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Все про:Макеевка (391) отравление (1192) Лисянский Павел (10)

 Количество пострадавших от отравления водой в оккупированной Макеевке возросло до 43 человек, - представитель омбудсмена Лисянский

Число пострадавших от отравления в оккупированной Макеевке возросло до 43 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в эфире телеканала "112 Украина".

"Сегодня утром мне сообщили о еще 4 случаях госпитализации взрослых людей (кроме 39 человек, о которых сообщалось ранее. - Ред.). Информацию снова блокируют, не дают что-то узнать, скрывают масштабы трагедии, считаю, что они намного больше. У медиков в оккупированной Макеевки очень сложная ситуация. У них не хватает лекарств", - сказал он.

Лисянский отметил, что по данным медиков, отравление водой - это самое сложное отравление. По его словам, боевики так называемой "ДНР" сейчас не контролируют ситуацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированной Макеевке произошло массовое отравление водой - представитель омбудсмена

"Люди берут воду из колодцев, покупают воду в магазинах. Ситуация напряженная. Считаю, надо быстро реагировать, завозить воду, помогать местным жителям. Но оккупанты прямо сейчас отходят от ситуации", - добавил представитель омбудсмена.

Ранее сообщалось, что в оккупированной Макеевке Донецкой области произошло массовое отравление местных жителей питьевой водой, информировали о 39 пострадавших.

Источник: https://censor.net.ua/n3088316
 
 
 Топ комментарии
 
да. только биндеровцы её могут пить. русский дух сразу в койку кладёт. Кількість постраждалих від отруєння водою в окупованій Макіївці зросла до 43 осіб, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 9521
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але на лікарняне ліжко вона людей не вкладає..
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В Украине вообще вода го...но. Что в Харькове, что в Полтаве, что еще гдето...
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але на лікарняне ліжко вона людей не вкладає..
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да. только биндеровцы её могут пить. русский дух сразу в койку кладёт. Кількість постраждалих від отруєння водою в окупованій Макіївці зросла до 43 осіб, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 9521
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Не знаю причем тут русский дух, но с водой в Украине реальные проблемы и пить это дерьмо, что течет из крана нельзя.
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во всём мире из крана течёт ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА...
то, что вы пили во время совка - текло по НОВЫМ трубам.
это нормально!!!
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Чего?? Австрия, Швейцария, США и тд пьют с крана воду. Вы о чем??
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Я тоже иногда пью пропуская через фильтр типа барьер. Фильтр меняю каждый месяц. 90 грн за месяц это под силу думаю каждому...
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Австрия, Швейцария, США отдельный кран для питьевой воды и туда она попадает через фильтры что под мойкой.

Кількість постраждалих від отруєння водою в окупованій Макіївці зросла до 43 осіб, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 4075
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Оба-на,а 25 сентября в новостной ленте кацапии проскочила эта информация да только в ней фигурировал не Мариуполь а Ужгород в котором буквально вессь город заразился какими то бацилами которые убивают человека за четыре месяца и их очень трудно обнаружить.Но это полнейший бред,может и из Мариуполем тоже фейк?
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P.S.Может кто из Мариуполя находится на форуме и подтвердит или опровергнет отравление?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКоличество пострадавших от отравления водой в оккупированной Макеевке возросло до 43 человек, - представитель омбудсмена Лисянский
 
 
 
 
 
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