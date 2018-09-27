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 Враг за сутки осуществил 15 обстрелов по позициям ВСУ, применяя 120-мм минометы и вооружение БМП. Потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

В течение прошедших суток 26 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой Объединенными силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, российские оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг дважды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Противник вел прицельный огонь из 120-мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Вильный, Светлодарск, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Из 120-мм минометов враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Крымского на луганском направлении и в районе населенного пункта Гнутово на Приазовье. По защитникам Гнутово и Лебединского российско-оккупационные войска применяли вооружение боевых машин пехоты..

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"В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

По данным разведки, в течение суток двое оккупантов были уничтожены и двое ранены.

"С начала суток враг 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотошковское, Вильный, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Также по защитникам Новотошковского, на Луганщине, оккупанты вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2. Потерь среди наших защитников нет", - сообщении пресс-центра ООС.

Враг за сутки осуществил 15 обстрелов по позициям ВСУ, применяя 120-мм минометы и вооружение БМП. Потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3088301
 
 
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Хороші новини.
Геть кацапа з нашої країни.
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Смерть расіянським окупантам!!!! окупанти по нашім позиціям, як говорить ОБСЕ зробили більше сотні виходів важкого... алеж наші воїни молодці, гарно їм відмовили!!! Слава Героям України!!!
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Радуют новости. Рашисты замерзли. Победа будет за нами!!! Слава Украине!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки осуществил 15 обстрелов по позициям ВСУ, применяя 120-мм минометы и вооружение БМП. Потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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