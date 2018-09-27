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Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
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Все про:Великобритания (1988) ООН (2577) Россия (70576) Мэй Тереза (117) Скрипаль (411)

 Мэй с трибуны ООН обвинила Россию в бесцеремонном нарушении ряда международных норм

Премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в бесцеремонном нарушении ряда международных норм - в частности, в захвате суверенных территорий, а помимо этого и в применении химического оружия на территории Великобритании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Мэй заявила в среду, 26 сентября, выступая в Нью-Йорке на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, ответственность за которое премьер возложила на российские спецслужбы, она назвала "отвратительным".

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что считает интервью Александра Петрова и Руслана Боширова российскому государственному телеканалу RT "фейковым телешоу". Комментируя это интервью, Хант напомнил, что, когда в 2014 году российские военнослужащие вторглись в Украину, они, как утверждала Москва, находились в отпуске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Русские объяснения отравления Скрипалей - манипуляции и ложь, - у Мэй отреагировали на заявление Путина

"Пора остановить фейковые телешоу - мир раскусил Россию", - заявил глава МИД Соединенного Королевства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФСБ ищет виновных в утечке личных данных "солсберийских туристов" Петрова и Боширова, - "Росбалт"

Между тем из опубликованной 26 сентября третьей части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, - Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3088299
 
   
 Топ комментарии
 
Мені здається, що легше перечислити норми, які росія не порушила, якщо такі ще лишились..
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"Боровшийся с китайской экспансией в Сибирь журналист уехал из России из-за угроз".

https://twitter.com/i/status/1044409944576077825
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Мені здається, що легше перечислити норми, які росія не порушила, якщо такі ще лишились..
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А "царю" шо з гуся вода. Критикують, санкціми давлять, а "васька слушает,да ест..."(С).
Правда деякі харчі під ніж бульдозера, ну то таке...
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а шо йому.. за ним 140млн вірних уродів.
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Губят Россию грамотность без культуры, выпивка без закуски и власть без совести.
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Губит людей не пиво, губит людей вода...
Но мне очень очень интересно, чем же путин ответит по Боширову- Чепиге. Ведь єто ужу не прокол. а полный пи... провал. Потому бриты и не требовали экстрадиции Петрова и Баширова ибо их в природе не существует. А вот Чепигу через интерпол вполне могут попросить "милости просим к нам на чашку чая"
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Ой, та про що мова? Позичить очі в Сірка і буде про бандеровські фейки розповідати. Там казкарів гризлових,затуліних, кисельових... хоч греблю гати.
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Глобальные исторические изменники на России всегда находились на самом верху-в Кремле!!
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"Каждый народ достоин своих правителей"(с)
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смысл в том, что нужно все прчины СВОИХ проблем искать в себе. Не искать доброго царя...
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Тереза Мей дуже гарно мочуанула рогатих, зараз головне не зупинятись, а чавити їх до кінця!!! Respect, GB!!!
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В гербе РФ пора орла на собачью голову заменить
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ну конечно, у всех проблемы и только твой хуйло белый и пушистый.
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Какие траблы? Траблы были когда Великобритания вступала в ЕС, есе кто помнит.
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уявляєте, як вам пощастило
кожна країна, в якої трабли, буде обвинувачувати в цьому рашку і щемити їй хвоста Мэй с трибуны ООН обвинила Россию в бесцеремонном нарушении ряда международных норм - Цензор.НЕТ 9471
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Nado novyje sankciji vodit protiv rosiji.Vizy nado nedavat nekomu iz rosiji v Angliju i Evrosojuz toze
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Россия - то, Россия - это, Россия там, Россия здесь - всюду Россия попирает, нарушает, шантажирует, вмешивается в выборы, отравляет, всюду Россия агрессор, - словом, территория, которая противостоит всему цивилизованному миру в, его стремлении к миру и и спокойствию на планете.
И это действительно так.
А что же ей противопоставляет этот самый цивилизованный сектор, представители которого, и Мэй в частности, не устают вещать Миру обо всём том, что я перечислил выше?
- Наращивают торговлю с Россией, усиленно инвестируют в её экономику, разместили на её территории массу своих производств. - Ах, да! - Ещё санкции, для которых оставили законные пути для того, чтобы их обойти и оставить их только на бумаге.
Просто непонятно, как сочетаются заявления о том, что Россия-агрессор угрожает Европе с тем фактом, что производители из стран ЕС наразмещали в России свои производства.
- То есть, страны демократии сами подкармливают агрессора, и не заинтересованы в его ослаблении.
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' Производители стран ес ' размещали свой бизнес в рашке ещё до введения санкций. Второе, государство в цивилизованных странах на вмешивается в бизнес, поэтому и происходят некоторые , связанные с этим расхождениям. Государства ес плюс британия сделали то, что должны были сделать- ограничили рашку санкциями.
Нам же нужно начинать с себя. Вот недавно видела очередное журналистское расследование о том, что у нас в измаиле и в черноморске ремонтируют рассейские суда, например, которые кроме того без разрешения Украины заходят и вообще постоянно стоят в оккупиррванном крыму. Что это значит вообще? Как- то эти суда попадают на украинские заводы? Их пропускают , и они понимают, что ничего им не будет. При том, что рашка ещё и стала Азовское море захватывать. То есть петь в крыму нельзя, а вот чинить рашкино гавно в Украине можно?
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Очень жаль что Англией руководит хорошая Женщина. Другой руководитель Англии должен был растегнуть ширинку и отминетить путлера по самые Фаберже. А пока только медленно но верно одевают петлю на мошонку путлера.
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Да, тульский самовар в дупу рабсиянцам заталкивают умело и не торопясь. С особенностями британского снобизма...
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Хорошая женщина ничего не говорила за Будапештский меморандум? Не?
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Тереза - умнеющая женщина. Подписываюсь под каждым ее словом.
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Искусство политики - говорить много и правильно, но так, чтобы это ни к чему не обязывало.
Напомнить про Будапештский меморандум?
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Припекло вам, пані Мей?
А ви забули як, перебуваючи на посаді голови МВС Королівства, гальмували розслідування вбивства Литвиненка? Може й ви в ФСБ маєте якісь бонуси? А отруєння Скрипалів не входило в умови "контракту"?
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«когда у бабушки есть яйца, она посылает нах*й дедушку»
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Озабоченность уже выразили? Скока бабла, меж тем, в рашку отгрузили за газ? Еще на пару войн хватит?
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