 Нужно срочно назначить полную ревизию всех минометов "Молот" и провести их гарантийное обслуживание, - Луценко. ВИДЕО

Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко во время заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, докладывая о расследовании разрыва миномета "Молот" на Ривненском полигоне, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, в 2015 году из-за острого дефицита минометов в ВСУ, который составлял более 200 единиц, решением Министерства обороны и ГК "Укроборонпром" ПАО "Маяк" обязали разработать и исследовать образец миномета калибром 120 мм. По его словам, п июль 2015 года продолжалась разработка этого миномета с учетом характеристик советского прототипа.

Луценко уточнил, что условием для принятия миномета на вооружение было успешное прохождение ведомственных испытаний, однако на данныймоемент "критерии положительного или отрицательного прохождения испытаний нормативными документами ГОСТ не определены, поэтому он принимается заказчиком в каждом конкретном случае отдельно и самостоятельно".

По его данным, в случае с минометом "Молот" было поручено проверить его соответствие заявленным техническим характеристикам и дать оценку после проведения 124 выстрелов. И после соответсвующих испытаний миномет "Молот" был допущен к использованию ВСУ. ОАО "Маяк", в свою очередь, взял на себя обязательства течение 5 лет со дня поставки осуществлять гарантийное обслуживание и ремонт минометов, если дефекты не являются следствием нарушения правил эксплуатации или хранения продукции.

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"По данным следствия, никакого гарантийного обслуживания, а тем более ремонта в ПАО "Маяк" не проводилось", - акцентировал Луценко.

Вместе с тем, по данным Луценко, в июне 2016 года были проведены испытания "Молота" по другим стандартами, в ходе которых "был установлен ряд несоответствий критериям". В частности, сбой в работе предохранителя от двойного заряжания. Тем не менее, акт государственных испытаний не утвержден из-за отсутствия соответсвующих нормативных документов.

"Конечно, мы изучим данные экспертизы и также дадим оценку вероятным недостаткам минометов", - добавил Генпрокурор.

"Главное – просил бы комитет принять решение обратиться в Минобороны и "Укроборонпром" срочно назначить полную ревизию имеющихся минометов "Молот" и их гарантийного обслуживания заводом - производителем", - заявил Луценко.

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