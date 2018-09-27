 Порошенко обсудил с Эрдоганом освобождение украинских заложников в РФ и создание ЗСТ

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Главами государств достигнут ряд практических договоренностей в контексте проведения очередного заседания украинского-турецкого Стратегического совета высокого уровня, а также трехсторонней встречи в формате Украина-Турция-Азербайджан.
Отдельно подчеркивалась важность завершения подготовки к заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.
"Со стороны Турецкой Республики получен четкий сигнал о неизменности позиции в поддержку территориальной целостности Украины и непризнание российской оккупации территории АР Крым, а также настроенности на дальнейшее отстаивание прав крымскотатарского народа", - говорится в сообщении.
Порлшенко призвал Эрдогана оказать содействие в освобождении украинских граждан - политических пленников Кремля.