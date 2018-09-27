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 В МИД РФ типично отреагировали на публикацию данных о настоящем имени Боширова: "Новый вброс"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала британское расследование о настоящем имени разведчика ГРУ "Боширова" "новым вбросом".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России. Доказательств нет - соответственно продолжают информационную кампанию, основная задача которой отвлечь внимание от главного вопроса: ЧТО ПРОИЗОШЛО В СОЛСБЕРИ?", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэй с трибуны ООН обвинила Россию в бесцеремонном нарушении ряда международных норм

В МИД РФ типично отреагировали на публикацию данных о настоящем имени Боширова: Новый вброс 01

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что считает интервью Александра Петрова и Руслана Боширова российскому государственному телеканалу RT "фейковым телешоу". Комментируя это интервью, Хант напомнил, что, когда в 2014 году российские военнослужащие вторглись в Украину, они, как утверждала Москва, находились в отпуске.

"Пора остановить фейковые телешоу - мир раскусил Россию", - заявил глава МИД Соединенного Королевства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФСБ ищет виновных в утечке личных данных "солсберийских туристов" Петрова и Боширова, - "Росбалт"

Между тем из опубликованной 26 сентября третьей части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, - Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3088305
 
 
 Топ комментарии
 
мордва начала скулить как обычно - вретивывсе,гдевашидоказательства.
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Тереза,не панькайся з цими уїбанами,забирай візи,арештовуй рахунки,висилай із країни в кацапстан дітей,онуків всієї мокшанської блядоти!!!
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Пока не закончат процедуру брексита не могут, отложили до апреля.
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немного поговорили и все на этом. паРаше сказали: "это все вы, как не стыдно, ай-яй-яй". паРаша ответила: "настамнет, этонемы". и продолжила заниматься своими грязными делишками.

кино закончилось, расходимся до следующей серии.
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Я бы посчитал это вболслм если-бы инфа появилась ДО речи Мэй. А вот смысл ПОСЛЕ?
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