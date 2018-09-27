 Советник Кернеса незаконно отдал лес под вырубку и застройку, - прокуратура

Об этом сообщает Прокуратура Харьковской области.

Как говорится в сообщении, советнику Кернеса и бывшему начальнику управления Госкомзема в г. Харькове уже сообщили о подозрении.

"Досудебным расследованием установлено, что чиновник с нарушением законодательства согласовал проект землеустройства относительно предоставления в собственность гражданину 0,22 га государственных земель под строительство жилья и садоводство", - сообщает руководитель Харьковской местной прокуратуры №1 Екатерина Шевцова.

Как сообщают правоохранители, подозреваемый подписал заключение на проект землеустройства, который позволил в дальнейшем бесплатно передать часть леса в частную собственность.

"В 2013 году подозреваемый подписал положительное заключение на проект землеустройства по отводу гражданину двух земельных участков, находящихся в постоянном пользовании Государственного предприятия "Харьковская лесная научно-исследовательская станция", без соответствующего разрешения профильного министерства по изменению их целевого назначения", – сообщают в прокуратуре .

Местная прокуратура подготовила в суд два ходатайства об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от должности на время досудебного расследования.

"Кроме того, на рассмотрении суда находится иск прокуратуры о возврате незаконно приватизированных участков леса", – говорится в сообщении.

Как известно, в Харькове с 2010 года активисты ведут борьбу против вырубки леса. По их данным за последние несколько лет в регионе было уничтожено тысячи гектаров леса.