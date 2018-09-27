 Украина заняла 134 место в рейтинге экономической свободы, за год поднявшись на 15 позиций

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Индекс рассчитывается на базе 42 показателей, объединенных в 5 категорий: размер государства (размер налоговых ставок, количество госпредприятий и др), защита прав собственности, стабильность валюты, свобода международной торговли и государственное регулирование.
По данным рейтинга, за год Украина поднялась со 149 на 134 место, однако все еще входит в число стран мира с наименьшим уровнем экономической свободы.
Возглавляют рейтинг в этом году Гонконг и Сингапур. В ТОП-10 входят также Новая Зеландия, Швейцария, Ирландия, США, Грузия, Маврикий, Соединенное Королевство, Австралия и Канада. США и Канада вернулись в ТОП стран после того, как несколько лет располагались ниже в рейтинге. Германия занимает 20 позицию, Япония - 41, Италия - 54, Франция - 57, Мексика - 82, Россия - 87.
Среди 10 стран с самым низким рейтингом: Судан, Гвинея-Бисау, Ангола, Центральноафриканская Республика, Республика Конго, Сирия, Алжир, Аргентина, Ливия и Венесуэла.
не воровка - даже шапочник не доказал
люди ей верят
а прийдет время, там и посмотрим
кого выберут
Индекс экономической свободы, по сравнению с прошлым годом в Беларуси улучшился, и страна поднялась в общемировом рейтинге на 104 место. Ближайшими соседями Беларуси по рейтингу стали Габон (103) и Танзания (105).
Худшую позицию на постсоветском пространстве занял Туркменистан (170), лучшую Эстония(6). Среди стран соседей наивысшую позицию занимает Литва (16), затем Латвия (20), Польша (45), Россия (114) и Украина (164) , 29/03/2017 :
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144 реформы и всего лишь 134 место.
Потужнi реформи!