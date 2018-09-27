 Немецкая сторона считает, что РФ надо возвращать в ПАСЕ, но сомневается, любой ли ценой, - Арьев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Три дня сложных, но продуктивных встреч в Берлине с коллегами из Бундестага: председателями комитетов по вопросам ЕС и по правам человека, руководителями делегации в ПАСЕ от ХДС и социал-демократов, заместителем руководителя фракции ХДС, спикером ХДС по вопросам внешней политики. Важные разговоры с новым уполномоченным МИД ФРГ по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, в офисе канцлера и тому подобное.

Обсуждали ситуацию в ПАСЕ и Совете Европы в целом. Немцы считают, что РФ надо возвращать в ПАСЕ, но сомневаются, любой ли ценой. То есть, все сложно, но не безнадежно. И сам факт такого количества встреч в условиях непростых политических событий в Берлине, которые сами депутаты называют землетрясением, свидетельствует о готовности слышать украинскую позицию. Продолжим диалог", - написал Арьев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ПАСЕ хотят усложнить процедуру введения санкций против стран, нарушивших принципы демократии, верховенства права и прав человека, - Арьев о попытках РФ вернуться в Ассамблею

Вместе с тем политик поблагодарил посольство Украины в ФРГ и лично посла Андрея Мельника за организацию встреч.