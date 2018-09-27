 Программой "Доступные лекарства" уже воспользовались 6,6 млн украинцев, - Кабмин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

По информации подразделений здравоохранения в областях, уже более 6,6 млн украинцев воспользовались программой "Доступные лекарства". Наибольшей популярностью программа пользуется в Днепропетровской области - около 620 тысяч украинцев получили рецепты на "Доступные лекарства", в Харьковской - более 550 тысяч, во Львовской - более 530 тысяч и в г. Киев - более 420 тысяч пациентов.

В этом году спрос на лекарства по программе "Доступные лекарства" вырос на 30%. С начала 2018 г. для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы пациенты получили лекарства по 1,25 млн рецептов на сумму более 600 млн грн.

Также ощутимо увеличилось количество аптек, участвующих в программе. В декабре 2017 г. препараты по программе выдавали в 6761 аптечном учреждении, сейчас их можно получить в 8003 аптеках.

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Отмечается также, что сейчас по программе можно получить 261 препарат, из них 59 - полностью бесплатно. 202 препарата украинцы могут получить в аптеке с незначительной доплатой. В среднем эта доплата составляет около 30% препарата.

"Правительственная программа" Доступные лекарства "продолжает динамично набирать обороты. Мы начинали программу со 153 препаратов в общем, из которых 23 были бесплатные. За полтора года работы мы увеличили выбор для пациентов почти в два раза. Правила программы привлекательны как для пациентов, так и для аптек, а также производителей. Поэтому качественное и эффективное лечение больных под постоянным наблюдением врача становится все более доступным нашим гражданам", - отметил заместитель министра здравоохранения Роман Илык.

В Кабмине напомнили, что в утвержденном правительством бюджете на 2019 г. уже заложен 1 млрд грн на программу "Доступные лекарства". Также в планах министерства обновление механизмов работы программы. Прежде всего, чтобы пациенты могли также получать рецепты у своих врачей, работающих в частных заведениях или осуществляющих свою деятельность, как ФЛП - в следующем году администрирования программы будет передан в Национальную службу здоровья. Обновление программы также предусматривает обязательное внедрение электронного рецепта.