 Порошенко обсудил с Эрдоганом освобождение украинских заложников в РФ и создание ЗСТ

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Главами государств достигнут ряд практических договоренностей в контексте проведения очередного заседания украинского-турецкого Стратегического совета высокого уровня, а также трехсторонней встречи в формате Украина-Турция-Азербайджан.

Отдельно подчеркивалась важность завершения подготовки к заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

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"Со стороны Турецкой Республики получен четкий сигнал о неизменности позиции в поддержку территориальной целостности Украины и непризнание российской оккупации территории АР Крым, а также настроенности на дальнейшее отстаивание прав крымскотатарского народа", - говорится в сообщении.

Порлшенко призвал Эрдогана оказать содействие в освобождении украинских граждан - политических пленников Кремля.

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