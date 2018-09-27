EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Киевские новости
  1561  3
Все про:Киев (16526) Киевводоканал (88) отключение (171) вода (182)

 В связи с аварией "Киевводоканал" отключил воду на 9 улицах и в коттеджном городке. Ориентировочный срок ликвидации повреждений - сутки. СПИСОК

В связи с аварией на сети холодного водоснабжения отключено водоснабжение в домах на ряде улиц столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.

"По состоянию на 9:55 27 сентября аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", - сказано в сообщении.

Так, временно отсутствует водоснабжение по адресам:

пер. Косогорный 7, 8; ул. Редутная 6-19;

пер. А. Бестужева 22/1, 22А;

ул. А. Ахматовой 15/27; Коттеджный поселок "Гатное";

ул. О. Телиги 15А; ул. Академика Туполева 8;

ул. Эстонская 53/8; ул. Лисичанская 20, 27;

пр-т. Отрадный 24/93.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киевводоканал" просит жителей столицы запастись водой: в ближайшие дни будет отключено холодное водоснабжение по ряду адресов. СПИСОК

Отмечается, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - 1 сутки. 

В связи с аварией Киевводоканал отключил воду на 9 улицах и в коттеджном городке. Ориентировочный срок ликвидации повреждений - сутки 01

Источник: https://censor.net.ua/n3088337
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кладуть новий асфальт - прориває стару каналізацію - руйнують новий асфальт - ремонтують стару каналізацію - заривають стару каналізацію - кладуть новий асфальт. Нічого не нагадує?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ связи с аварией "Киевводоканал" отключил воду на 9 улицах и в коттеджном городке. Ориентировочный срок ликвидации повреждений - сутки. СПИСОК
 
 
 
 
 
 вверх