 Украину в Интерполе будут представлять трое полицейских вместо одного, - Князев

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Депатаменте коммуникации Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Участники встречи достигли договоренностей по представлению Международной организации уголовной полиции "Интерпол" двух офицеров, которые будут постоянными представителями Украины в Интерполе.

Их представление состоится уже в октябре этого года. Украинские представители приступят к исполнению своих обязанностей в штаб-квартире Интерпола в Лионе сроком на четыре года.

Таким образом, количество представителей Украины в Интерполе возросло до трех человек".

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