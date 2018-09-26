EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  777  16
Материалы по теме:
Все про:Макеевка (391) отравление (1189)

 В оккупированной Макеевке произошло массовое отравление водой - представитель омбудсмена

В оккупированной Макеевке Донецкой области, произошло массовое отравление местного населения питьевой водой, в больницу доставили по меньшей мере 39 человек, в том числе детей в возрасте до 9 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский.

По его словам, 25 сентября в городскую больницу Макеевки начали поступать жалобы местных жителей на плохое самочувствие.

"Причиной отравления стала поломка или сбой системы дезинфекции воды в Макеевке. О проблемах с системой дезинфекции было известно коммунальному предприятию "Вода Донбасса", которое контролирует незаконное вооруженное формирование "ДНР". Накануне они даже рекомендовали перед употреблением воды кипятить ее 5-7 минут. Но это не помогло", - рассказал Лисянский.

Представитель омбудсмена отметил, что ему известно о 39 госпитализированных людей, в том числе детей в возрасте до 9 лет.

"Часть людей отправили в больницу в Донецк, а оттуда я не смог получить информацию. Но количество отравленных растет каждый час ", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные спровоцировали драку с жителями Макеевки из-за отказа угощать их спиртным, 6 человек в больнице, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/n3088289
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це тому, що на посадах зовсім не ті, кому треба бути.
 показать весь комментарий
 
Ти вирішуєш хто на посадах в ордло🙄
 показать весь комментарий
 
 
Ну, сейчас там стрельнуло, а вообще, это такое дело, что в Украине в любом городе может..
 показать весь комментарий
 


''Дорогих россиян'' будут отлавливать по миру и высылать обратно на родину
"Дорогие россияне" токсичны, причем, чем больше их состояние - тем они более токсичны....

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
газами хіба
 показать весь комментарий
 
а ты не пускай их - а то задохнёшься в своём Мусохранске...)
 показать весь комментарий
 
 
Шахтную воду начали подавать в водопровод. Зато без биндер.
 показать весь комментарий
 
 
Ця новина комусь цікава окрім сепарів? Напишіть краще про готовність до опалювального сезону у нормальних містах.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ оккупированной Макеевке произошло массовое отравление водой - представитель омбудсмена
 
 
 
 
 
 вверх