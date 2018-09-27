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Все про:Одесса (5148) Михайлик Олег (24)

 Один из подозреваемых в покушении на Михайлика ранее подозревался в убийстве грузинского авторитета

Торнике Нагладзе, подозреваемый в покушении на одесского активиста Олега Михайлика, ранее был подозреваемым в умышленном убийстве.

 Об этом сообщает местное издание Odessa.online со ссылкой на свои источники, передает УНИАН.

 Так, в 2007 году в районе мемориала 411-й батареи был обнаружен труп грузинского криминального авторитета. В ходе следствия "вышли" на подозреваемого в убийстве, но тогда ему удалось бежать из Украины. Позже дело об убийстве странным образом исчезло, и фигурант смог вернуться в Одессу.

Всех подозреваемых в покушении на Олега Михайлика задержали 24 сентября. Позже Нагладзе отпустили и тот обратился в городскую клиническую больницу №1. Его друзья утверждали, что он с 2014 года парализован, а оружие ему подбросили. Однако, по данным источников, подозреваемый является "смотрящим" по поселку Котовского, а полный паралич он симулирует. Врачи, которые осматривали подозреваемого, заключили, что он не парализован и не нуждается в госпитализации. Также Нагладзе опознали как участника вооруженного конфликта, который произошел в конце июня на Балковской.


Источник: https://censor.net.ua/n3088355
 
 
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а его сообщника марсианина взяли? или он успел вылететь на Альфа-Центавру последним рейсом?
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Специализируется на криминальных авторитетах?
Смелый.
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А де ті лікарі, які йому дали групу інвалідності? А де ті прокурори, що загубили справу? А де ті правоохоронці, що відповідають за безпеку громадян Одеси???
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на похоронах грузинського "вора в законі", висловлюють щире співчуття й розповідають "який хароший чєловєк і мєцінат ушел із жізні"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин из подозреваемых в покушении на Михайлика ранее подозревался в убийстве грузинского авторитета
 
 
 
 
 
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