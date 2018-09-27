 Менеджера "Приватбанка" поймали на продаже данных клиентов: он получил 1 год условно

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в решении Ривненского городского суда, который на судебном заседании 20 сентября рассматривал соответствующее представление органов прокуратуры. Приговор по указанному делу обнародован в Едином реестре судебных решений.
Как отмечается, во время досудебного расследования правоохранительными органами были установлены неоднократные факты, когда в феврале 2018 года осужденный, находясь на своем рабочем месте в ПАО КБ "ПриватБанк", за денежное вознаграждение в размере 400 грн с помощью сети интернет, через мессенджер Telegram отправлял заказчику информацию о клиентах банка, которая является банковской тайной.
Обвиняемый свою вину признал.
Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.354 (Принятие предложения работником по осуществлению или неосуществлению каких-либо действий с использованием занимаемого положения), ч.2 и ч3 ст.362 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированные перехват или копирование информации, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах).
В то же время суд освободил обвиняемого от заключения, установив ему наказание с испытанием и испытательным сроком в 1 год.
На момент вынесения приговора обвиняемый уже не работал в "Приватбанке" и числился кладовщиком в компании, занимающейся продажей авто.
Суд хорошо взял "на лапу" чтобы из 3-х лет вычесть 2 года (!) и за освобождение от наказания.
А теперь представьте, что на том конце мессенджера российские спецы или просто криминал. А в банковских данных есть все: от домашнего адреса с актуальными телефонами до истории заказа билетов, сканы с номерами документов, актуальное фото и т.д.... ((
Скоріше шпигун взяв у заручники якусь Бєніну довірину особу, щоб Бєня вів себе до виборів, як паінька
Судье и прокурорам не жалко закатанных в асфальт (или фундамент)!