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Все про:Кернес (1096) прокуратура (3320) Харьковщина (1193)

 Советник Кернеса незаконно отдал лес под вырубку и застройку, - прокуратура

Советника Харьковского городского головы подозревают в незаконном выделении леса под застройку.

Об этом сообщает Прокуратура Харьковской области.

Как говорится в сообщении, советнику Кернеса и бывшему начальнику управления Госкомзема в г. Харькове уже сообщили о подозрении.

"Досудебным расследованием установлено, что чиновник с нарушением законодательства согласовал проект землеустройства относительно предоставления в собственность гражданину 0,22 га государственных земель под строительство жилья и садоводство", - сообщает руководитель Харьковской местной прокуратуры №1 Екатерина Шевцова.

Как сообщают правоохранители, подозреваемый подписал заключение на проект землеустройства, который позволил в дальнейшем бесплатно передать часть леса в частную собственность.

"В 2013 году подозреваемый подписал положительное заключение на проект землеустройства по отводу гражданину двух земельных участков, находящихся в постоянном пользовании Государственного предприятия "Харьковская лесная научно-исследовательская станция", без соответствующего разрешения профильного министерства по изменению их целевого назначения", – сообщают в прокуратуре .

Местная прокуратура подготовила в суд два ходатайства об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от должности на время досудебного расследования.

"Кроме того, на рассмотрении суда находится иск прокуратуры о возврате незаконно приватизированных участков леса", – говорится в сообщении.

Как известно, в Харькове с 2010 года активисты ведут борьбу против вырубки леса. По их данным за последние несколько лет в регионе было уничтожено тысячи гектаров леса.

Источник: https://censor.net.ua/n3088354
 
 
 Топ комментарии
 
советник Гепы без него деребанит у него под носом?не смешите мои тапочки
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Ну и ЧТО? Кернес с Добкиным столько всего раздали сами себе и продали партнёрам....И что???
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Это самоуправство,это как же он посмел Гепу обойти?
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Ну и ЧТО? Кернес с Добкиным столько всего раздали сами себе и продали партнёрам....И что???
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Это самоуправство,это как же он посмел Гепу обойти?
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Гепа явно одобрил и в доле, ему просто сейчас светиться низззя....
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можно подумать, Кернеса 4 года судили, пока у Юрка Луценка прокуроры не закончилис
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кассир супермаркета ГПУ просто свою долю получил и остальное куда надо занёс.
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"советник кернеса раздавал землю", а сам рататуй вроде, как не при делах, короче, нашли очередного "Фукса"
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советник Гепы без него деребанит у него под носом?не смешите мои тапочки
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Тут половина лісопарка вже забудована, а вони товчуться за якісь сотки.
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У нас на прошлой неделе (недавно в другой теме писал об этом)

Хотят уничтожить парк: в Днепре горожане выступили против коммунальщиков

В Днепре горожане выступили против уничтожения парка в Самарском районе города. Активисты уверены, что деревья спиливают для того, чтобы вместо зеленой зоны построить торговые павильоны.
Когда коммунальщики начали спиливать деревья парке жилого массива "Приднепровский", против этого сразу выступили местные жители. В свою очередь, чиновники продемонстрировали возмущенным гражданам разрешительные документы, согласно которым коммунальщики должны убрать все деревья на участке. Причиной такого решения якобы стала аварийность деревьев в парке.
Но, как уверяют жители массива, самым старым деревьям в парке всего по 40 лет. В Самарской районной администрации уверяют, что парк уничтожают законно и помешать этому чиновники не могут. Но недавно в своей заметке в соцсетях заместитель городского головы не исключил, что на рассмотрение депутатов подали ошибочный вывод комиссии о разрешении на спиливание деревьев. Сейчас все работы в парке прекратили, но местные жители опасаются, что пока будут идти разбирательства, здесь срежут все деревья.
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Мене інше турбує. Чому гепа і допа до цього часу не на нарах?
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А, стесняюсь спросить, кто сидит. штепу и ту выпустили
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Гєпа офіційно висловився на підтримку Офшоркіна - пояснення ще потрібні ?
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подумаешь беда, пэтька половину Карпат вырубил и не жужжит
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Жаль Петя не знает что происходит в Харькове, а то бы позвонил отругал как папа сына!
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"Советник Кернеса незаконно отдал лес под вырубку и застройку, - прокуратура" - Луценко младший оказался замешан в контрабанде леса. Луценко младший, это сын генерального прокурора Украины Луценко.
Думают, что если они вырубят все деревья сейчас, то спасутся от повешения после свержения ихней власти после выборов.
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їх поріжуть на металобрухт ...
а всі набої використають в АТО ООС ...
вони все передбачили
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шустряк... а почему нет - гепа с дупой купили суд - им можно
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСоветник Кернеса незаконно отдал лес под вырубку и застройку, - прокуратура
 
 
 
 
 
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