 Порошенко призвал ООН принять декларацию о Голодоморе 1932-1933 годов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Украина, как никто другой, знает цену этой трагедии. В ноябре этого года мы чествуем 85-ю годовщину одного из самых страшных преступлений 20-го века - Голодомора или массовой смерти от голода, искусственно организованного в Украине сталинским режимом. Он унес жизни многих миллионов украинцев", - сказал Порошенко во время выступления на общих дебатах 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"В этой связи хотел бы возобновить свой призыв к Ассамблее отметить одну из величайших трагедий в истории человечества путем принятия соответствующей декларации", - отметил Президент.
"Сегодня, в условиях, когда почти 850 млн. человек недоедают, мое государство не может стоять в стороне и готово предложить помощь для решения вопросов продовольственной безопасности в мире", - подчеркнул Президент.
Он напомнил, что в 2019-2021 годах в связи с членством в Экономическом и Социальном Совете ООН на Украину будет возложена важная ответственность.
"Основываясь на своем недавнем значительном опыте, моя страна будет прилагать усилия для укрепления роли Совета в процессе внедрения и обзора выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, прежде всего в условиях конфликта и постконфликтного восстановления", - сказал Петр Порошенко и отметил, что из 17 Целей устойчивого развития Украина, в частности, приветствует инициативы ООН, направленные на преодоление голода в мире.
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иди уже в школу - мож ума прибавится...
к чему ты это?
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