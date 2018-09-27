 Мэй с трибуны ООН обвинила Россию в бесцеремонном нарушении ряда международных норм

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Мэй заявила в среду, 26 сентября, выступая в Нью-Йорке на 73-й сессии Генассамблеи ООН.
Отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, ответственность за которое премьер возложила на российские спецслужбы, она назвала "отвратительным".
Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что считает интервью Александра Петрова и Руслана Боширова российскому государственному телеканалу RT "фейковым телешоу". Комментируя это интервью, Хант напомнил, что, когда в 2014 году российские военнослужащие вторглись в Украину, они, как утверждала Москва, находились в отпуске.
"Пора остановить фейковые телешоу - мир раскусил Россию", - заявил глава МИД Соединенного Королевства.
Между тем из опубликованной 26 сентября третьей части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, - Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году.
https://twitter.com/i/status/1044409944576077825
Правда деякі харчі під ніж бульдозера, ну то таке...
Но мне очень очень интересно, чем же путин ответит по Боширову- Чепиге. Ведь єто ужу не прокол. а полный пи... провал. Потому бриты и не требовали экстрадиции Петрова и Баширова ибо их в природе не существует. А вот Чепигу через интерпол вполне могут попросить "милости просим к нам на чашку чая"
кожна країна, в якої трабли, буде обвинувачувати в цьому рашку і щемити їй хвоста
И это действительно так.
А что же ей противопоставляет этот самый цивилизованный сектор, представители которого, и Мэй в частности, не устают вещать Миру обо всём том, что я перечислил выше?
- Наращивают торговлю с Россией, усиленно инвестируют в её экономику, разместили на её территории массу своих производств. - Ах, да! - Ещё санкции, для которых оставили законные пути для того, чтобы их обойти и оставить их только на бумаге.
Просто непонятно, как сочетаются заявления о том, что Россия-агрессор угрожает Европе с тем фактом, что производители из стран ЕС наразмещали в России свои производства.
- То есть, страны демократии сами подкармливают агрессора, и не заинтересованы в его ослаблении.
Нам же нужно начинать с себя. Вот недавно видела очередное журналистское расследование о том, что у нас в измаиле и в черноморске ремонтируют рассейские суда, например, которые кроме того без разрешения Украины заходят и вообще постоянно стоят в оккупиррванном крыму. Что это значит вообще? Как- то эти суда попадают на украинские заводы? Их пропускают , и они понимают, что ничего им не будет. При том, что рашка ещё и стала Азовское море захватывать. То есть петь в крыму нельзя, а вот чинить рашкино гавно в Украине можно?
Напомнить про Будапештский меморандум?
А ви забули як, перебуваючи на посаді голови МВС Королівства, гальмували розслідування вбивства Литвиненка? Може й ви в ФСБ маєте якісь бонуси? А отруєння Скрипалів не входило в умови "контракту"?