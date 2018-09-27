 "Закатывали глаза, кусали губы, дергались, ерзали и внимательно конспектировали", - Ирина Геращенко о реакции делегации РФ на выступление Порошенко в ООН

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, которая также принимает участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Она напомнила, что ключевыми темами выступления Порошенко в Генассамблее ООН были последствия российской агрессии и оккупации, захват Крыма и Донбасса, экологическая катастрофа на оккупированных территориях, милитаризация Крыма, нарушение прав человека.

"Особый акцент и призыв - введение миротворческой миссии с широким мандатом временной международной администрации под эгидой ООН. Президент говорил об очередных провокациях россиян в Азовском море и незаконно построенном керченском мосту", – добавила она.

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"Но для меня едва ли не самыми важными были его слова о пленниках Кремля, истории крымчан Владимира Балуха и Олега Сенцова, которые находятся между жизнью и смертью, и голодают с требованием освободить всех пленников Кремля. И рассказ о Сергее Глондаре, который ни разу не видел своей маленькой дочери, которая родилась после мобилизации отца. Сергей вместе с побратимами уже 3,5 года содержится в оккупированном Донбассе. Президент Порошенко рассказал всему миру, что РФ отказывается забрать своих граждан, которых послала убивать украинцев, и которые осуждены за террор в Украине, в обмен на политзаключенных Кремля. И призвал не только выражать солидарность, а вместе бороться за освобождение украинцев", - написала Геращенко.

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При этом она отметила, что во время выступления Порошенко на сессии Генассамблеи ООН заметно нервничала российская делегация.

"Время от времени камеры выводили на два больших экрана возле трибуны картинки сессионного зала, который внимательно слушал украинского Президента. И только одна делегация выделялась - россияне. Их представители закатывали глаза, кусали губы, дергались и ерзали, и внимательно конспектировали. Вот последнее правильно. Пусть записывают за украинским Президентом, что мы и в дальнейшем будем бороться за каждый сантиметр украинской земли, до полного восстановления территориальной целостности", - отметила вице-спикер ВР.

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Геращенко подчеркнула, что Украина будет подавать в международные суды на Россию.

"Мы выступаем за реформу ООН, где страна-член Совбеза бесстыдно злоупотребляет правом вето. И с каждой международной трибуны и на каждой встрече будем напоминать о всех преступлениях России", - заявила она.

"Президенту Украины зал аплодировал после выступления, что нечасто бывает на пленарке Генассамблеи. И надеюсь, это выступление и вся огромная работа на полях Ассамблеи приближают нас к решению вопроса относительно миротворцев и увеличивают количество сторонников Украины, которые уже в ближайшие месяцы поддержат резолюцию о нарушении прав человека на оккупированных территориях", - написала она.







