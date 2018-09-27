 Заседание Комитета ВР по Нацбезопасности по расследованию взрыва миномета "Молот" на Ривненском полигоне: докладывают Генпрокурор Луценко и директор КНИИСЭ Рувин. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Сегодня на заседании Комитета запланировано заслушать информацию от экспертов по результатам проведения комплексной комиссионной судебной военной, трассологической, химической, баллистической и взрывотехнической экспертизы, которая была назначена в уголовном производстве по факту гибели и травмирования военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время проведения бригадных тактических учений на 233 Ровенском общевойсковом полигоне 6 июля 2018 года.

Также Комитет заслушает информацию Генерального прокурора Юрия Луценко и директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина о заключении экспертов по результатам проведения комплексной комиссионной судебной военной, трасологической, химической, баллистической и взрывотехнической экспертизы, которая была назначена в уголовном производстве по факту гибели и травмирования военнослужащих Вооруженных Сих Украины во время проведения бригадных тактических учений на 233 Ривненском общевойсковом полигоне 6 июля 2018 года.

Для участия в заседании комитета также приглашен Министр обороны Украины Степан Полторак.

Напомним, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие.

После проведения эксперимента 11 июля военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.

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