EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  400  37
Материалы по теме:
Все про:миротворцы (751) ООН (2568) Порошенко (15467) Донбасс (17031)

 Украина рассчитывает на прогресс в решении вопроса миротворцев на Донбассе, – Порошенко на Генассамблее ООН

Президент Петр Порошенко на дебатах 73-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Украина рассчитывает на прогресс в решении вопроса размещения миротворцев ООН на оккупированной территории Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы твердо рассчитываем, что дальнейший прогресс в этом важном вопросе будет достигнут", - сказал Порошенко в среду в Нью-Йорке.

Он напомнил, что Украина обращалась в ООН с просьбой развернуть миротворческую миссию еще в апреле 2015 года.

Читайте: Украина вместе с США, Францией и Германией внесет в Совбез ООН проект резолюции по миротворцам на Донбассе, - Климкин

"Даже после того, как ООН не удалось предотвратить агрессию против Украины, мы все еще надеялись на помощь Организации в урегулировании конфликта путем развертывания многонациональной миротворческой миссии на временно оккупированной территории Донбасса", - сказал Порошенко.

Он отметил, что ООН могла бы помочь Украине в урегулировании конфликта, если развернет многонациональную миротворческую операции на оккупированном Донбассе, миссию с жестким мандатом и широким кругом ответственности, чтобы восстановить мир на украинской земле, "а не для того, чтобы заморозить конфликт или закрепить присутствие агрессора и его марионеток на Донбассе".

Читайте также: "Это очковтирательство", - Порошенко прокомментировал предложение Путина о миротворцах на Донбассе

"Тем самым Совет безопасности ООН спасет многие жизни и предотвратит их дальнейшие страдания", -  заявил Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3088290
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Жаль, що вирішити це питання на Генасамблеї неможливо.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
То треба звернутися до спортлото))
 показать весь комментарий
 
 
В мене доступу нема,може ти звернеся,через громадян РФ з Криму?Як там вони,ще дишуть "руським духом"?
 показать весь комментарий
 
 
У мене доступу теж нема. Стосовно Криму, то читай Кримського Бандерівця.
 показать весь комментарий
 
 
Читав,навіть спілкувався,нікчема він))
 показать весь комментарий
 
А про себе такі епітети нехочеш написати?
 показать весь комментарий
 
 
Демагогія. Він робить свою справу, а ти лише тут плачеш.
 показать весь комментарий
 
 
а он об этом знает...?\ну что ты с ним нікчема спілкувався...?)))\
 показать весь комментарий
 
 
та не трогай этого. Оно может пожаловаться как пить дать.
И вообще,ттакое мнение, шо эта шайка конкретно на работе.
Почитай внимательно на СФ как никчемно отмазывают появления ника крещатика, кто слетелся на замечание и т.д.
 показать весь комментарий
 
 
Да я знаю всю их популяцию,стукачи все как один))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Петя,а как же Минские соглашения,которым альтернативы нет?Шо ж ты фраер сдал назад))
 показать весь комментарий
 
 
ты хочешь, что бы минские соглашения выполнились или что бы Крым и Донбасс вернулись в Украину, при чем желательно не разрушенные в хлам?
 показать весь комментарий
 
 
Донбас вже зруйнований,а про Крим щось Петро зовсім мовчить))Треба його спитати,може він забув?
 показать весь комментарий
 
посмотри на город Грозный для сравнения. Рашисты приезжают в Донецк и не поймут где война прошла в Украине или у них в расейских ебенях.
 показать весь комментарий
 
 
То не я,то Ахметка з Тарутою,та Крищенко з Герасімовим))Знаєте таких панів?
 показать весь комментарий
 
и их знаю, и таких как ты - ты с ними одним Овощем мазан...)
 показать весь комментарий
 
 
Овощ,це шеф Петра,може вони разом мазані?Ні?
 показать весь комментарий
 
 
не злись - лучше горловку свою освобождай...)))
 показать весь комментарий
 
Приказ о наступлении от Петра миротворца где?
 показать весь комментарий
 
Дык украинский народ уже давно ни на что не рассчитывает, кроме, правда, ближайшего повышения на газ.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чмошник！
У меня все о пэте, тчк
 показать весь комментарий
 
 
"а не для того, чтобы заморозить конфликт или закрепить присутствие агрессора и его марионеток на Донбассе".

А агрессор то кто? Опять не смог произнести. Имя, сестра, имя!?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не каждый президент страны на которую напали, назовет страной агрессором, где имеет бизнес и откуда кормится
 показать весь комментарий
 
 
смотреть нужно было в прямом эфире заседание Генассамблеи ООН, там Порошенко четко и внятно докладывал, кто есть агрессор и оккупант.
 показать весь комментарий
 
 
Я первый год слушал каждое его слово. У человека был шанс стать лидером нации, а он его тупо просрал, потому что "не людит деньги".
 показать весь комментарий
 
 
ну у тебя типа из Канады одно мнение, у меня другое мнение.
 показать весь комментарий
 
 
Ты тоже "не любищь деньги"? Но подзаработать дают только раз в 5 лет перед выборами.
 показать весь комментарий
 
 
еще раз попробуйте сформулировать вопрос, такое впечатление, что вы из рассеи.. обычно у рассеян с этим бывают проблемы.
 показать весь комментарий
 
 
Конечно будет прогресс. Точно как в будапештском меморандуме.............
 показать весь комментарий
 
 
а прогресс есть, экономика рассеи летит в тартарары.
 показать весь комментарий
 
 
Я послухав, як кацапи застрягли в Сирії і зрозумів, що їм це другий Афганістан.
 показать весь комментарий
 
 
питання про миротворців потрібно було мусолити ще в 2014, скільки би людей живими залишились, якби ООН втрутилась, а не язиками плескала.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина рассчитывает на прогресс в решении вопроса миротворцев на Донбассе, – Порошенко на Генассамблее ООН
 
 
 
 
 
 вверх