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++++++++++++++
Cicero non dicit quisquiliarum (Цицерон х*йни не скажет)
(с) Публий Корнелий Тацит
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Э-э... Чувствую, шо щас будет круговая порука, будут, ссылаясь друг-на-дружку, хвалить себя до беспаменства все эти, глубоко мною чтимые, конечно же, Корнелии с Тацитами, Цицероны с Сенеками.
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