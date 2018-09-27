EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество, Здоровье
  666  6
Все про:гепатит (31) дети (3325) Минздрав (1709) Одесская область (1582) школа (1764)

 Вспышка вирусного гепатита зафиксирована в школе на Одесчине: заболели девять учеников, - Минздрав

В общеобразовательной школе с.Соше-Островское Великомихайловского района Одесской области зафиксирована вспышка вирусного гепатита – заболели девять учеников, сообщает государственное учреждение "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины".

Причиной вспышки является нарушение санитарно-гигиенических норм и противоэпидемического режимов, а также отсутствие условий для соблюдения личной гигиены в школе в связи с проведением капитального ремонта водопроводных сетей с 14 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт областного лабораторного центра

Для выявления источника и факторов передачи инфекции специалисты Одесского областного лабораторного центра проводят комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий с лабораторным контролем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массовое отравление детей произошло в школе-интернате на Ривненщине: заболели 24 человека, из них 22 ребенка, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3088348
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В Афганистане, когда я там служил, именно конец сентября - проявление гепатита, приобретенного ранее... Инкубационный период долгий. В дивизии в день до 70 человек выявляли эту болезнь...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
посмотрите видео у шария про фельдшерский пункт который открыл Петр Алексеевич Порошенко не пожалеете там сука все село агенты кримля
 показать весь комментарий
 
В приличном обществе за предложение показать Шария могут и канделябром приложить. И будут правы. Безотносительно темы просмотра.
 показать весь комментарий
 
Смотреть Шария могут только конченные хохлы, украинец такого смотреть не будет, даже если он иногда и правду говорит. Про этот пункт есть журналистское расследование и без Шария. Откуда по вашему этот Шариков взял данные и видео?! А за ваше предложение по Шарию - бан!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоВспышка вирусного гепатита зафиксирована в школе на Одесчине: заболели девять учеников, - Минздрав
 
 
 
 
 
 вверх