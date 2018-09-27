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Все про:Совет Европы (499) украинский язык (599) язык (3334)

 Украинский язык вошел в ТОП-10 наиболее употребляемых в Европе: на нем говорят 45 млн европейцев. ИНФОГРАФИКА

На украинском языке говорят 45 миллионов европейцев. Больше всего людей в Европе говорят на русском языке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", такие данные приводит Совет Европы по случаю Европейского дня языков, который отмечают 26 сентября.

Русский, немецкий и французский - наиболее широко употребляемые языки среди населения Европы.

После тройки лидеров в списке расположились английский, турецкий и итальянский. Следующие строчки заняли испанский, украинский и польский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество детей, учащихся на украинском языке, уменьшилось в оккупированном Крыму на 98%, - доклад ЮНЕСКО

Десятку лидеров замыкает нидерландский язык.

Украинский язык вошел в ТОП-10 наиболее употребляемых в Европе: на нем говорят 45 млн европейцев 01
Фото: Babbel magazine

Напомним, в мае Порошенко подписал указ о провозглашении десятилетия украинского языка в государстве.

Также сообщалось, что в Украине введут сертификационный экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство.

Источник: https://censor.net.ua/n3088303
 
   
 Топ комментарии
 
Европу нужно считать до границы с Московией, как было до Петра Первого.
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Коли вже Цензор перейде на випередження в часі саме україномовної стрічки новин?
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Европу нужно считать до границы с Московией, как было до Петра Первого.
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Взагалі то до Волґи. А ліпше -- до Дніпра.
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Именно тогда передвинули границу Европы до Урала от указанной в предыдущем посте.
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А Шо ти будеш робити без Полтави, Сум, Дніпра, Чернігова, Запоріжжя, Миколаївщини, Херсона га, умник?! Заховай свої висери в дупу і бульше такого навіть не думай, гнида!
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Ви -- дурень?
Я сказав, що за Дніпром починається Азія. Все.
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А Миколаїв як пересунув, та й з Херсоном незрозуміло.
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Шо карту подивився? Українська мова увійшла до ТОП-10 найуживаніших у Європі: нею розмовляють 45 млн європейців - Цензор.НЕТ 4636 Ти все зрозумів, про що я писав... Не умнічай...
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Мені не треба карти, всю Україну проїхав не раз, тому і спитав.
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Так чого тоді такі дурні питання задаєш. І що я мав на увазі ти прекрасно зрозумів, якщо всю Україну проїхав...
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Та зрозуміло, просто маю час і натхнення, ще питання по Дніпру, про Запоріжжя точно не пам'ятаю, але воно теж здається по обидвом сторонам, ну і нарешті де Київ в переліку? Українська мова увійшла до ТОП-10 найуживаніших у Європі: нею розмовляють 45 млн європейців - Цензор.НЕТ 5717
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Т.е. за Днепром - Новоотсосия?
Выходит, что и Крым тоже туда?
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Я сказав лише те, що за Дніпром починається Азія. І це ані добре, ані погано. Це -- факт.

Якщо у Вашій голові є якісь совкові стереотипи, то це Ваша проблема. Вам/нам ще до деяких азійських країн (Японія, Корея, Гонконг...) як до неба рачки.
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При совке, да вообще в паРаше, любили рассказывать, что при Петре 1 границу Азии перенесли? :D
Если ещё уточнить пост Игоря Д, то граница была за ВКЛ, а это ещё Смоленск и Брянск...
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Я так понял, сегодня это будет главной новостью дня.
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Коли вже Цензор перейде на випередження в часі саме україномовної стрічки новин?
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Читайте українською. А кацапи русскіє нехай читають на русском язике. Нехай їх плющить. Українська мова увійшла до ТОП-10 найуживаніших у Європі: нею розмовляють 45 млн європейців - Цензор.НЕТ 4929
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Там три мови. У верхньому правому кутку ви сможете вибирати який вам більше подобається.
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Какая разница, если новости и на русском запаздывают сильно.
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отак !!! Украинский язык вошел в ТОП-10 наиболее употребляемых в Европе: на нем говорят 45 млн европейцев - Цензор.НЕТ 9231
а на цензорі, скільки москаликів), що пишуть кацяпьким ізиком?!
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"Москалики" кроме того еще и на войне "кацяпьким ізиком" говорят. Вот как-то так получилось, что язык войны с обеих сторон - русский. Не хочешь, рагулятина тупая, "кацяпький ізик" своими высерами там разбавить? Нет? Ну так обломайся, крыса рагульская.
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і шо ти хотіло тим сказати ?! - всі кругом агени хуйла?
я про цензор) сказав - а ти про війну почало, так хто тупий?
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Русскій язик - це русскій міръ. Не так? А що таке русскій міръ?
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Русский язык - это не русский мир. Это русский язык.
Так же как ваше рагульское быдло - это не украинский народ. Это просто тупое рагульское быдло.
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Цю тему вже достатньо піднімали.
Ви можете скільки завгодно заперечувати, але кацапам не цікаво.
Розмовляєте їхнім язіком, приємно вам спілкуватися мовою окупанта, отже ви і ваші діти належите їм.
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Ваше унылое мычание не интересно не только кацапам. Оно не интересно никому.
Язык - инструмент понимания тех, кого стОит понять, созданный для тех, кто хочет понять.
СтОит ли понимания быдло, утверждающее, что Гоголь и Чехов писали на языке оккупанта? Как, впрочем, и Франко, и Леся Украинка, и даже икона стиля - Шевченко? Конечно, нет.
Потому тупые скоты вроде вас, претендующие на роль носителей единственно правильной мовы, на самом деле представляют собой наибольшую опасность для украинизации.
Но это было бы еще полбеды. Беда в том, что (правильно Вы упомянули о детях!) скотами вы вырастите и ваших детей.
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Украинец. В миру говорю по-украински.
Но я не рагуль. И рагулей ненавижу больше касабов. Смердит от вас, правда, одинаково, но касабы, к счастью, далеко, а вы вечно крутитесь под носом.
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язык врага нужно знать досконально - так мну ответила давным давно училка в школе, когда на первом уроке немецкого я сказал шо, - а зачем его учить? то же и с руцким сегодня. и вообще, чем больше знает человек языков, тем более он свободен в передвижении по миру и не заключён в территорию языкового гулага, как при совке. конечно, любой тоталитарной власти это не нравится, ведь как только появится возможность покинуть территорию концлагеря, он ее сразу же и осуществит. шо мы сегодня вокруг и наблюдаем. уезжают даже не владея языком. польша & K° стоят в первых списках только потому, шо там языки славянской группы и их легче и быстрее выучить, чем допустим языки той же романо-германской. когда каждый день вокруг себя слышиш с десяток разных языков, скоро перестаёш обращать внимание на то кто на каком говорит. важно то что человек делает и на чьей он стороне.
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згоден - і знаю його, я взагалі то не про це! Українська мова увійшла до ТОП-10 найуживаніших у Європі: нею розмовляють 45 млн європейців - Цензор.НЕТ 6028
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не всі шо пишуть на руцьком - москалики. добряча частина - просто автоматично це робить, бо при совку, вся документація, спеціальна література, ....... були написані руцькою. можливо вони тільки пишуть по руцькі, а в повсякденні спілкуються українською. психологія.
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ок! я сам такий - Київ, КПІ - завжди розмовляли/писали рососінськім) ізиком,
головне щоби люди знали, що є кацапія, а цапський ізик - це загроза Україні,
так само як і хуйло зі своєю гібридною війною!
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І руський я вивчив би тіко за то,
Що треба допитувать плєнних... Українська мова увійшла до ТОП-10 найуживаніших у Європі: нею розмовляють 45 млн європейців - Цензор.НЕТ 1862
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Чому у Польщі не говорять па русскі? Польща була би зараз у Євросоюзі та НАТО, якби там говорили па русскі?
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який глобус? в нароссів Земля плоска
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Тут интересное дело всплыло,у россии нет Томоса,ну это уже все знают,а то что россия незаконно находится в ООН,об это пока мало говорят,россия в ООН не вступала,во какие дела,они самозванцы.
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то что Раша назаконно в ООН тоже все знают. Она туда ниогда невступала, тем более в Совбез.
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Петя все время со всех трибун это орет. Выкинуть паРашу из Совбеза.
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Он много чего орет,ор к делу не подошьешь.
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Украина признавала когда нибудь россию правоприемницей Союза?
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Пока нет поддержки серьезных стран - можно только с трибуны орать, действия бесполезны. А остальные страны Совбеза не готовы на такие шаги.
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Тогда получается что все решения ООН нелегитимны?..
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не все, а только те, где паРаша была против.
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На каком основании? Потому, что так паРаша захотела?
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Вот поэтому кацапы всегда и обтекают - это как с церковью))))
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кацапи навіть похмелитись не встигли і зразу жопорозривна новина
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тобі за читання не платять,лише за твої коментарі,тож продублюю для баригофілів - кацапська на першому місці.Припиняй свої анальні фантазії.
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Не вірю цьому рейтинґу.
English is number one.
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согласна, ведь этот язык был да и есть первым, потом русский. До сих пор можно предоставить документы на английском, если не владеешь языком страны куда эти документы отсылаешь.
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Тоже мне достижение, это просто количество населения в стране, так же как и цифра по Рашке, по Франции, Германии и т.д.
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Нормальное достижение, за последние года четыре очень много людей заговорили на украинском в самой Украине, и даже в Одессе подавляющий процент родителей детей в украинские классы отправили - тепер з дiтками мову вчат
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Дуже цікавий графік. Вони рахували російськомовних лише до Уралу, чи всю Московію?
Бо виходить, що в Московії під 90 мільйонів, якщо відмінусувати російськомовних з інших країн, або третина Московії не говорить російською Українська мова увійшла до ТОП-10 найуживаніших у Європі: нею розмовляють 45 млн європейців - Цензор.НЕТ 6373
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На языке мордора разговаривают больше чем на английском? Вотафак?
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Гадаю, тут мова лише про тих, для кого це рідна мова. А інгліш у Європі рідний тільки для британців з ірландцями... Ну ще для частини мальтійців і гібралтарців.
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Тоді цей рейтинг не мав би носити таку назву:

The 10 most spoken languages in Europe.

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Вот как интересно. В касабстане 148 млн ватоюнитов. И в Европе немеряно. А всего по-русски говорят 120 млн.. Вопрос: сколько рюзге (читай, неруси разной степени черножопости) в касабстане вообще не знает русского языка?
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на два комента вище я задав подібне питання Українська мова увійшла до ТОП-10 найуживаніших у Європі: нею розмовляють 45 млн європейців - Цензор.НЕТ 6826
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Хорошая новость!
Около 20 млн. человек общаются на Украинском за пределами Украины.
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це при тому що 70% (7 млн) білорусів спілкуються російською, та 45 % (до 20 млн) хохлів. Тому кацапська мова на першому місці. Проблема, що українці досі ототожнюють себе з кацапами, а потрібно ототожнювати з поляками, чехами, словаками, хорватами. Тоді і легше буде переходити на українську мову.
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проблема в тому, що кацапію вважають європою досі.
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Українська мова має все необхідне для розповсюдження не тільки в Європі, але і в усьому світі. Слава Україні! Кацапи - півні.
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Если учитывать то что русня украла украинские слова и 60% русского языка состоит из украинских слов, то на первом месте, должна быть не монголотатарская орда, а Украина!
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Десять миллионов мигрантов заметно увеличили количество украиномовних в ЕС.
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45-10=35, де російськомовні українці, яких захищає педофіл?
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От кажуть що в Польщі 1,5 міліона Українців.
Але коли їх де-не-де тут (північна Польща) зустрічаю, то вони розмовляють па русски.
Це прикро.
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Забули написати про інше досягнення, що найбільше жебраків у Європі говорить українською мовою
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гавкай жучка голосніше, отримаєш шматок шоколаду
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Более всего меня интересует кто автор этого бреда.
Русский, немецкий и французский - наиболее широко употребляемые языки среди населения Европы , а международный аглицкий это так, ни хрена. Кстати, эта икона, скорее отражает нежелание тех же немцев и французов говорить на английском. Про украинский скромно промолчу, поскольку даже в фантазиях не могу себе представить 45 млн. говорящих на нем. Это при том, что население нынешней Украины чуть больше 40 млн.
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На усіх українських сайтах має бути прибрана версія державною мовою Російської Федерації. У першу чергу це має зробити Президент України зі своїм Офіційним Сайтом. Це холуйство перед росіянами та неповагу до українців вже треба припиняти.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинский язык вошел в ТОП-10 наиболее употребляемых в Европе: на нем говорят 45 млн европейцев. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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