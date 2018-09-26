 Украина рассчитывает на прогресс в решении вопроса миротворцев на Донбассе, – Порошенко на Генассамблее ООН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы твердо рассчитываем, что дальнейший прогресс в этом важном вопросе будет достигнут", - сказал Порошенко в среду в Нью-Йорке.
Он напомнил, что Украина обращалась в ООН с просьбой развернуть миротворческую миссию еще в апреле 2015 года.
"Даже после того, как ООН не удалось предотвратить агрессию против Украины, мы все еще надеялись на помощь Организации в урегулировании конфликта путем развертывания многонациональной миротворческой миссии на временно оккупированной территории Донбасса", - сказал Порошенко.
Он отметил, что ООН могла бы помочь Украине в урегулировании конфликта, если развернет многонациональную миротворческую операции на оккупированном Донбассе, миссию с жестким мандатом и широким кругом ответственности, чтобы восстановить мир на украинской земле, "а не для того, чтобы заморозить конфликт или закрепить присутствие агрессора и его марионеток на Донбассе".
"Тем самым Совет безопасности ООН спасет многие жизни и предотвратит их дальнейшие страдания", - заявил Порошенко.
И вообще,ттакое мнение, шо эта шайка конкретно на работе.
Почитай внимательно на СФ как никчемно отмазывают появления ника крещатика, кто слетелся на замечание и т.д.
У меня все о пэте, тчк
А агрессор то кто? Опять не смог произнести. Имя, сестра, имя!?