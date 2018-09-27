EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  3246  124
Все про:авто (3562) парковка (213) ПДД (289) эвакуатор (43) эвакуация (427)

 Закон о парковке вступил в силу: муниципальные инспекторы получили право эвакуировать неправильно припаркованные автомобили

Вступил в силу закон, разрешающий муниципальным инспекторам выписывать штрафы и эвакуировать припаркованные автомобили, препятствующие движению.

Закон № 2262-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств" был обнародован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" 31 марта и вступил в силу через 180 дней со дня опубликования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Теперь инспекторы по парковке наравне с полицейскими уполномочены составлять админпротоколы и эвакуировать автомобили, если они припаркованы: на проезжей части в два и более рядов; на железнодорожных переездах, трамвайных путях, эстакаде; на мосту; на путепроводе или под ним; в тоннеле; на пешеходном переходе или ближе 10 м от него с обеих сторон; на перекрестках и ближе 10 м от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода; ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршруток; ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения; ближе 10 м от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Аваков, не тягни - камеру ввімкни": под МВД требовали внедрения закона о фото- и видеофиксации. ФОТОрепортаж

После эвакуации инспектор обязан сообщить об этом в Национальную полицию, с указанием времени и места, куда был эвакуирован автомобиль. Эта информация будет размещаться также на сайте исполнительного органа местного совета.

Обстоятельства, послужившие основанием для эвакуации автомобиля, должны быть обязательно зафиксированы в режиме фотосъемки или видеозаписи, а также в соответствующем протоколе. Информация об эвакуации должна сразу же передаваться на мобильный номер и электронную почту владельца автомобиля.

Инспекторам по парковке запрещается принимать в качестве платы за услуги парковки наличные. Если он возьмет у водителя деньги, - ему грозит штраф от 850 до 1190 гривен.

Нарушение правил парковки , в том числе неуплата стоимости услуг по пользованию площадкой для платной парковки, влечет наложение штрафа в 20-кратном размере от стоимости одного часа услуги. Парковка в местах, предназначенных для бесплатной парковки, лицами, которые не имеют соответствующих льгот, влечет наложение штрафа в 30-кратном размере от стоимости.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я тебе #бало разобью! Ты понял?!" - в Киеве водитель неправильно припаркованной машины напал с битой на активистов проекта "Останови лося". ВИДЕО

Постановление об административном взыскании может выноситься без присутствия нарушителя.

Копию постановления или уведомления о привлечении к административной ответственности за зафиксированные нарушения будут оставлять на лобовом стекле автомобиля.

Напомним, закон о парковке Рада приняла в декабре прошлого года. В марте этого года президент Петр Порошенко его подписал.

Источник: https://censor.net.ua/n3088310
 
 
 Топ комментарии
 
Ты глянь!!!Когда закон про то,чтобы людей драть,так пару дней всего заняло.А когда что то хорошее пытаются в законе сделать,так годами маринуется в столах депутатов.
 показать весь комментарий
 
в лондоне шанс найти место для парковки приравнивается к 0. но никто не быкует как у нас и кидает свою телегу на тротуары и выезды. а оставляют авто до вьезда в город. учитесь жить с уважением к окружающим.
 показать весь комментарий
 
Нехай люді не паркують машини де попало і ніхто їх не дратиме.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
в курсі. але фото редагувати можна. цікаво, чи передбачена якась відповідальність того інспектора за неправомірну евакуацію? підозрюю, що ні.
 показать весь комментарий
 
Все правильно. А то совсем уже оборзели - паркуются где попало, а потом из-за них ни пройти, ни проехать (для тугодумов и быков: общественному транспорту не проехать). Оно ведь как думает своим узколобым черепом: у меня мОшына, я состоялся как личность, а все те, кто ходит пешком или ездит на общественном транспорте, неудачники. Поэтому я буду парковаться где захочу и когда захочу, а если мне начнут что-то там говорить, то пускай сначала сделают для меня красивого парковку - причем там, где я хочу, бесплатную, и чтобы мОшыну за меня кто-то парковал.
 показать весь комментарий
 
 
Да, их рассуждения о парковках только отговорка. Вон в ТЦ Украина парковка многоэтажная бесплатная первые пару часов - и все равно почти никто не паркуется - более удобно бросить авто где захочется.
 показать весь комментарий
 
 
Прикол станется тогда, когда вся эта процедура будет передана какой нить частной конторке. Вот тогда это будет настоящая синекура. Думаю ждать этого недолго Закон про паркування набув чинності: муніципальні інспектори отримали право евакуювати неправильно припарковані автомобілі - Цензор.НЕТ 7040
 показать весь комментарий
 
 
Сценарий, прямо скажем- экшен-драма. Без всяких признаков комедии.
 показать весь комментарий
 
 
Саме так. Бо мєнтам за великим рахунком воно не треба, заморяться бігати та виписувати квитанції. Тому що порушення на кожному кроці, у кожному населенному пункті. А от коли це стане реальною і доходною бізнесовою нішою, коли за евакуацію авто так я на Заході 300-350 євро викласти треба, то тоді воно буде діявем. Звичайно, система виконавчого провадження повинна діяти також як на Заході, - тобто як часи без збоїв, швидко та невідворотньо. Тоді це запрацює, самі водії перестануть паркуватися де-інде, коли будуть розуміти, що величезний штраф чи не на 10% вартості його авто практично невідворотній. Отак привчаються люди до "культури", а не сподіваннями на їх свідомість чи сумлінність. Тільки невідворотніми стягненнями штрафів.
 показать весь комментарий
 
 
І тут ключове слово - "невідворотність" для всіх...
 показать весь комментарий
 
 
чем это плохо? Плохо если одной. А если нескольким - да отлично, так и надо.
 показать весь комментарий
 
Если перекрыли тротуар штрафовать нельзя?
Прохожу каждое утро мимо детской поликлиники, проехать по тротуару с коляской невозможно. Переносят коляски на руках над капотами.
 показать весь комментарий
 
 
Вот потому и паркуются так внаглую, что вы коляски на руках переносите. А вот если бы вместо этого несколько раз "оштрафовали" этой самой коляской по лобовому стеклу бычар, то и ходили бы потом как люди по тротуарам...
 показать весь комментарий
 
 
интересно, а как с бляхерами? там владельца, как такового нет.
в целом, закон поддерживаю, сколько лет за рулем, место для парковки (нормальное) находил всегда и везде, да, иногда нужно пару кругов нарезать, чтоб найти, иногда нужно стать в квартале от желаемого места, но, в целом, место найти можно, была бы цель такая.
ну а быдло, которое ставит как попало, наплевав на всех, мне не жаль, пусть платят
 показать весь комментарий
 
 
Бедным, пора на велосипеды пересаживаться, хозяевам жизни на дорогах тесно.
 показать весь комментарий
 
 
закон не про это - паркуйся как человек, а не как чмо
 показать весь комментарий
 
в городе есть места где можно размещать дополнительные парковки. У нас-же хотят только бабло рубить и шрафовать.
 показать весь комментарий
 
 
Як завжди влада пішла за найменшим шляху опору, замість того, щоб будувати паркінги та паркувальні місця, вони вирішили збільшити штрафи, найсмішніше, що гроші будуть брати тільки з звичайних громадян, а усякі "Пашинські" будуть відстрілюватися з пістолета
 показать весь комментарий
 
 
где-то читал статистику что каждая 3 машина в Украине припаркована с нарушениями, это просто эльдорадо если отдать в частные руки эвакуацию
 показать весь комментарий
 
 
Давно пора было принять этот закон... Самое главное, чтобы он исполнялся не избирательно и не делал исключений для "уважаемых и служивых людей"...
 показать весь комментарий
 
 
братик, а он и будет исполнятсо, все окраины Киева, уверен, хорошо будут шмонать. А всякие печерски, подолы, хрещатики, упаси Боже, дурных нарыватсо нет xD
 показать весь комментарий
 
 
Плюс, судебное рассмотрение никто не отменял - а там это как решала признает результаты видеофиксации исходя из $внутреннего убеждения$...)
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон о парковке вступил в силу: муниципальные инспекторы получили право эвакуировать неправильно припаркованные автомобили
 
 
 
 
 
 вверх