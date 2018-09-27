 "Нас в глаза называли пиар-батальоном", - экс-комендант банды донецких террористов, собранной Прилепиным

Об этом сообщил так называемый экс-комендант данного бандформирования, житель Ярославля Олег Барминов, передает Цензор.НЕТ.

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По словам террориста Барминова, командование группировки стремилось быть поближе к руководству "ДНР" и подальше от передовой.

"В Донецке нас в глаза называли "пиар-батальоном". Комбат Фомич занялся в Донецке бизнесом. Открыл кафе "Взвод", СТО и салон свадебных платьев. Для получения первоначального капитала стал кидать увольняющихся бойцов на крайнюю зарплату. Начал с людей, уехавших из батальона в Сирию. Деньги не вернул даже семьям погибших. Так что всё закончилось закономерно", - жалуется боевик.

Напомним, Захар Прилепин с июля 2016 по июль 2018 года был заместителем командира группировки боевиков – так называемого 16-го батальона спецназа "ДНР". Время, проведенное на оккупированной части Донецкой области, писатель называл самым счастливым в своей жизни. В июле 2018 года он покинул территорию ОРДЛО и вернулся в Москву. Причиной такого решения писатель-террорист называл отсутствие у боевиков планов активных боевых действий.

В феврале 2017 года СБУ открыла уголовное производство против гражданина России Захара Прилепина. Досудебное расследование было начато по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.