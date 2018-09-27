 Одесский активист Устименко опознал преступника: нападение осуществили бойцы 54-й бригады ВСУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"Я уверен, что один из них совершил на меня нападение", - сказал Устименко.

Активист не уточнил, кого именно он имеет ввиду из двоих задержанных.

Соответствующие процессуальные мероприятия пока не осуществлялись.

25 сентября прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил на пресс-конференции, что задержаны двое подозреваемых в нападении 2 июня на руководителя одесского "Автомайдана" Виталия Устименко.

Уже на следующий день суд арестовал без права на залог обоих подозреваемых в нападении на Устименко.

Как сообщила "Думская", первого подозреваемого зовут Станислав Р., он – житель Кривого Рога. Мужчина в суде заявил, что никогда не был в Одессе, никогда не видел Устименко и не знает, кто это. Также Станислав Р. утверждает, что он, как и второй задержанный по подозрению в покушении на Устименко - Юрий Г., является действующим военнослужащим 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Позже издание добавило, что позывной Станислава Р. – Кидур. В командовании бригады "Думской" заявили, что мужчина – действительно военнослужащий этого соединения и бывший боец "Азова", но уже длительное время числится в списке "самовольно оставивших часть".

Напомним, двое неизвестных 5 июня напали на лидера одесского отделения "Автомайдана" Виталия Устименко. Телеведущего и активиста "Автомайдана" Виталия Устименко 5 июня забрали в больницу со следами побоев и ножевым ранением спины, после того как двое неизвестных напали на него вблизи одесского филиала Общественного телевидения, где Устименко вел программу "Тема дня". Очевидцы инцидента отметили, что двое нападавших ждали активиста еще за полчаса до нападения.

Позже, 18 июня, произошло нападение на главного редактора херсонского сайта "Мост", представителя ОО "Институт массовой информации" в Херсонской области Сергея Никитенко.

По словам журналиста, нападавшие на него похожи на людей, которые ранее нанесли ножевые ранения Устименко. Он узнал их на скриншоте с видео событий в Одессе.