 Заседание Комитета ВР по Нацбезопасности по расследованию взрыва миномета "Молот" на Ривненском полигоне: докладывают Генпрокурор Луценко и директор КНИИСЭ Рувин. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сегодня на заседании Комитета запланировано заслушать информацию от экспертов по результатам проведения комплексной комиссионной судебной военной, трассологической, химической, баллистической и взрывотехнической экспертизы, которая была назначена в уголовном производстве по факту гибели и травмирования военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время проведения бригадных тактических учений на 233 Ровенском общевойсковом полигоне 6 июля 2018 года.
Также Комитет заслушает информацию Генерального прокурора Юрия Луценко и директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина о заключении экспертов по результатам проведения комплексной комиссионной судебной военной, трасологической, химической, баллистической и взрывотехнической экспертизы, которая была назначена в уголовном производстве по факту гибели и травмирования военнослужащих Вооруженных Сих Украины во время проведения бригадных тактических учений на 233 Ривненском общевойсковом полигоне 6 июля 2018 года.
Для участия в заседании комитета также приглашен Министр обороны Украины Степан Полторак.
Напомним, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие.
После проведения эксперимента 11 июля военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.
Обычная оружейная - это какая?
Кстати какую марку он промямлил так и не расслышал.
В сволах идет стволовая сталь, она легированная с достаточного сложным составом, не хрупкая и ударопрочная, она не калится.
Состав стали специально разрабатывается для сволов.
Даже небольшое содержание хрома и никеля, делают ее нержавеющей, а эти стволы ржавеют как гвозди после дождя.
Короче, пацаны собрались и пришли к выводу - все х#йня, прорвемся.