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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (10667) лекарства (762) рецепт (5)

 Программой "Доступные лекарства" уже воспользовались 6,6 млн украинцев, - Кабмин

С апреля 2017 года, когда начала работать программа "Доступные лекарства", украинцы получили лекарства по более чем 26,5 млн рецептов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

По информации подразделений здравоохранения в областях, уже более 6,6 млн украинцев воспользовались программой "Доступные лекарства". Наибольшей популярностью программа пользуется в Днепропетровской области - около 620 тысяч украинцев получили рецепты на "Доступные лекарства", в Харьковской - более 550 тысяч, во Львовской - более 530 тысяч и в г. Киев - более 420 тысяч пациентов.

В этом году спрос на лекарства по программе "Доступные лекарства" вырос на 30%. С начала 2018 г. для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы пациенты получили лекарства по 1,25 млн рецептов на сумму более 600 млн грн.

Также ощутимо увеличилось количество аптек, участвующих в программе. В декабре 2017 г. препараты по программе выдавали в 6761 аптечном учреждении, сейчас их можно получить в 8003 аптеках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года будет создано Национальное агентство по закупке лекарств, - Кабмин

Отмечается также, что сейчас по программе можно получить 261 препарат, из них 59 - полностью бесплатно. 202 препарата украинцы могут получить в аптеке с незначительной доплатой. В среднем эта доплата составляет около 30% препарата.

"Правительственная программа" Доступные лекарства "продолжает динамично набирать обороты. Мы начинали программу со 153 препаратов в общем, из которых 23 были бесплатные. За полтора года работы мы увеличили выбор для пациентов почти в два раза. Правила программы привлекательны как для пациентов, так и для аптек, а также производителей. Поэтому качественное и эффективное лечение больных под постоянным наблюдением врача становится все более доступным нашим гражданам", - отметил заместитель министра здравоохранения Роман Илык.

В Кабмине напомнили, что в утвержденном правительством бюджете на 2019 г. уже заложен 1 млрд грн на программу "Доступные лекарства". Также в планах министерства обновление механизмов работы программы. Прежде всего, чтобы пациенты могли также получать рецепты у своих врачей, работающих в частных заведениях или осуществляющих свою деятельность, как ФЛП - в следующем году администрирования программы будет передан в Национальную службу здоровья. Обновление программы также предусматривает обязательное внедрение электронного рецепта.

Источник: https://censor.net.ua/n3088350
 
 
 Топ комментарии
 
та их и порохоботы не особо берут - рецепты есть, а лекарств нет.
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Может тебе пора воспользоваться программой?
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Программой "Доступные лекарства" уже воспользовались 6,6 миллионов украинцев, - Кабмин

Кинули кость, чтобы показать видимость реформы медицины.
Если уж зашел разговор о лекарствах, то лекарства в аптеках нужно сделать дешевле и чтобы лекарства были настоящие, а не поддельные.
А то ведь Яценюк и Гройсман отменили проверки в аптеках, чтобы мошенникам убивать украинцев было еще легче.
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Может тебе пора воспользоваться программой?
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зачем тебе гривны - ты 10 000 эвро зарабатываешь...)))
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Цензоровські зрадоботи принципіально не беруть ці ліки)
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та их и порохоботы не особо берут - рецепты есть, а лекарств нет.
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Та ви що. я в районну лікарню неділю тому заходив. Висить список ліків які є з сьогоднішньою датою. Це було в стаціонарі.
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Ну якби знав. що попросять то б обов'язково би сфотографував.
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просто сколько знаю из общения с родителями - они эти доступные лекарства в аптеках застать никак не могут, приходиться покупать за полную стоимость.
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Але це стаціонар. В аптеках по різному може бути. Може їх тільки в аптеки в лікарнях доставляють.
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а що то у вас за провайдер интернету у Дубровице?

И то може у вас как чернобыльцам больше дают. Хотя и наличие препаратов так себе.
Глянул по списку - то что родителям выписывали (сердечно-сосудистые) - так их и нет.
А в нас на сайті лікарні - пацієнтам тільки поради.

А взагалі є дві-три аптеки, де є "програма доступні ліки", але там в наявності потрібних ліків ще ні разу не було.
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Цю лікарню "реформатори" ще не закрили?
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Я зараз в Нідерландах як бачите. а провайдера в Дубровиці 2 - Nstream and Warstream
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Т.е., например, этого

"С начала 2018 г. для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы пациенты получили лекарства по 1,25 млн рецептов на сумму более 600 млн грн. Источник: https://censor.net.ua/n3088350"

не было?
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может и было. Вопрос - это сколько процентов составляет от потребности людей
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Столько сколько государство может позволить. Подкинь пару лярдов, закупи лекарств для народа.
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а хтось сперечається? Той владі тільки звіздюлей треба підкинути.
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не переймайся - вже два разу ризикував - 2004-5 та 2013-14.
А ще на рахунок підкинути - премії держслужбовцям видати у розмірі 1,4 млрд грн за виконання своїх посадових обов'язків гроши знайшли. Це у 2,5 рази більше, чім профінансована ця програма.
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Шош поделать; без государственного аппарата - не может быть государства.
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та да - по тому аппарату тюрьма плачет
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Программа работает, проверенно ( но лучше не болеть) Вот зрадофилам касапским, советую, поменьше пукан рвать, вазелин по программе, ЗАСЬ! Программой "Доступные лекарства" уже воспользовались 6,6 млн украинцев, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2573
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Линия жизни простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс, и если линия говорила правду, - вдова должна была бы дожить до мировой революции. Гадалка, сбросив карты в ящик, зевнула, показала пасть пятидесятилетней женщины и пошла в кухню… (с)
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Программой "Доступные лекарства" уже воспользовались 6,6 миллионов украинцев, - Кабмин

Кинули кость, чтобы показать видимость реформы медицины.
Если уж зашел разговор о лекарствах, то лекарства в аптеках нужно сделать дешевле и чтобы лекарства были настоящие, а не поддельные.
А то ведь Яценюк и Гройсман отменили проверки в аптеках, чтобы мошенникам убивать украинцев было еще легче.
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Гавкни ещё что-нибудь. Неужели в методичке больше ничего нет ?
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это как субсидия - всех лишили но будет
а тут даже в киеве нема но стока пользуется Программой "Доступные лекарства" уже воспользовались 6,6 млн украинцев, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2619
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Так чего же эти кабминовские добродетели всё по заграницам лечатся. В Украине такие условия шикарные, лекарства на шару, а они не пользуются, странно.
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Так медицина ж бесплатная. Потому каждый лечится там где может.
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в конституции написано, что тебя не долечили？ странная в Австралии конституция, мягко говоря
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Не валяй дурака; речь про Украину. У нас есть система Medicare.
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Откуда тебе все известно, есть ли бесплатная медицина и доступные лекарства？
Стэцьок ты, вид обыкновенный. Гуляй.
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"
- Куме! Така справа. Маю п'ятнадцять гостей, але лише 10 стільців. В тебе не має п'яти стільців?
- Є. Як не має.
- Ото файно! То най ті п'єть зайвих до тебе йдуть!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрограммой "Доступные лекарства" уже воспользовались 6,6 млн украинцев, - Кабмин
 
 
 
 
 
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