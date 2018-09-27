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 Сенцов написал письмо правозащитнице Световой: Не ожидал, что меня настолько хватит и не знаю, насколько хватит еще. Верю в хороший исход всей этой истории, несмотря ни на что

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно удерживаемый Кремлем в заложниках, написал письмо правозащитнице Зое Световой.

Об этом Светова написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Получила сегодня очень важное для меня письмо от Олега Сенцова, отправленное вчера, 25 сентября. Письмо о вере и надежде на лучшее. Надежде тогда, когда ее нет совсем . И неоткуда брать сил", - рассказала она.

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"Спасибо тем людям, которые все еще, несмотря на этот затянувшийся бесконечный марафон продолжают поддерживать меня, а главное и всех остальных украинских политзеков. Они не сдаются и я вместе с ними. Верю в хороший исход всей этой истории, несмотря ни на что. Ничто не бывает вечным, даже плохое! ... Не ожидал, что меня настолько хватит и не знаю, насколько хватит еще. Но не сдаюсь! Чего и вам всем желаю. Привет всем хорошим людям!" - процитировала она письмо Сенцова.

Сенцов написал письмо правозащитнице Световой: Не ожидал, что меня настолько хватит и не знаю, насколько хватит еще. Верю в хороший исход всей этой истории, несмотря ни на что 01

Напомним, сегодня, 24 сентября, сестра Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что ее брат потерял надежду.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок,

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3088308
 
   
 Топ комментарии
 
Віра це головне.
Сподіваюсь на хороше.
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а вы побудьте хоть час в его положении и тогда поговорим о пафосе.
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Віра це головне.
Сподіваюсь на хороше.
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4 месяца уже голодает... Рекорд Савченко побит?
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Тебе рекорди цікавлять, чи життя Сенченко?
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Сенцова*
його цікавить тут потролити
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Уже скоро: правозащитник рассказала, где будут судить Путина (видео)
27 сентября 2018 г. в 08:43
Трибунал над президентом Российской Федерации Владимиром Путином будет проходить в Международном уголовном суде в Гааге, ведь он уже находится на стадии предварительного расследования.
Об этом в эфире ObozTV заявила председатель правления ОО "Центр Гражданских Свобод" Александра Матвийчук. По её словам, уже в этом или следующем году суд в Гааге должен перейти к фактическому расследованию военных преступлений, совершенных Путиным.
"Я убеждена, что материалов за время войны достаточно, чтобы подтвердить необходимость участия международного уголовного суда", - заверила Матвийчук.
По мнению правозащитницы, главный плюс Гаагского суда заключается в индивидуальной ответственности. Она уверена, что там нельзя будет отговориться, сказать: "это все государство, это политика РФ". В трибунале будут отвечать конкретные люди, которые отдавали приказы.
"И теперь Украина должна выполнить домашнее задание. Взять, допросить низовое звено исполнителей... всех этих военнослужащих РФ судить не за терроризм, а за военные преступления, за ведение агрессивной войны", - объяснила Матвийчук.
http://kriminal.tv/news/uzhe_skoro_pravozaschitnik_rasskazala_gde_budut_sudit_putina_video.html
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вот только кто их в этот трибунал конвоирует? быстрее замочат где то в сортире.
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Не, пусть выходит, конечно, но, вообще, как-то пафосно выглядит...
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а вы побудьте хоть час в его положении и тогда поговорим о пафосе.
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Конечно-конечно. Я похожего наслушался, когда про Савченко говорил, которая в России петушилась на камеру. Он там не один сидит, но как с плаката - только он.
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Тебе за чашкой утреннего кофе это звучит пафосно? Чего изволите? Он ща вам нарисует.
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Уже на столько на сколько тебя хватило и так много! Потому уже хватит голодать иди поешь, а то скоро как у Надьки "будка" от голодовки будет!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСенцов написал письмо правозащитнице Световой: Не ожидал, что меня настолько хватит и не знаю, насколько хватит еще. Верю в хороший исход всей этой истории, несмотря ни на что
 
 
 
 
 
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