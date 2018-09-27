 Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть восстановлены, - премьер Норвегии Солберг

Об этом во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявила премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На моем материке, в Европе, основополагающие правила и принципы международного права находятся под угрозой. Суверенитет и территориальная целостность Украины в пределах международно признанных границ должны быть восстановлены", - сказала Солберг.

Она отметила, что "ответственные за грубые нарушения международного гуманитарного права должны быть привлечены к ответственности".

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"Последствия нестабильности касаются всех нас. Глобальные угрозы требуют глобальных ответов. Совет Безопасности ООН должна иметь возможность действовать, как и мы, - государства и региональные организации. Зоны конфликта и нестабильности служат питомниками для экстремизма и международного терроризма", - подчеркнула глава правительства Норвегии.

Солберг также пообещала работать над реформированием Совета Безопасности ООН, чтобы сделать организацию более прозрачной, эффективной и представительной".