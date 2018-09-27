 В связи с аварией "Киевводоканал" отключил воду на 9 улицах и в коттеджном городке. Ориентировочный срок ликвидации повреждений - сутки. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.

"По состоянию на 9:55 27 сентября аварийные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", - сказано в сообщении.

Так, временно отсутствует водоснабжение по адресам:

пер. Косогорный 7, 8; ул. Редутная 6-19;

пер. А. Бестужева 22/1, 22А;

ул. А. Ахматовой 15/27; Коттеджный поселок "Гатное";

ул. О. Телиги 15А; ул. Академика Туполева 8;

ул. Эстонская 53/8; ул. Лисичанская 20, 27;

пр-т. Отрадный 24/93.

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Отмечается, что ориентировочный срок ликвидации повреждений - 1 сутки.