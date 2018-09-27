 Закон о парковке вступил в силу: муниципальные инспекторы получили право эвакуировать неправильно припаркованные автомобили

Закон № 2262-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств" был обнародован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" 31 марта и вступил в силу через 180 дней со дня опубликования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Теперь инспекторы по парковке наравне с полицейскими уполномочены составлять админпротоколы и эвакуировать автомобили, если они припаркованы: на проезжей части в два и более рядов; на железнодорожных переездах, трамвайных путях, эстакаде; на мосту; на путепроводе или под ним; в тоннеле; на пешеходном переходе или ближе 10 м от него с обеих сторон; на перекрестках и ближе 10 м от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода; ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршруток; ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения; ближе 10 м от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда.

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После эвакуации инспектор обязан сообщить об этом в Национальную полицию, с указанием времени и места, куда был эвакуирован автомобиль. Эта информация будет размещаться также на сайте исполнительного органа местного совета.

Обстоятельства, послужившие основанием для эвакуации автомобиля, должны быть обязательно зафиксированы в режиме фотосъемки или видеозаписи, а также в соответствующем протоколе. Информация об эвакуации должна сразу же передаваться на мобильный номер и электронную почту владельца автомобиля.

Инспекторам по парковке запрещается принимать в качестве платы за услуги парковки наличные. Если он возьмет у водителя деньги, - ему грозит штраф от 850 до 1190 гривен.

Нарушение правил парковки , в том числе неуплата стоимости услуг по пользованию площадкой для платной парковки, влечет наложение штрафа в 20-кратном размере от стоимости одного часа услуги. Парковка в местах, предназначенных для бесплатной парковки, лицами, которые не имеют соответствующих льгот, влечет наложение штрафа в 30-кратном размере от стоимости.

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Постановление об административном взыскании может выноситься без присутствия нарушителя.

Копию постановления или уведомления о привлечении к административной ответственности за зафиксированные нарушения будут оставлять на лобовом стекле автомобиля.

Напомним, закон о парковке Рада приняла в декабре прошлого года. В марте этого года президент Петр Порошенко его подписал.