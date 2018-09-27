 Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрено 250 млн долл. помощи Украине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.

"Палата представителей одобрила ранее согласованный с Сенатом проект "Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 г.", который предусматривает 250 млн. долл. для помощи Украине. Данная смета на 50 млн долл. превышает бюджет 2018 года для соответствующих программ поддержки нашего государства", - говорится в сообщении посольства.

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250 млн долл. выделяются, в том числе, на проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистическую поддержку, замену ранее предоставленных вооружений или военных товаров. Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных сил Украины.

Для вступления в силу "Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 г." должен быть подписан президентом США.

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