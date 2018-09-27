 Украина заняла 134 место в рейтинге экономической свободы, за год поднявшись на 15 позиций

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Индекс рассчитывается на базе 42 показателей, объединенных в 5 категорий: размер государства (размер налоговых ставок, количество госпредприятий и др), защита прав собственности, стабильность валюты, свобода международной торговли и государственное регулирование.

По данным рейтинга, за год Украина поднялась со 149 на 134 место, однако все еще входит в число стран мира с наименьшим уровнем экономической свободы.

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Возглавляют рейтинг в этом году Гонконг и Сингапур. В ТОП-10 входят также Новая Зеландия, Швейцария, Ирландия, США, Грузия, Маврикий, Соединенное Королевство, Австралия и Канада. США и Канада вернулись в ТОП стран после того, как несколько лет располагались ниже в рейтинге. Германия занимает 20 позицию, Япония - 41, Италия - 54, Франция - 57, Мексика - 82, Россия - 87.

Среди 10 стран с самым низким рейтингом: Судан, Гвинея-Бисау, Ангола, Центральноафриканская Республика, Республика Конго, Сирия, Алжир, Аргентина, Ливия и Венесуэла.

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