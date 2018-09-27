 Вспышка вирусного гепатита зафиксирована в школе на Одесчине: заболели девять учеников, - Минздрав

Причиной вспышки является нарушение санитарно-гигиенических норм и противоэпидемического режимов, а также отсутствие условий для соблюдения личной гигиены в школе в связи с проведением капитального ремонта водопроводных сетей с 14 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт областного лабораторного центра

Для выявления источника и факторов передачи инфекции специалисты Одесского областного лабораторного центра проводят комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий с лабораторным контролем.

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