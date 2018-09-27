 Количество пострадавших от отравления водой в оккупированной Макеевке возросло до 43 человек, - представитель омбудсмена Лисянский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в эфире телеканала "112 Украина".

"Сегодня утром мне сообщили о еще 4 случаях госпитализации взрослых людей (кроме 39 человек, о которых сообщалось ранее. - Ред.). Информацию снова блокируют, не дают что-то узнать, скрывают масштабы трагедии, считаю, что они намного больше. У медиков в оккупированной Макеевки очень сложная ситуация. У них не хватает лекарств", - сказал он.

Лисянский отметил, что по данным медиков, отравление водой - это самое сложное отравление. По его словам, боевики так называемой "ДНР" сейчас не контролируют ситуацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированной Макеевке произошло массовое отравление водой - представитель омбудсмена

"Люди берут воду из колодцев, покупают воду в магазинах. Ситуация напряженная. Считаю, надо быстро реагировать, завозить воду, помогать местным жителям. Но оккупанты прямо сейчас отходят от ситуации", - добавил представитель омбудсмена.

Ранее сообщалось, что в оккупированной Макеевке Донецкой области произошло массовое отравление местных жителей питьевой водой, информировали о 39 пострадавших.