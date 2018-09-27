 Программой "Доступные лекарства" уже воспользовались 6,6 млн украинцев, - Кабмин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
По информации подразделений здравоохранения в областях, уже более 6,6 млн украинцев воспользовались программой "Доступные лекарства". Наибольшей популярностью программа пользуется в Днепропетровской области - около 620 тысяч украинцев получили рецепты на "Доступные лекарства", в Харьковской - более 550 тысяч, во Львовской - более 530 тысяч и в г. Киев - более 420 тысяч пациентов.
В этом году спрос на лекарства по программе "Доступные лекарства" вырос на 30%. С начала 2018 г. для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы пациенты получили лекарства по 1,25 млн рецептов на сумму более 600 млн грн.
Также ощутимо увеличилось количество аптек, участвующих в программе. В декабре 2017 г. препараты по программе выдавали в 6761 аптечном учреждении, сейчас их можно получить в 8003 аптеках.
Отмечается также, что сейчас по программе можно получить 261 препарат, из них 59 - полностью бесплатно. 202 препарата украинцы могут получить в аптеке с незначительной доплатой. В среднем эта доплата составляет около 30% препарата.
"Правительственная программа" Доступные лекарства "продолжает динамично набирать обороты. Мы начинали программу со 153 препаратов в общем, из которых 23 были бесплатные. За полтора года работы мы увеличили выбор для пациентов почти в два раза. Правила программы привлекательны как для пациентов, так и для аптек, а также производителей. Поэтому качественное и эффективное лечение больных под постоянным наблюдением врача становится все более доступным нашим гражданам", - отметил заместитель министра здравоохранения Роман Илык.
В Кабмине напомнили, что в утвержденном правительством бюджете на 2019 г. уже заложен 1 млрд грн на программу "Доступные лекарства". Также в планах министерства обновление механизмов работы программы. Прежде всего, чтобы пациенты могли также получать рецепты у своих врачей, работающих в частных заведениях или осуществляющих свою деятельность, как ФЛП - в следующем году администрирования программы будет передан в Национальную службу здоровья. Обновление программы также предусматривает обязательное внедрение электронного рецепта.
И то може у вас как чернобыльцам больше дают. Хотя и наличие препаратов так себе.
Глянул по списку - то что родителям выписывали (сердечно-сосудистые) - так их и нет.
А в нас на сайті лікарні - пацієнтам тільки поради.
А взагалі є дві-три аптеки, де є "програма доступні ліки", але там в наявності потрібних ліків ще ні разу не було.
"С начала 2018 г. для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы пациенты получили лекарства по 1,25 млн рецептов на сумму более 600 млн грн. Источник: https://censor.net.ua/n3088350"
не было?
А ще на рахунок підкинути - премії держслужбовцям видати у розмірі 1,4 млрд грн за виконання своїх посадових обов'язків гроши знайшли. Це у 2,5 рази більше, чім профінансована ця програма.
Кинули кость, чтобы показать видимость реформы медицины.
Если уж зашел разговор о лекарствах, то лекарства в аптеках нужно сделать дешевле и чтобы лекарства были настоящие, а не поддельные.
А то ведь Яценюк и Гройсман отменили проверки в аптеках, чтобы мошенникам убивать украинцев было еще легче.
а тут даже в киеве нема но стока пользуется
Стэцьок ты, вид обыкновенный. Гуляй.
- Куме! Така справа. Маю п'ятнадцять гостей, але лише 10 стільців. В тебе не має п'яти стільців?
- Є. Як не має.
- Ото файно! То най ті п'єть зайвих до тебе йдуть!"