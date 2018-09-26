 Украина рассчитывает на прогресс в решении вопроса миротворцев на Донбассе, – Порошенко на Генассамблее ООН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы твердо рассчитываем, что дальнейший прогресс в этом важном вопросе будет достигнут", - сказал Порошенко в среду в Нью-Йорке.

Он напомнил, что Украина обращалась в ООН с просьбой развернуть миротворческую миссию еще в апреле 2015 года.

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"Даже после того, как ООН не удалось предотвратить агрессию против Украины, мы все еще надеялись на помощь Организации в урегулировании конфликта путем развертывания многонациональной миротворческой миссии на временно оккупированной территории Донбасса", - сказал Порошенко.

Он отметил, что ООН могла бы помочь Украине в урегулировании конфликта, если развернет многонациональную миротворческую операции на оккупированном Донбассе, миссию с жестким мандатом и широким кругом ответственности, чтобы восстановить мир на украинской земле, "а не для того, чтобы заморозить конфликт или закрепить присутствие агрессора и его марионеток на Донбассе".

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"Тем самым Совет безопасности ООН спасет многие жизни и предотвратит их дальнейшие страдания", - заявил Порошенко.