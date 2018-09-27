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 Менеджера "Приватбанка" поймали на продаже данных клиентов: он получил 1 год условно

Менеджер ПАО КБ "ПриватБанк" в Ривненском филиале учреждения продавал являющиеся банковской тайной данные клиентов через мессенджер Telegram.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в решении Ривненского городского суда, который на судебном заседании 20 сентября рассматривал соответствующее представление органов прокуратуры. Приговор по указанному делу обнародован в Едином реестре судебных решений.

Как отмечается, во время досудебного расследования правоохранительными органами были установлены неоднократные факты, когда в феврале 2018 года осужденный, находясь на своем рабочем месте в ПАО КБ "ПриватБанк", за денежное вознаграждение в размере 400 грн с помощью сети интернет, через мессенджер Telegram отправлял заказчику информацию о клиентах банка, которая является банковской тайной.

Обвиняемый свою вину признал.

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Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.354 (Принятие предложения работником по осуществлению или неосуществлению каких-либо действий с использованием занимаемого положения), ч.2 и ч3 ст.362 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированные перехват или копирование информации, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах).

В то же время суд освободил обвиняемого от заключения, установив ему наказание с испытанием и испытательным сроком в 1 год.

На момент вынесения приговора обвиняемый уже не работал в "Приватбанке" и числился кладовщиком в компании, занимающейся продажей авто.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088340
 
 
 Топ комментарии
 
400 це такса. А вліпити треба хоча б рік, але реального строку.
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И как можно после этого и с такими мягкими законами доверять банкам?
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очень мягкое наказание, учтьывая что в ПРивате обслуживается чуть ли не все взрослое население Украины, включая силовиков, волонтеров и т.д..
А теперь представьте, что на том конце мессенджера российские спецы или просто криминал. А в банковских данных есть все: от домашнего адреса с актуальными телефонами до истории заказа билетов, сканы с номерами документов, актуальное фото и т.д.... ((
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400 це такса. А вліпити треба хоча б рік, але реального строку.
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Разве в сумме вознаграждения, по указанным статьям УК, его вина? Его вина в факте содеянного, а там по одной статье до 2-х лет, а по другой - до 3-х лет.
Суд хорошо взял "на лапу" чтобы из 3-х лет вычесть 2 года (!) и за освобождение от наказания.
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Прошли годы после геройского поступка Мальчиша Кибальчиша. Все забыли про него: параходы не гудят, самолеты крыльями не машут, пионеры салют не отдают... И лишь иногда подъезжает Плохиш на 600-м мерсе. Постоит, покурит и скажет: "А ведь судьба и тебе давала шанс!"
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И как можно после этого и с такими мягкими законами доверять банкам?
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не в тему (или в тему про жуликов)

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очень мягкое наказание, учтьывая что в ПРивате обслуживается чуть ли не все взрослое население Украины, включая силовиков, волонтеров и т.д..
А теперь представьте, что на том конце мессенджера российские спецы или просто криминал. А в банковских данных есть все: от домашнего адреса с актуальными телефонами до истории заказа билетов, сканы с номерами документов, актуальное фото и т.д.... ((
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почемуто смс от привата приходили и слив шел давно Менеджера "Приватбанку" спіймали на продажу даних клієнтів: він отримав 1 рік умовно - Цензор.НЕТ 645
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Чергові "тумбочкі рубана". Ну який розумний повірить в цю мульку? 400гр. за кримінал? І де він клієнтів шукав? Стояв з табличкою під банком? Чи давав оголошення в рекламні сайти?
Скоріше шпигун взяв у заручники якусь Бєніну довірину особу, щоб Бєня вів себе до виборів, як паінька
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Продал бандюкам личные данные богатеньких клиентов?
Судье и прокурорам не жалко закатанных в асфальт (или фундамент)!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМенеджера "Приватбанка" поймали на продаже данных клиентов: он получил 1 год условно
 
 
 
 
 
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