 Украинский язык вошел в ТОП-10 наиболее употребляемых в Европе: на нем говорят 45 млн европейцев. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", такие данные приводит Совет Европы по случаю Европейского дня языков, который отмечают 26 сентября.
Русский, немецкий и французский - наиболее широко употребляемые языки среди населения Европы.
После тройки лидеров в списке расположились английский, турецкий и итальянский. Следующие строчки заняли испанский, украинский и польский.
Десятку лидеров замыкает нидерландский язык.
Напомним, в мае Порошенко подписал указ о провозглашении десятилетия украинского языка в государстве.
Также сообщалось, что в Украине введут сертификационный экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство.
Я сказав, що за Дніпром починається Азія. Все.
Выходит, что и Крым тоже туда?
Якщо у Вашій голові є якісь совкові стереотипи, то це Ваша проблема. Вам/нам ще до деяких азійських країн (Японія, Корея, Гонконг...) як до неба рачки.
Если ещё уточнить пост Игоря Д, то граница была за ВКЛ, а это ещё Смоленск и Брянск...
кацапирусскіє нехай читають на русском язике. Нехай їх плющить.
а на цензорі, скільки москаликів), що пишуть кацяпьким ізиком?!
я про цензор) сказав - а ти про війну почало, так хто тупий?
Так же как ваше рагульское быдло - это не украинский народ. Это просто тупое рагульское быдло.
Ви можете скільки завгодно заперечувати, але кацапам не цікаво.
Розмовляєте їхнім язіком, приємно вам спілкуватися мовою окупанта, отже ви і ваші діти належите їм.
Язык - инструмент понимания тех, кого стОит понять, созданный для тех, кто хочет понять.
СтОит ли понимания быдло, утверждающее, что Гоголь и Чехов писали на языке оккупанта? Как, впрочем, и Франко, и Леся Украинка, и даже икона стиля - Шевченко? Конечно, нет.
Потому тупые скоты вроде вас, претендующие на роль носителей единственно правильной мовы, на самом деле представляют собой наибольшую опасность для украинизации.
Но это было бы еще полбеды. Беда в том, что (правильно Вы упомянули о детях!) скотами вы вырастите и ваших детей.
Но я не рагуль. И рагулей ненавижу больше касабов. Смердит от вас, правда, одинаково, но касабы, к счастью, далеко, а вы вечно крутитесь под носом.
головне щоби люди знали, що є кацапія, а цапський ізик - це загроза Україні,
так само як і хуйло зі своєю гібридною війною!
Що треба допитувать плєнних...
English is number one.
Бо виходить, що в Московії під 90 мільйонів, якщо відмінусувати російськомовних з інших країн, або третина Московії не говорить російською
The 10 most spoken languages in Europe.
Около 20 млн. человек общаются на Украинском за пределами Украины.
Але коли їх де-не-де тут (північна Польща) зустрічаю, то вони розмовляють па русски.
Це прикро.
Русский, немецкий и французский - наиболее широко употребляемые языки среди населения Европы , а международный аглицкий это так, ни хрена. Кстати, эта икона, скорее отражает нежелание тех же немцев и французов говорить на английском. Про украинский скромно промолчу, поскольку даже в фантазиях не могу себе представить 45 млн. говорящих на нем. Это при том, что население нынешней Украины чуть больше 40 млн.