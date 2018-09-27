 Один из подозреваемых в покушении на Михайлика ранее подозревался в убийстве грузинского авторитета

Об этом сообщает местное издание Odessa.online со ссылкой на свои источники, передает УНИАН.

Так, в 2007 году в районе мемориала 411-й батареи был обнаружен труп грузинского криминального авторитета. В ходе следствия "вышли" на подозреваемого в убийстве, но тогда ему удалось бежать из Украины. Позже дело об убийстве странным образом исчезло, и фигурант смог вернуться в Одессу.

Всех подозреваемых в покушении на Олега Михайлика задержали 24 сентября. Позже Нагладзе отпустили и тот обратился в городскую клиническую больницу №1. Его друзья утверждали, что он с 2014 года парализован, а оружие ему подбросили. Однако, по данным источников, подозреваемый является "смотрящим" по поселку Котовского, а полный паралич он симулирует. Врачи, которые осматривали подозреваемого, заключили, что он не парализован и не нуждается в госпитализации. Также Нагладзе опознали как участника вооруженного конфликта, который произошел в конце июня на Балковской.





