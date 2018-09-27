 Украину в Интерполе будут представлять трое полицейских вместо одного, - Князев

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Депатаменте коммуникации Нацполиции.
В сообщении отмечается: "Участники встречи достигли договоренностей по представлению Международной организации уголовной полиции "Интерпол" двух офицеров, которые будут постоянными представителями Украины в Интерполе.
Их представление состоится уже в октябре этого года. Украинские представители приступят к исполнению своих обязанностей в штаб-квартире Интерпола в Лионе сроком на четыре года.
Таким образом, количество представителей Украины в Интерполе возросло до трех человек".