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 "Нас в глаза называли пиар-батальоном", - экс-комендант банды донецких террористов, собранной Прилепиным

Пресловутый "батальон Прилепина" не был боевым подразделением, а всегда занимал позиции во второй или третьей линии обороны.

Об этом сообщил так называемый экс-комендант данного бандформирования, житель Ярославля Олег Барминов, передает Цензор.НЕТ.

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По словам террориста Барминова, командование группировки стремилось быть поближе к руководству "ДНР" и подальше от передовой.

"В Донецке нас в глаза называли "пиар-батальоном". Комбат Фомич занялся в Донецке бизнесом. Открыл кафе "Взвод", СТО и салон свадебных платьев. Для получения первоначального капитала стал кидать увольняющихся бойцов на крайнюю зарплату. Начал с людей, уехавших из батальона в Сирию. Деньги не вернул даже семьям погибших. Так что всё закончилось закономерно", - жалуется боевик.

Напомним, Захар Прилепин с июля 2016 по июль 2018 года был заместителем командира группировки боевиков – так называемого 16-го батальона спецназа "ДНР". Время, проведенное на оккупированной части Донецкой области, писатель называл самым счастливым в своей жизни. В июле 2018 года он покинул территорию ОРДЛО и вернулся в Москву. Причиной такого решения писатель-террорист называл отсутствие у боевиков планов активных боевых действий.

В феврале 2017 года СБУ открыла уголовное производство против гражданина России Захара Прилепина. Досудебное расследование было начато по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.

Нас в глаза называли пиар-батальоном, - экс-комендант банды донецких террористов, собранной Прилепиным 01

Источник: https://censor.net.ua/n3088333
 
   
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Орки, просто обычные орки. Плюс к тому, что пи..сы.
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Ви всі мерзотні терористи і вбивці.
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Пид@р-батальон было бы более уместно...
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все защитники русского мира на Донбссе всегда хорошо выглядят токо в гробу, причем как в открытом, так и закрытом..., поэтому, мы сожалеем..., что вас там (в гробу) нет, остальные стенания - до фонаря...
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Запишись в пи*ар-батальон прилепина. Подкачаешься - мама не горюй.
Особенно ж-пу. Аж кубики будут.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Нас в глаза называли пиар-батальоном", - экс-комендант банды донецких террористов, собранной Прилепиным
 
 
 
 
 
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