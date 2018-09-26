 В оккупированной Макеевке произошло массовое отравление водой - представитель омбудсмена

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский.

По его словам, 25 сентября в городскую больницу Макеевки начали поступать жалобы местных жителей на плохое самочувствие.

"Причиной отравления стала поломка или сбой системы дезинфекции воды в Макеевке. О проблемах с системой дезинфекции было известно коммунальному предприятию "Вода Донбасса", которое контролирует незаконное вооруженное формирование "ДНР". Накануне они даже рекомендовали перед употреблением воды кипятить ее 5-7 минут. Но это не помогло", - рассказал Лисянский.

Представитель омбудсмена отметил, что ему известно о 39 госпитализированных людей, в том числе детей в возрасте до 9 лет.

"Часть людей отправили в больницу в Донецк, а оттуда я не смог получить информацию. Но количество отравленных растет каждый час ", - добавил он.

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