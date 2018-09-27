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 Политика Украины, За рубежом
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 Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть восстановлены, - премьер Норвегии Солберг

Международное сообщество должно встать на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявила премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На моем материке, в Европе, основополагающие правила и принципы международного права находятся под угрозой. Суверенитет и территориальная целостность Украины в пределах международно признанных границ должны быть восстановлены", - сказала Солберг.

Она отметила, что "ответственные за грубые нарушения международного гуманитарного права должны быть привлечены к ответственности".

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"Последствия нестабильности касаются всех нас. Глобальные угрозы требуют глобальных ответов. Совет Безопасности ООН должна иметь возможность действовать, как и мы, - государства и региональные организации. Зоны конфликта и нестабильности служат питомниками для экстремизма и международного терроризма", - подчеркнула глава правительства Норвегии.

Солберг также пообещала работать над реформированием Совета Безопасности ООН, чтобы сделать организацию более прозрачной, эффективной и представительной".

Источник: https://censor.net.ua/n3088302
 
   
 Топ комментарии
 
Все больше и больше умных и думающих женщин!
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Молодець, шановна Пане,Єрна Солберг!!!
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Похоже что ООН это место для поговорить.
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Не, некоторые, особо находчивые тети, там детишек нянчат, да и себя милых, таким вот образом, пиарят напропалую.
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ну да... Новая Зеландия и ее примьер только об этом и думают... у тебя мозги повернуты ну и менталитет диктует что на клаве ковырять
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Оно, новозеландское чмо, приволокло на заседание своего опарыша чтобы показать - "да срать я хотел на работу за которую мне платят деньги и всех остальных - я со своим выпоросом играюсь..."
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Детка, пасть закрой, для начала, а потом задай себе вопрос: сколько ты раз бывала в Новой Зеландии? А я- очень много. А во-вторых, это надо быть реально с определенным образом повернутыми мозгами и кретинами-имеджмейкерами, особо находчивыми, как у этой тёти, дабы притащиться хрен куда, с младенцем, и не по причине уважительной, а на Ассамблею ООН!
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пасть это у твоих родственников ... ну и у тебя такая судя по вони
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Все больше и больше умных и думающих женщин!
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Молодець, шановна Пане,Єрна Солберг!!!
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Добре із-за "бугра"давати пропозиції-беспечно і покрасуватися можна,а приїхати сюди....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуверенитет и территориальная целостность Украины должны быть восстановлены, - премьер Норвегии Солберг
 
 
 
 
 
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