 Менеджера "Приватбанка" поймали на продаже данных клиентов: он получил 1 год условно

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в решении Ривненского городского суда, который на судебном заседании 20 сентября рассматривал соответствующее представление органов прокуратуры. Приговор по указанному делу обнародован в Едином реестре судебных решений.

Как отмечается, во время досудебного расследования правоохранительными органами были установлены неоднократные факты, когда в феврале 2018 года осужденный, находясь на своем рабочем месте в ПАО КБ "ПриватБанк", за денежное вознаграждение в размере 400 грн с помощью сети интернет, через мессенджер Telegram отправлял заказчику информацию о клиентах банка, которая является банковской тайной.

Обвиняемый свою вину признал.

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Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.354 (Принятие предложения работником по осуществлению или неосуществлению каких-либо действий с использованием занимаемого положения), ч.2 и ч3 ст.362 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированные перехват или копирование информации, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах).

В то же время суд освободил обвиняемого от заключения, установив ему наказание с испытанием и испытательным сроком в 1 год.

На момент вынесения приговора обвиняемый уже не работал в "Приватбанке" и числился кладовщиком в компании, занимающейся продажей авто.

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