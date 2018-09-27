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 Порошенко призвал Генассамблею ООН принять резолюцию о соблюдении прав человека в оккупированном Крыму

Президент Украины Петр Порошенко призвал Генеральную ассамблею ООН принять резолюцию о соблюдении прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я призываю членов ООН укрепить их усилия с тем, чтобы потребовать соблюдения прав человека на временно оккупированной территории Крыма, приняв соответствующую резолюцию Генассамблеи ООН", - сказал Порошенко на дебатах 73-й сессии Генассамблеи ООН в среду в Нью-Йорке.

Он отметил, что с первого дня незаконной оккупации Крыма крымские татары и этнические украинцы подвергаются репрессиям и дискриминации, было зафиксировано множество случаев убийств, пыток, преследований и арестов по сфабрикованным обвинениям.

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"Список заложников и жертв российской агрессии в Крыму становится длиннее и длиннее с каждым днем", - подчеркнул Порошенко. По его словам, украинцы или крымские татары необоснованно обвиняются в совершении различных преступлений.

Порошенко напомнил, что крымского фермера Владимира Балуха арестовали и приговорили к 5 годам тюрьмы за то, что он поднял украинский флаг над своим домом, а крымский кинорежиссер Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованным обвинениям.

Президент поблагодарил мировое сообщество за поддержку и единство в стремлении помочь освободить борцов за свободу. "К сожалению, Кремль не видит и не слышит эти призывы международного сообщества", - сказал глава государства.

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Порошенко также подчеркнул, что с начала российской агрессии 2014 года оккупанты удерживают на неконтролируемой территории Донбасса десятки украинских граждан.

Источник: https://censor.net.ua/n3088292
 
   
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Еще один призыв, еще одна попытка. Станет ли от этого лучше Балуху?
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Такими темпами как они расскачиваются и правнуки не доживут до введения миротворцев в Крым.
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вы слишком переоцениваете состояние экономики рабсии.
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Щось я не чув про наміри ввести миротворців на Крим. Мокші вважають його своїм і нікого туди не пустять.
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Петя,про права єто хорошо,а возвращать когда начнем?Ну хотя бы заявлениями))Шо там с договором о пребывании ЧФ РФ в Крыму?Он вроде год как кончился,где требования о выводе войск РФ из Крыма?
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Вы это кто?Покажи мне приказ Порошенко о наступлении на Донбассе?Или ты хочешь что бы я самовольно нарушил Минские договоренности гидранта мира?
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АБСОЛЮТНО импотентны оба, что генассамблея, что взыватель
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Дієвість резолюції Генасамблеї ООН маленька, але для судів проти росії потрібна.
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Слушаю live выступления глав государств в ООН. Колумбия говорит о несправедливых ценах на кофе. Зимбабве рассказывает о страданиях народа палестины и праве на самоопределение народов Западной Африки. Все волнуются о климате и призывают ООН принять нужную резолюцию.
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