 Порошенко призвал Генассамблею ООН принять резолюцию о соблюдении прав человека в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я призываю членов ООН укрепить их усилия с тем, чтобы потребовать соблюдения прав человека на временно оккупированной территории Крыма, приняв соответствующую резолюцию Генассамблеи ООН", - сказал Порошенко на дебатах 73-й сессии Генассамблеи ООН в среду в Нью-Йорке.

Он отметил, что с первого дня незаконной оккупации Крыма крымские татары и этнические украинцы подвергаются репрессиям и дискриминации, было зафиксировано множество случаев убийств, пыток, преследований и арестов по сфабрикованным обвинениям.

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"Список заложников и жертв российской агрессии в Крыму становится длиннее и длиннее с каждым днем", - подчеркнул Порошенко. По его словам, украинцы или крымские татары необоснованно обвиняются в совершении различных преступлений.

Порошенко напомнил, что крымского фермера Владимира Балуха арестовали и приговорили к 5 годам тюрьмы за то, что он поднял украинский флаг над своим домом, а крымский кинорежиссер Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованным обвинениям.

Президент поблагодарил мировое сообщество за поддержку и единство в стремлении помочь освободить борцов за свободу. "К сожалению, Кремль не видит и не слышит эти призывы международного сообщества", - сказал глава государства.

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Порошенко также подчеркнул, что с начала российской агрессии 2014 года оккупанты удерживают на неконтролируемой территории Донбасса десятки украинских граждан.