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 Нужно срочно назначить полную ревизию всех минометов "Молот" и провести их гарантийное обслуживание, - Луценко. ВИДЕО

Необходимо провести ревизию всех минометов "Молот"

Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко во время заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, докладывая о расследовании разрыва миномета "Молот" на Ривненском полигоне, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, в 2015 году из-за острого дефицита минометов в ВСУ, который составлял более 200 единиц, решением Министерства обороны и ГК "Укроборонпром" ПАО "Маяк" обязали разработать и исследовать образец миномета калибром 120 мм. По его словам, п июль 2015 года продолжалась разработка этого миномета с учетом характеристик советского прототипа.

Луценко уточнил, что условием для принятия миномета на вооружение было успешное прохождение ведомственных испытаний, однако на данныймоемент "критерии положительного или отрицательного прохождения испытаний нормативными документами ГОСТ не определены, поэтому он принимается заказчиком в каждом конкретном случае отдельно и самостоятельно".

По его данным, в случае с минометом "Молот" было поручено проверить его соответствие заявленным техническим характеристикам и дать оценку после проведения 124 выстрелов. И после соответсвующих испытаний миномет "Молот" был допущен к использованию ВСУ. ОАО "Маяк", в свою очередь, взял на себя обязательства течение 5 лет со дня поставки осуществлять гарантийное обслуживание и ремонт минометов, если дефекты не являются следствием нарушения правил эксплуатации или хранения продукции.

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"По данным следствия, никакого гарантийного обслуживания, а тем более ремонта в ПАО "Маяк" не проводилось", - акцентировал Луценко.

Вместе с тем, по данным Луценко, в июне 2016 года были проведены испытания "Молота" по другим стандартами, в ходе которых "был установлен ряд несоответствий критериям". В частности, сбой в работе предохранителя от двойного заряжания. Тем не менее, акт государственных испытаний не утвержден из-за отсутствия соответсвующих нормативных документов.

"Конечно, мы изучим данные экспертизы и также дадим оценку вероятным недостаткам минометов", - добавил Генпрокурор.

"Главное – просил бы комитет принять решение обратиться в Минобороны и "Укроборонпром" срочно назначить полную ревизию имеющихся минометов "Молот" и их гарантийного обслуживания заводом - производителем", - заявил Луценко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088353
 
 
 Топ комментарии
 
Гарантия надёжности это когда представители руководства от производителей и выгодополучатели (Пашинский и семейка) будут находится рядом с миномётом во время стрельбы.
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Стоп стоп стоп!
"условием для принятия миномета на вооружение было успешное прохождение ведомственных испытаний,..."
"Тем не менее, акт государственных испытаний не утвержден из-за отсутствия соответсвующих нормативных документов..."

Т.е. по словам Луценко выходит, что миномет принят на вооружение незаконно, но вместо того, что бы возбудить по этому факту уголовное дело он занимается словоблудием о гарантийном обслуживании!
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НЕТ югик...эти МОЛОТЫ - МОЛОХИ нужно снимать с производства!!!
Они убийцы.
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Гарантия надёжности это когда представители руководства от производителей и выгодополучатели (Пашинский и семейка) будут находится рядом с миномётом во время стрельбы.
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МО и "Укроборонпром" должны срочно назначить полную ревизию всех минометов "Молот" и провести их гарантийное обслуживание, - Луценко - Цензор.НЕТ 3905Концен "Калашников" похвалился новой разработкой
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Начать надо с того,кто эти новые образцы на полигоне принимает,кто подписывает бумаги об успешном испытании. А то,как обычно,губы надует и... выйдет сухим из воды.
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Миномёты это всё-таки не магнитофоны. "Маяк" обо**ался.
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А приёмку в лице Шурика и свиты,что принимали?????С них спросу нет???Неудачно Шурик подержал плиту? Значит,руки не мыл.
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треба соєву иліту прив'язувати ланцюгами до мінамьотов пашинськаго в час випробувань а пєця заряжающім
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это юГик так завуалированно намекнул плешивскому, что пришло время делится, иначе будем заводить дельце.
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Стоп стоп стоп!
"условием для принятия миномета на вооружение было успешное прохождение ведомственных испытаний,..."
"Тем не менее, акт государственных испытаний не утвержден из-за отсутствия соответсвующих нормативных документов..."

Т.е. по словам Луценко выходит, что миномет принят на вооружение незаконно, но вместо того, что бы возбудить по этому факту уголовное дело он занимается словоблудием о гарантийном обслуживании!
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С каждого миномёта пускай Пашинский произведёт контрольный выстрел.
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В заголовке новости ряд ошибок!
Нужно слочно назначить полную левизию всех минометов "Молот" и пловести их галантийное обслуживание, - Луценко

...
Чёрт, почему я постоянно проигрываю с любого фото генплокулола?

Потрібно терміново призначити повну ревізію всіх мінометів "Молот" і здійснити їхнє гарантійне обслуговування, - Луценко - Цензор.НЕТ 3520
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НЕТ югик...эти МОЛОТЫ - МОЛОХИ нужно снимать с производства!!!
Они убийцы.
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Сором України-може хтось зможе йому пояснити,що він не прокурор.
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Комсомолец, наследственный коммуняка, сделавший себе карьеру на Смерти Гонгадзе и Кучма Геть...А теперь Кучме подобострастно ручки жмёт и прогибается.
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Создано дерьмо Павловским и ленинской кузнецей,вместо наказания подонков, Югик продолжает не создать, а оправдывать убийство защитников. До сих пор это будет?
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ерунда,похоже на этом миномёте тупо наварились
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А,как по мне, так нужно расчёты, для испытания таких образцов вооружения, формировать из деток директора завода - производителя, деток конструкторов и наших политиков. Сыновей то много у них, у Луценко, Турчинова, Гриценко, Шуфрича и т.д.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНужно срочно назначить полную ревизию всех минометов "Молот" и провести их гарантийное обслуживание, - Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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