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 Политика Украины, Общество
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Все про:геноцид (221) Голодомор (801) ООН (2577) Порошенко (15484)

 Порошенко призвал ООН принять декларацию о Голодоморе 1932-1933 годов

Президент Украины Петр Порошенко призвал Генеральную Ассамблею ООН принять декларацию о Голодоморе 1932-33 годов в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Украина, как никто другой, знает цену этой трагедии. В ноябре этого года мы чествуем 85-ю годовщину одного из самых страшных преступлений 20-го века - Голодомора или массовой смерти от голода, искусственно организованного в Украине сталинским режимом. Он унес жизни многих миллионов украинцев", - сказал Порошенко во время выступления на общих дебатах 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В этой связи хотел бы возобновить свой призыв к Ассамблее отметить одну из величайших трагедий в истории человечества путем принятия соответствующей декларации", - отметил Президент.

"Сегодня, в условиях, когда почти 850 млн. человек недоедают, мое государство не может стоять в стороне и готово предложить помощь для решения вопросов продовольственной безопасности в мире", - подчеркнул Президент.

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Он напомнил, что в 2019-2021 годах в связи с членством в Экономическом и Социальном Совете ООН на Украину будет возложена важная ответственность.

"Основываясь на своем недавнем значительном опыте, моя страна будет прилагать усилия для укрепления роли Совета в процессе внедрения и обзора выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, прежде всего в условиях конфликта и постконфликтного восстановления", - сказал Петр Порошенко и отметил, что из 17 Целей устойчивого развития Украина, в частности, приветствует инициативы ООН, направленные на преодоление голода в мире.

Источник: https://censor.net.ua/n3088300
 
 
 Топ комментарии
 
Якщо Генасамблея визнає Голодомор, то дійсно було би символічне рішення.
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далі має йти встановлення винних та їх засудження.
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Як логічне продовження після визнання Геноциду. Це стало би новим Нюрнберзським судом над комунізмом.
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Якщо Генасамблея визнає Голодомор, то дійсно було би символічне рішення.
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далі має йти встановлення винних та їх засудження.
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Як логічне продовження після визнання Геноциду. Це стало би новим Нюрнберзським судом над комунізмом.
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Плешивій Педофил посхвастается зато о своей паБЕДЕ в Чечне и Сирии и над подлодкой Курск....,типа Она утонула что Титаник....
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Зпись диалога Жириновского и Зюганова есть в Ютьюбе...
Жириновский : Геннадий Адреевич,ваша партия РСДРП-КПSS уничтожила в 20 веке 100 миллионов,вы собираетесь ответить перед Судом?
Зюганов : Владимир Вольфович вы как всегда преувеличиве потери бойца
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"Путь в тысячу ли начинается с первого шага...", - говорят китайцы...
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Россия "костьми ляжет", но будет добиваться отказа в этом признании... Ведь бздит, что все "предъявы" по последствиям лягут на неё... Германия ведь платила жертвам Холокоста... И "гастарбайтерам" - тоже... Моя бабушка получала выплаты до самой смерти - с 1943-го на бауэра батрачила...
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ВСё не так!Не так сказал!Ну...понеслась:порох,мальдивский,шоколад,соя,украл,липецк...якбы була Вона,и тилькы Вона..и тд разная поебень
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писюн, ты уроки выучил?
иди уже в школу - мож ума прибавится...
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Баклан!А в чём предъява ?Какие уроки?Какая школа?Прогнал как в лужу пёрднул...
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"ВСё не так!Не так сказал!Ну...понеслась:порох,мальдивский,шоколад,соя,украл,липецк...якбы була Вона,и тилькы Вона..и тд разная поебень"

к чему ты это?
Прогнал как в лужу пёрднул...
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Порошенко вчора зустрівся, говорив, виступив... але де той неприємний сюрприз для Московії, анонсований Клімкіним?
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А може лучше декларацию на тему посвежее - сокращение вдвое 52-миллионного населения за последние 27 лет. Или можно и постарше - устроенная Богданом Хмельницким массовая резня жидов 1648-1649 гг - минус 100'000 душ или 7% тогдашней мировой популяции. За Торквемаду Папа Римский поизвинялся, Холокост осуждён в Нюрнберге, а за Бодю как-то вспоминать не принято (жидам на заметочку, шоб не борзели).
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Ты мля занимайся реальными проблемами, у тебя часть страны оккупирована! А не хе..й какой-то!
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Для тебе Геноцид українців це х..ня?..."у тебя часть страны оккупирована"... - а у тєбя нє акупіравана?
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Это история. Сейчас на повестке другой геноцид и другие проблемы решать нужно для живых, а не для мертвых. Как бы это не звучало.
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І що твої 70% говорять за цей другой геноцид, що затьмарює Голодомор? Що ти маєш на увазі під Геноцидом сьогодні?
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2029. Генассамблея приняла решение о признании геноцида украинского народа порошенко и гнойсманом в 2014-2019
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко призвал ООН принять декларацию о Голодоморе 1932-1933 годов
 
 
 
 
 
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