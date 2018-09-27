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 Политика Украины, Экономика
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Все про:рейтинг (1147) экономика (3452)

 Украина заняла 134 место в рейтинге экономической свободы, за год поднявшись на 15 позиций

Согласно ежегодного отчета Economic Freedom of the World, Украина заняла 134 место из 162 в рейтинге стран по индексу экономической свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Индекс рассчитывается на базе 42 показателей, объединенных в 5 категорий: размер государства (размер налоговых ставок, количество госпредприятий и др), защита прав собственности, стабильность валюты, свобода международной торговли и государственное регулирование.

По данным рейтинга, за год Украина поднялась со 149 на 134 место, однако все еще входит в число стран мира с наименьшим уровнем экономической свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заняла 88 место в рейтинге ООН по индексу человеческого развития

Возглавляют рейтинг в этом году Гонконг и Сингапур. В ТОП-10 входят также Новая Зеландия, Швейцария, Ирландия, США, Грузия, Маврикий, Соединенное Королевство, Австралия и Канада. США и Канада вернулись в ТОП стран после того, как несколько лет располагались ниже в рейтинге. Германия занимает 20 позицию, Япония - 41, Италия - 54, Франция - 57, Мексика - 82, Россия - 87.

Среди 10 стран с самым низким рейтингом: Судан, Гвинея-Бисау, Ангола, Центральноафриканская Республика, Республика Конго, Сирия, Алжир, Аргентина, Ливия и Венесуэла.

Читайте также: Украинский паспорт стал 24-м во всемирном рейтинге "силы" паспортов

Источник: https://censor.net.ua/n3088296
 
   
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Були бідними, а тут ще все вкрали😳
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Плохие новости для любителей Тимошенки, потому что Жюле сейчас нужно что б всё было максимально плохо. Чем хуже дела в Украине тем Жюле лутше, ведь тогда рейтинги ростут. И наоборот - чем лутше дела в Украине, тем Жюля более ненужная, и все забывают про бабку. Собссно это очень хорошо обьясняет почему все юлеботы аж визжат от счастья когда новости плохие для Украины, и недовольно ноют когда новости хорошие для Украины.
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де ти там новини гарні знайшов, хлопче?
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да соевым нечем хвалится на др патрона - вот и выдумывают все что под руку попадает
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это любители ненатурального шоколада
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О Тимошенке вы вообще зря вспомнили, хуже для вас самих. Ведь самое высокое значение индекса экономической свободы было как раз во времена премьерства Тимошенко. 2005 год - 55,8 пунктов против нынешних 51,9. Сравнение как бы не в пользу потужных соевых реформаторов.
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бабуся и тебя в трусы засунет))))
не воровка - даже шапочник не доказал
люди ей верят
а прийдет время, там и посмотрим
кого выберут
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От і побачимо, апоки відомо про більшість, що принципово проти неї.
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Україна у цьому рейтингу,на останньому місці серед європейських країн.
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Зато в рейтинге паспортов уверенно обошли паРашку.
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А президент при этом про инвестиции какие-то вещает. Какие нафиг инвестиции...
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Это так 1 Пока мордор ведёт такую политику - будут проблемы с инвестициями.....
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Пока в Украине нет судебной системы, защиты права собственности, пока не реформирована система налогообложения, то и не будет.
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Все мы в жопе, кроме стран Балтии и Грузии,кто- глубже, кто-то чуть выше :
Индекс экономической свободы, по сравнению с прошлым годом в Беларуси улучшился, и страна поднялась в общемировом рейтинге на 104 место. Ближайшими соседями Беларуси по рейтингу стали Габон (103) и Танзания (105).

Худшую позицию на постсоветском пространстве занял Туркменистан (170), лучшую Эстония(6). Среди стран соседей наивысшую позицию занимает Литва (16), затем Латвия (20), Польша (45), Россия (114) и Украина (164) , 29/03/2017 :Украина заняла 134 место в рейтинге экономической свободы, за год поднявшись на 15 позиций - Цензор.НЕТ 9417
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А по уровню благосостояния она на какое место опустилась?
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Украина заняла 134 место в рейтинге экономической свободы, за год поднявшись на 15 позиций

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144 реформы и всего лишь 134 место.
Потужнi реформи!
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экономическая свобода и коррумпированная рошено-кучмовская мафии, вещи несовместимые
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина заняла 134 место в рейтинге экономической свободы, за год поднявшись на 15 позиций
 
 
 
 
 
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