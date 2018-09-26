 Представители одного из телеканалов запустили беспилотник над воинской частью на Виннитчине, - Генштаб ВСУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

"Сегодня, 26 сентября, в районе с. Павловка, Калиновского района, Винницкой области, наблюдательным постом одной из воинских частей была обнаружена группа неизвестных лиц, которые пытались запустить беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Впоследствии, наблюдателем-оператором был обнаружен в воздушном пространстве с северной стороны на окраине административно-хозяйственной территории военной части летательный аппарат, ориентировочно типа "Крыло", который после включения прибора технического противодействия, начал снижение высоты. В настоящее время продолжается поиск места ориентированного падения БПЛА", - говорится в сообщении.

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С привлечением дежурного подразделение охраны в/ч и патрульной группы зонального отдела Военной службы правопорядка было установлено,что беспилотник запускали представителями одного из общенациональных телеканалов.

"Начальник подразделения охраны провел разъяснительную работу и еще раз предупредил о запрете запуска БПЛА и ведения фото- видеосъемки военных объектов", - говорится в сообщении.

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