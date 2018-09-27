 Украинский язык вошел в ТОП-10 наиболее употребляемых в Европе: на нем говорят 45 млн европейцев. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", такие данные приводит Совет Европы по случаю Европейского дня языков, который отмечают 26 сентября.

Русский, немецкий и французский - наиболее широко употребляемые языки среди населения Европы.

После тройки лидеров в списке расположились английский, турецкий и итальянский. Следующие строчки заняли испанский, украинский и польский.

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Десятку лидеров замыкает нидерландский язык.



Фото: Babbel magazine

Напомним, в мае Порошенко подписал указ о провозглашении десятилетия украинского языка в государстве.

Также сообщалось, что в Украине введут сертификационный экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство.