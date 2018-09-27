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 Политика Украины
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Все про:взрыв (4017) ВР (22325) комитет (353) Луценко (7150) Ривненщина (596) полигон (239) миномет (1) Молот (1)

 Заседание Комитета ВР по Нацбезопасности по расследованию взрыва миномета "Молот" на Ривненском полигоне: докладывают Генпрокурор Луценко и директор КНИИСЭ Рувин. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны на своем заседании, 27 сентября заслушает отчеты всех компетентных органов об инцидентах с минометами "Молот" во время боевых действий и учений в подразделениях ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Взрыв "Молота". Расследование ВСП: пять версий, расчет не прошел курс подготовки, мины 1973 года. ДОКУМЕНТ

Сегодня на заседании Комитета запланировано заслушать информацию от экспертов по результатам проведения комплексной комиссионной судебной военной, трассологической, химической, баллистической и взрывотехнической экспертизы, которая была назначена в уголовном производстве по факту гибели и травмирования военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время проведения бригадных тактических учений на 233 Ровенском общевойсковом полигоне 6 июля 2018 года.

Также Комитет заслушает информацию Генерального прокурора Юрия Луценко и директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина о заключении экспертов по результатам проведения комплексной комиссионной судебной военной, трасологической, химической, баллистической и взрывотехнической экспертизы, которая была назначена в уголовном производстве по факту гибели и травмирования военнослужащих Вооруженных Сих Украины во время проведения бригадных тактических учений на 233 Ривненском общевойсковом полигоне 6 июля 2018 года.

Для участия в заседании комитета также приглашен Министр обороны Украины Степан Полторак.

Напомним, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие.

После проведения эксперимента 11 июля военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Молот" - это первое украинское летальное оружие, поэтому ему так и досталось, - Чорновол о критике миномета после ЧП на Ривненском полигоне

Источник: https://censor.net.ua/n3088332
 
 
 Топ комментарии
 
Когда эксперД сказал, что на минометах используется обычная оружейная сталь дальше уже не слушал. Засідання Комітету ВР з питань оборони з розслідування вибуху міномета "Молот" на Рівненському полігоні: доповідають Генпрокурор Луценко і директор КНДІСЕ Рувін - Цензор.НЕТ 8662
Обычная оружейная - это какая? Засідання Комітету ВР з питань оборони з розслідування вибуху міномета "Молот" на Рівненському полігоні: доповідають Генпрокурор Луценко і директор КНДІСЕ Рувін - Цензор.НЕТ 7257
Кстати какую марку он промямлил так и не расслышал.
В сволах идет стволовая сталь, она легированная с достаточного сложным составом, не хрупкая и ударопрочная, она не калится.
Состав стали специально разрабатывается для сволов.
Даже небольшое содержание хрома и никеля, делают ее нержавеющей, а эти стволы ржавеют как гвозди после дождя.
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«Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, думающая, что творог добывается из вареников, - все же посочувствовала…» (с)
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знову скажуть: винні п'яні солдати, а міномйот імені пашинького - канхфета шоколадна
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знову скажуть: винні п'яні солдати, а міномйот імені пашинького - канхфета шоколадна
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Но ведь это же эксперт по всем резонансным делам Рувин, от которого пули отскакивают - как и подозрения в коррупции...)
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Комиссия пытается сосредоточиться на слайдшоу по проблемному миномету, но не может... Торчащие уши пашинского мешают. 😁
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Нехай просто постоють Пашинський і Полторак біля мномету при 10 пострілах і все стане на свої місця.
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НИОЧЕМ, Зібралися експерти плять, катравий алкаш, злочинець пашинський...
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Когда эксперД сказал, что на минометах используется обычная оружейная сталь дальше уже не слушал. Засідання Комітету ВР з питань оборони з розслідування вибуху міномета "Молот" на Рівненському полігоні: доповідають Генпрокурор Луценко і директор КНДІСЕ Рувін - Цензор.НЕТ 8662
Обычная оружейная - это какая? Засідання Комітету ВР з питань оборони з розслідування вибуху міномета "Молот" на Рівненському полігоні: доповідають Генпрокурор Луценко і директор КНДІСЕ Рувін - Цензор.НЕТ 7257
Кстати какую марку он промямлил так и не расслышал.
В сволах идет стволовая сталь, она легированная с достаточного сложным составом, не хрупкая и ударопрочная, она не калится.
Состав стали специально разрабатывается для сволов.
Даже небольшое содержание хрома и никеля, делают ее нержавеющей, а эти стволы ржавеют как гвозди после дождя.
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Раньше стволы вообще выковывали по даммаской технике из лент в несколько слоев, так как получить качественную легированную сталь тогда было сложно.
Короче, пацаны собрались и пришли к выводу - все х#йня, прорвемся.Засідання Комітету ВР з питань оборони з розслідування вибуху міномета "Молот" на Рівненському полігоні: доповідають Генпрокурор Луценко і директор КНДІСЕ Рувін - Цензор.НЕТ 2962
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«Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, думающая, что творог добывается из вареников, - все же посочувствовала…» (с)
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По итогам заседания комитет выразил глубокую озабоченность.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаседание Комитета ВР по Нацбезопасности по расследованию взрыва миномета "Молот" на Ривненском полигоне: докладывают Генпрокурор Луценко и директор КНИИСЭ Рувин. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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