EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  174  0
Все про:Интерпол (405) Князев (263)

 Украину в Интерполе будут представлять трое полицейских вместо одного, - Князев

Сегодня, 26 сентября, председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев в рамках визита в Европол провел рабочую встречу с генеральным секретарем Интерпола Юргеном Штоком.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Депатаменте коммуникации Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Участники встречи достигли договоренностей по представлению Международной организации уголовной полиции "Интерпол" двух офицеров, которые будут постоянными представителями Украины в Интерполе.

Их представление состоится уже в октябре этого года. Украинские представители приступят к исполнению своих обязанностей в штаб-квартире Интерпола в Лионе сроком на четыре года.

Таким образом,  количество представителей Украины в Интерполе возросло до трех человек".

Также читайте: Сенаторы США готовятся ограничить право России на объявление в розыск в Интерполе

Источник: https://censor.net.ua/n3088291
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраину в Интерполе будут представлять трое полицейских вместо одного, - Князев
 
 
 
 
 
 вверх