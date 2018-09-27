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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1215) ООН (2577) Порошенко (15484) Россия (70576)

 "Закатывали глаза, кусали губы, дергались, ерзали и внимательно конспектировали", - Ирина Геращенко о реакции делегации РФ на выступление Порошенко в ООН

Представители Российской Федерации заметно нервничали во время выступления Президента Украины Петра Порошенко на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, которая также принимает участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Она напомнила, что ключевыми темами выступления Порошенко в Генассамблее ООН были последствия российской агрессии и оккупации, захват Крыма и Донбасса, экологическая катастрофа на оккупированных территориях, милитаризация Крыма, нарушение прав человека.

"Особый акцент и призыв - введение миротворческой миссии с широким мандатом временной международной администрации под эгидой ООН. Президент говорил об очередных провокациях россиян в Азовском море и незаконно построенном керченском мосту", – добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За три дня на полях Генассамблеи ООН Порошенко провел 25 встреч с главами иностранных делегаций, - Цеголко. ФОТОрепортаж

"Но для меня едва ли не самыми важными были его слова о пленниках Кремля, истории крымчан Владимира Балуха и Олега Сенцова, которые находятся между жизнью и смертью, и голодают с требованием освободить всех пленников Кремля. И рассказ о Сергее Глондаре, который ни разу не видел своей маленькой дочери, которая родилась после мобилизации отца. Сергей вместе с побратимами уже 3,5 года содержится в оккупированном Донбассе. Президент Порошенко рассказал всему миру, что РФ отказывается забрать своих граждан, которых послала убивать украинцев, и которые осуждены за террор в Украине, в обмен на политзаключенных Кремля. И призвал не только выражать солидарность, а вместе бороться за освобождение украинцев", - написала Геращенко.

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При этом она отметила, что во время выступления Порошенко на сессии Генассамблеи ООН заметно нервничала российская делегация.

"Время от времени камеры выводили на два больших экрана возле трибуны картинки сессионного зала, который внимательно слушал украинского Президента. И только одна делегация выделялась - россияне. Их представители закатывали глаза, кусали губы, дергались и ерзали, и внимательно конспектировали. Вот последнее правильно. Пусть записывают за украинским Президентом, что мы и в дальнейшем будем бороться за каждый сантиметр украинской земли, до полного восстановления территориальной целостности", - отметила вице-спикер ВР.

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Геращенко подчеркнула, что Украина будет подавать в международные суды на Россию.

"Мы выступаем за реформу ООН, где страна-член Совбеза бесстыдно злоупотребляет правом вето. И с каждой международной трибуны и на каждой встрече будем напоминать о всех преступлениях России", - заявила она.

"Президенту Украины зал аплодировал после выступления, что нечасто бывает на пленарке Генассамблеи. И надеюсь, это выступление и вся огромная работа на полях Ассамблеи приближают нас к решению вопроса относительно миротворцев и увеличивают количество сторонников Украины, которые уже в ближайшие месяцы поддержат резолюцию о нарушении прав человека на оккупированных территориях", - написала она.

Закатывали глаза, кусали губы, дергались, ерзали и внимательно конспектировали, - Ирина Геращенко о реакции делегации РФ на выступление Порошенко в ООН 01
Закатывали глаза, кусали губы, дергались, ерзали и внимательно конспектировали, - Ирина Геращенко о реакции делегации РФ на выступление Порошенко в ООН 02
Закатывали глаза, кусали губы, дергались, ерзали и внимательно конспектировали, - Ирина Геращенко о реакции делегации РФ на выступление Порошенко в ООН 03
Закатывали глаза, кусали губы, дергались, ерзали и внимательно конспектировали, - Ирина Геращенко о реакции делегации РФ на выступление Порошенко в ООН 04

Источник: https://censor.net.ua/n3088346
 
   
 Топ комментарии
 
На Цензорі у деяких форумчан теж були подібні симптоми.
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А "грустная лошадка" вже давно стала старою і хворою.
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у інфікованих сказом така реакція на воду, а у інфікованих путінізмом така реакція на Порошенко "Закатывали глаза, кусали губы, дергались, ерзали и внимательно конспектировали", - Геращенко о реакции делегации РФ на выступление Порошенко в ООН - Цензор.НЕТ 4095
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На Цензорі у деяких форумчан теж були подібні симптоми.
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Та ладно )) Кацапов здесь практически не осталось. А ватникам парашенко подходит. Он их не трогает.
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У всякому випадку я правий, бо достатньо відкрити гілку про Порошенко і прочитати. Кому і хто підходить я не розглядаю
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Петро рівноапостольний (бо Томос "вибив") - екзорцист, демонів гоняв "Закатывали глаза, кусали губы, дергались, ерзали и внимательно конспектировали", - Ирина Геращенко о реакции делегации РФ на выступление Порошенко в ООН - Цензор.НЕТ 9664
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Представника РФ в ООН Небензю прозвали "Чурка-2".
"Закочували очі, кусали губи, смикалися, совалися й уважно конспектували", - Геращенко про реакцію делегації РФ на виступ Порошенка в ООН - Цензор.НЕТ 7796
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"Члены российской делегации хаотично, не согласовано стреляли пуканами".
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как говорят с кем поведешься, от того и ...вошки "Закочували очі, кусали губи, смикалися, совалися й уважно конспектували", - Геращенко про реакцію делегації РФ на виступ Порошенка в ООН - Цензор.НЕТ 4064
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корпоративная этика, братик
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"Братик" - так обращаются друг к другу впопучленцы дэнэрэ...
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Так целый день лошадиными газами дышали)))
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А "грустная лошадка" вже давно стала старою і хворою.
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Искусственный интеллект также утверждает, что никто уже не собирается его удовлетворять (то есть цацкаться с ним):

"Закатывали глаза, кусали губы, дергались, ерзали и внимательно конспектировали", - Геращенко о реакции делегации РФ на выступление Порошенко в ООН - Цензор.НЕТ 7302
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цепропон, це твій педофільний Сцарь всюди сам їздить( раніше Коні була), а президенти цивілізованих країн всюди з дружинами
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Обидно, что пуйло с Конни в оон появиться не мог?
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Хорошо, что у Ху@ла жены нет. Какая экономия для России.
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Вот прямо бог дипломатии.
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Ось тільки томос отримає і стане канонічним богом дипломатії! "Закочували очі, кусали губи, смикалися, совалися й уважно конспектували", - Геращенко про реакцію делегації РФ на виступ Порошенка в ООН - Цензор.НЕТ 4437 Пєтєшавки його вже в лік святих возвели. "Закочували очі, кусали губи, смикалися, совалися й уважно конспектували", - Геращенко про реакцію делегації РФ на виступ Порошенка в ООН - Цензор.НЕТ 3162
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говорить одно а делать все наоборот это петр лексеич умеет лучше всего .
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В названии статьи описание как беснуется нечисть когда ей хреново.. ну вот, всё сходится, рашистская нечисть демонстрировала все признаки нечисти, коей и является. Картинка мне нравится про рогатого "і воно каже воно мені брат..".. Такая нечисть запоребриковая нам точно не братья
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у інфікованих сказом така реакція на воду, а у інфікованих путінізмом така реакція на Порошенко "Закатывали глаза, кусали губы, дергались, ерзали и внимательно конспектировали", - Геращенко о реакции делегации РФ на выступление Порошенко в ООН - Цензор.НЕТ 4095
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О, белорусская вата подкатила и свои пять вставила. Что, тоже украинцами обиженные или многострадальный беженец Донбасса?
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Чернокожие представители на заднем плане явно внемлют каждому слову сивочолого лидера.
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Борчиха только на словах, умеет вовремя подкинуть пару нужных словцов и всегда при власти.
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Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус!..
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Антикор? Ты б ще пірнуло у чан з лайном під нназвою Сруския вісна. Там на дні побачив би усе, ватноголове
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Его как раз россияская делегация меньше всего интересует.
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У гаращенко лексикон захаровой. Один в один.
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Закатывали глаза, кусали губы, дергались …, представляю что будет когда Украине дадут Томас, начнутся биться в истерике. Томас необходимо достойно отметить, Украина этого заслужила, также необходимо отметить убывание Московской секты к себе на кацапскую родину. Будем провожать до самой границы, чтобы не свернули куда-то.
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від термоса москвинська секта нікуди не дінеться, просто відбудеться частковий переділ власності на користь місцевої секти
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***
лавров всех сразу успокоил
не бойтесь это нервный тик
упал забился обоссался
затих
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Тоже сочинилось:

по приговору трибунала
расстрелян был сергей лавров
а труп зарыли не в могилу
а в ров
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запоребриковая нечисть зрадоговнюкам союзники и братья..
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Ситуация хуже чем в блокадном Ленинграде.
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А как же он может поведать, сколько не переживут это зиму, если они еще живы? В Google есть вся информация о его фабрике в Липецке.
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Официально вырос на сущие копейки...но Петя же не за копейки "работает", офшоры на лиц с неразборчивой фамилией, вот где денюшки....это же Петя пару лет назад обещал офшоры сделать прозрачными?...да точно Петя, порохоботы не дадут соврать!
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За своими "пенсами" приглядывай...Или так увлёкся "подглядыванием из-за поребрика", что на своих и времени не остаётся?
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"Закочували очі, кусали губи, смикалися, совалися", а Ірка це "уважно конспектувала" - гратиме вночі з Пецею в расєйських іхтамнєтів
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"Закатывали глаза, кусали губы, дергались, ерзали и внимательно конспектировали" "Закочували очі, кусали губи, смикалися, совалися й уважно конспектували", - Геращенко про реакцію делегації РФ на виступ Порошенка в ООН - Цензор.НЕТ 8238 он им что? Камасутру читал!
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Конспектировали.
М-да.
Видеозапись? Не, не слышали.
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Зачем записывать и конспектировать? Он и в прошлом году говорил тоже самое! Разница в несколько предложений!
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Не ржали уже хорошо.Испугались наверное.Да и не Жванецкий на сцене.
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А как можно внимательно конспектировать??? Конспектировать можно "тщательно", "усердно", "прилежно" и т.д. но никак не "внимательно". Внимательно слушают, вообще-то...
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Вот же оригинал выступления.
США слушает, но не пишет. Зато "сидит в телефоне". Бурунди сидит в телефоне. У РФ у одного запор, а второму безумно скучно. Германия недоумевает, осуждает и что-то пишет, не поднимая головы. Климкин спит.

Ничего особенного, проходное выступление.
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А Климкину неинтересно... Он и так знает, о чём Порошенко говорит - речь эту, скорее всего, он президенту и готовил...
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Президент пишеться з великої літери, штраф тобі півбатончика рошен.
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особливою "уважністю" відзначився Клімкін...
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"Закочували очі, кусали губи, смикалися, совалися й уважно конспектували", - Геращенко про реакцію делегації РФ на виступ Порошенка в ООН - Цензор.НЕТ 8093
глаза закатил)) а остальные кусали губы)) шобы глаза не закатить))
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Штабквартира ООН зраходиться в Ньюйорку. Якщо це друга половина дня в США, то нічого дивного.
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"Закочували очі, кусали губи, смикалися, совалися й уважно конспектували", - Геращенко про реакцію делегації РФ на виступ Порошенка в ООН - Цензор.НЕТ 3123
придумал бы что нибудь, дипломат как никак
или внимательно конспектировал как ирка ге
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К стати. Ирка почему не конспектировала? Не уважает?
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а ты ханадец очи ещё не продрал - сразу на Цензор...)))
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Болею я. Не лежать же в постели. Тут с вами интересней. И потом, Порошенко- мой президент. Я ему в 2014 верил. И не беда, что он все просрал, зато он по-английски говорит.
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ты это давай завязывай болеть - бери простынку и на кладбище...)\там наверное уже прогулы ставят...)\
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Судя по топ комментам все силы брошены, чтобы отбелить светлый образ Петра- автокефального. Марынку на шопинг свозил, и то хорошо, а то на Мальдивы не поедишь, засветились. Под проверку дачи в Испании и ремонт канализации там, пришлось придумать встречу с королем Испании.
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"Закочували очі, кусали губи, смикалися, совалися й уважно конспектували", - Геращенко про реакцію делегації РФ на виступ Порошенка в ООН - Цензор.НЕТ 5908
для полноты картины не хватает маленького мойши
в таком же костюме и галстуке как у трампа)
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А зал действительно заполнен процентов на 20-25.(Фото). И спорить тут глупо. Не знаю, может это обычная практика при выступлениях, а может так получилось, что народ просто покушать пошел, когда выступал украинский президент. Ну так вышло! И хотелось бы увидеть, как корчит российскую делегацию во время выступления Порошенко. Ира Геращенко этим весьма заинтриговала. Женщина она слегка экзальтированная, может ей так показалось. Увидим (если покажут).
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кацапи йорзали пучілись а де хто в залі і дрочів...
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ще тему сидіння на пляшках не розкрили, не стримуйте себе
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ти довбень лизни партрєт пеці палігчаєт...
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Закатывали глаза, кусали губы, дергались, ерзали ...
"Закочували очі, кусали губи, смикалися, совалися й уважно конспектували", - Геращенко про реакцію делегації РФ на виступ Порошенка в ООН - Цензор.НЕТ 3095
И что в Резолюции?
Ритуал вате помог?
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У все вірю, а от що конспектували, тільки наполовину.
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Цензор, как можно из личного оценочного мнения этой подстилки Медведчука делать новость? Я понимаю, что у Рошенко и Медведчука есть договоренность, что Медведчук- Рабинович сливает им выборы президента, а Порошенко сливает им выборы в Раду, но межет же так получиться, что до выборов в Раду Порошенко уже не в состоянии будет что-то кому-то сливать.
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Пардон, а что там делает жена Порошнко? Геращенко лизнула соевую ж..у
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не было бы её - тебя бы отправили это делать...)))
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Российская делегация играла в морской бой, нах им конспектировать, если каждый год Порошенко говорит одно и то же? Россияне его речь могли бы написать сами и она отличалась бы от озвученной Порохом на 5%.
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От якби кацапську делегацію ще й святою водою покропили,хоча ні -спочатку кіл осиковий кожному.Можно все в комплексі...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Закатывали глаза, кусали губы, дергались, ерзали и внимательно конспектировали", - Ирина Геращенко о реакции делегации РФ на выступление Порошенко в ООН
 
 
 
 
 
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