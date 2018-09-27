 Сенцов написал письмо правозащитнице Световой: Не ожидал, что меня настолько хватит и не знаю, насколько хватит еще. Верю в хороший исход всей этой истории, несмотря ни на что

Об этом Светова написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Получила сегодня очень важное для меня письмо от Олега Сенцова, отправленное вчера, 25 сентября. Письмо о вере и надежде на лучшее. Надежде тогда, когда ее нет совсем . И неоткуда брать сил", - рассказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Россия должна освободить всех украинских политзаключенных", - посол США Йованович встретилась с родственниками узников Кремля Выговского и Панова. ФОТО

"Спасибо тем людям, которые все еще, несмотря на этот затянувшийся бесконечный марафон продолжают поддерживать меня, а главное и всех остальных украинских политзеков. Они не сдаются и я вместе с ними. Верю в хороший исход всей этой истории, несмотря ни на что. Ничто не бывает вечным, даже плохое! ... Не ожидал, что меня настолько хватит и не знаю, насколько хватит еще. Но не сдаюсь! Чего и вам всем желаю. Привет всем хорошим людям!" - процитировала она письмо Сенцова.

Напомним, сегодня, 24 сентября, сестра Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что ее брат потерял надежду.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок,

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.