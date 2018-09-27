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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (15484) Турция (2006) Эрдоган (403) ЗСТ (495)

 Порошенко обсудил с Эрдоганом освобождение украинских заложников в РФ и создание ЗСТ

В рамках участия в работе ГА ООН президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Главами государств достигнут ряд практических договоренностей в контексте проведения очередного заседания украинского-турецкого Стратегического совета высокого уровня, а также трехсторонней встречи в формате Украина-Турция-Азербайджан.

Отдельно подчеркивалась важность завершения подготовки к заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

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"Со стороны Турецкой Республики получен четкий сигнал о неизменности позиции в поддержку территориальной целостности Украины и непризнание российской оккупации территории АР Крым, а также настроенности на дальнейшее отстаивание прав крымскотатарского народа", - говорится в сообщении.

Порлшенко призвал Эрдогана оказать содействие в освобождении украинских граждан - политических пленников Кремля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088298
 
   
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А эти все сигналы то посылают, то получают. Бедняжка Эрдогашка все таки попросил прощения за сбитый самолет, ради помидоров и туристов. Один Израиль лупит по кому хочет, и плевал на всех.
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Ізраїль одразу почав надавати пояснення і для цього відрядив міністра оборони до москви.
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Цю пораду самі виконуйте, бо вас переповнює жовч.
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Щодо звільнення українських заручників, то Ердоган дійсно надав допомогу. Співробітництво теж просувається і непогано було б мати його у галузі суднобудування та мореплавства. Ми із задоволенням почули про ліву руку Ердогана для привітання путіну.
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