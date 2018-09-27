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 Политика Украины
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Все про:Арьев (512) Германия (3165) ПАСЕ (1203) Россия (70576)

 Немецкая сторона считает, что РФ надо возвращать в ПАСЕ, но сомневается, любой ли ценой, - Арьев

Глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что немецкая сторона выступает за возвращение РФ в ПАСЕ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Три дня сложных, но продуктивных встреч в Берлине с коллегами из Бундестага: председателями комитетов по вопросам ЕС и по правам человека, руководителями делегации в ПАСЕ от ХДС и социал-демократов, заместителем руководителя фракции ХДС, спикером ХДС по вопросам внешней политики. Важные разговоры с новым уполномоченным МИД ФРГ по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, в офисе канцлера и тому подобное.

Обсуждали ситуацию в ПАСЕ и Совете Европы в целом. Немцы считают, что РФ надо возвращать в ПАСЕ, но сомневаются, любой ли ценой. То есть, все сложно, но не безнадежно. И сам факт такого количества встреч в условиях непростых политических событий в Берлине, которые сами депутаты называют землетрясением, свидетельствует о готовности слышать украинскую позицию. Продолжим диалог", - написал Арьев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ПАСЕ хотят усложнить процедуру введения санкций против стран, нарушивших принципы демократии, верховенства права и прав человека, - Арьев о попытках РФ вернуться в Ассамблею

Вместе с тем политик поблагодарил посольство Украины в ФРГ и лично посла Андрея Мельника за организацию встреч.

Немецкая сторона считает, что РФ надо возвращать в ПАСЕ, но сомневается, любой ли ценой, - Арьев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3088345
 
 
 Топ комментарии
 
вот, что труба газодающая делает!
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напоминает, как сралин с хитлером до войны в любовь игрались.....
история ничему не учит
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немцы кончились в 45-м..
хз,с кем он там общается..Немецкая сторона считает, что РФ надо возвращать в ПАСЕ, но сомневается, любой ли ценой, - Арьев - Цензор.НЕТ 1863
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"сомнения" немецкой стороны - а тому ли мы отдались? ))
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сомнения...о "любой ли ценой"...... это когда уже продался, а всё еще торгуешься
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россию разваливать надо до основания, а не в ПАСЕ возвращать или Гнсы с памятью не дружат Немецкая сторона считает, что РФ надо возвращать в ПАСЕ, но сомневается любой ли ценой, - Арьев - Цензор.НЕТ 9755
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немцы кончились в 45-м..
хз,с кем он там общается..
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напоминает, как сралин с хитлером до войны в любовь игрались.....
история ничему не учит
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А чому так радіє Арьєв на фото ?
Радіє черговій "перамозі" дипломатії Клімкінда ? Немецкая сторона считает, что РФ надо возвращать в ПАСЕ, но сомневается, любой ли ценой, - Арьев - Цензор.НЕТ 8935
Немецкая сторона считает, что РФ надо возвращать в ПАСЕ, но сомневается, любой ли ценой, - Арьев - Цензор.НЕТ 1708
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Так каждый на его месте радовался бы. Работенка непыльная, зарплата и тут и на Родине капает, командировочные опять таки. Путешествия, экскурсии. Живёшь, как в раю! А здесь месяц отпахал - бац! премию ни за что сняли. Не успеешь к ценам и тарифам привыкнуть - бац! уже повысились. Так что радость у Арьева искренняя.
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тебе обрадовался - ты пак пристально "следишь"...)))
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Всё правильно, весь вопрос в цене, немцы намекают кацапам, что неплохо бы поделиться... полтриллиона долларов и нормально...
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Яка термінологія: "повертати". Це що, чемодан? Ручна поклажа? А якщо упреться? Можуть і взагалі піти, а? Чи не можуть?
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Якщо повернуть росію у ПАСЕ без повернення Криму і деокупації Донбасу, то ПАСЕ припинить існування.
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або... буде вигладати дуже ...жалюгідно і не гідно
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сколько ещё путенские орки должны убить украинцев и захватить территорий, чтобы их вернули в пасе?
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Продажная нимчура кровавых денег газпрома захотела,пора выходить из этой клоаки.
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Может пора нам поворачивать свой курс на 90 градусов?
С такими жертвами и усилиями идем в ЕС, а придем в РФ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНемецкая сторона считает, что РФ надо возвращать в ПАСЕ, но сомневается, любой ли ценой, - Арьев
 
 
 
 
 
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