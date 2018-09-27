 Политика умиротворения и замалчивания нарушений норм международного права не остановит Кремль, - Порошенко в ООН

Об этом он заявил во время выступления в среду на Генассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Политика умиротворения и поиска быстрых решений сложных проблем доказала свою ошибочность. Она подтвердила, что удобное замалчивание нарушений норм международного права не останавливает преступника, а наоборот, побуждает его продолжить свою разрушительную политику", - заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что молчание международного сообщества как раз и используется Кремлем против Украины, и, в конце концов, против всех.

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"Наивно верить, что "безопасная бухта" всегда будет рядом. Не будет никакой "безопасной бухты", если мы позволим некоторым считать, что для него не существует никаких правил и ограничений, что он имеет право изменять международную систему, как ему заблагорассудится, что его интересы более легитимны, чем наши", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул: "Если же не будет сильного и единого ответа, такой безответственный и эгоистичный игрок прибегнет к тактике дальнейшей эскалации, создания новых кризисов, повышения ставок, шантажа других стран и даже целых международных организаций".

В этой связи украинский президент призвал международное сообщество не допустить такого развития событий и обеспечить обязательную ответственность за подобные шаги.

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"Способность международного сообщества обеспечить системную и неизбежную ответственность за каждое нарушение международного права – прежде всего, норм и принципов Устава ООН является показателем того, насколько успешными мы, как семья наций, можем быть в достижении общих целей", - подчеркнул Порошенко.

Вместе с тем он согласился, что обеспечить ответственность является непростой задачей.

"Могу вас заверить: ничто не остановит Москву от продолжения ее агрессивной, экспансионистской политики, если против нее единым фронтом не выступит международное сообщество, если наказание за ее поступки не станет неизбежным", - подчеркнул глава украинского государства.

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