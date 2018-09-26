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 Представители одного из телеканалов запустили беспилотник над воинской частью на Виннитчине, - Генштаб ВСУ

В Винницкой области охрана воинской части пресекла попытку одного из телеканалов провести съемку при помощи беспилотника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

"Сегодня, 26 сентября, в районе с. Павловка, Калиновского района, Винницкой области, наблюдательным постом одной из воинских частей была обнаружена группа неизвестных лиц, которые пытались запустить беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Впоследствии, наблюдателем-оператором был обнаружен в воздушном пространстве с северной стороны на окраине административно-хозяйственной территории военной части летательный аппарат, ориентировочно типа "Крыло", который после включения прибора технического противодействия, начал снижение высоты. В настоящее время продолжается поиск места ориентированного падения БПЛА", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины сбили беспилотник-разведчик наемников РФ на Донбассе, - командир оперативно-тактической группировки "Север" Кравченко

С привлечением дежурного подразделение охраны в/ч и патрульной группы зонального отдела Военной службы правопорядка было установлено,что беспилотник запускали представителями одного из общенациональных телеканалов.

"Начальник подразделения охраны провел разъяснительную работу и еще раз предупредил о запрете запуска БПЛА и ведения фото- видеосъемки военных объектов", - говорится в сообщении.

Читайте также: Замеченные над военными объектами беспилотники будут сбиты, а управлявшие ими лица привлечены к ответственности, - Генштаб ВСУ

Представители одного из телеканалов запустили беспилотник над воинской частью на Виннитчине, - Генштаб ВСУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3088288
 
   
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Замечание надо бі сделать операторам,прикладом по бошке
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Радует то , что охрана не спит . ✌️ Значит враг не пройдёт
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решили в крутых поиграть ,по стандартам ВВС ,оштрафовать тыс на 100 шоб знали
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Журналюги телеканала не хотят БПЛА снять домик хозяина канала?
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офигеть, противоправно во время воины запускает бпла и с нарушителями (кстати в групе по договорённости и умыслом) ведёт беседу начальник части, ну и у вас законы, мда, рости вам ещё хоть до Балтииских фошиздов, за это неделю в камере бы все сидели и ещё всякие минимум админнаказание а страны старого мира бы подписали им шпионажь и драли бы по взрослому, а у вас рай преступникам.
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И запускают. А чего уж там.
Удобное прикрытие. Не подкопаешься. Поймали? Так это мы для своего телеканала снимали.
А не поймали....
Вот куда может пойти эта видеоинформация об украинском военном объекте ?
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а ведь это диверсия... банальная диверсия
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Скорее это тупая реклама на тему "не запускайте БПЛА" над нами мы можем "который после включения прибора технического противодействия",вот никто в мире ещё не может а мы можем, и главное у нас такие приборы стоят в каждой в\ч они всегда в боевом положении, нужно только кнопку нажать.
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Там не простая войсковая часть, а 48-й арсенал. Представники одного з телеканалів запустили безпілотник над військовою частиною на Вінниччині, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 6319
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Да какая разница. На передовой БПЛА сбивают зенитками или ракетами, не изобрели пока таких тех.средств в принципе, где Вы этих сказок наслушались. Все современные системы ПВО (в т.ч. американские) поражают снарядами или ракетами.
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Я так понял, что эти идиоты пытались над арсеналом беспилотник запустить, других в/ч там, кажется, нет. Радует, что приземлили его техническими средствами. Значит, арсенал защищен с воздуха.
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Ну раз есть те кого "Радует, что приземлили его техническими средствами" значит вброс в ФБ был не напрасен.
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Да, но та что может вывести из строя беспилотник была в Украине одна и то при СССР в закарпатье. Для неё специально АЭС построили.
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У вас какое образование?
Или, есть ли вообще?
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Чем отличается полевой транзистор от биполярного?
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Вы мне тут экзамены не устраивайте.
Чтобы вывести из строя электронику на расстоянии сотни метров нужны мегаватты мощности и антенны размером с многоэтажку. Если Вы о канале связи то современные игрушки ценой больше 100$ уже оснащены системой автопилота способного вернуть аппарат в случае потери связи, но даже чтобы заглушить канал надо знать его частотный диапазон, и иметь передатчики способные в нем работать. Аппаратура связи СССР не работала в частотах 2,4Г посему глушить нечем, современных разработок нет, т.к. рацию сделать не можем, покупаем в турков.
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А почему у меня ? Сами выдумали а спрашиваете у меня ?
В закарпатье нет и быть не может АЭС т.к. в горах их никто не строит по ряду причин.
Я писал о станции Дарьял что была в Мукачево,а за АЭС в закарпатье, это Ваши фантазии, я их не намерен обсуждать.
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«Саша Саша Саша

Да, но та что может вывести из строя беспилотник была в Украине одна и то при СССР в закарпатье. Для неё специально АЭС построили.»

ВАШЕ?
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гуглите Y Ffeithian "провода, передача электроэнергии", гуглите, нас это ещё в детском садике учили. У Вас обыденная реальность это фантастика, а фантастика-обыденная реальность. Спокойной ночи. Представники одного з телеканалів запустили безпілотник над військовою частиною на Вінниччині, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 5920
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Повторюсь, те же америкосы работают в направлении лазеров и т.п., радиопушек никто не разрабатывает т.к. это бесперспективно в следствии невозможности концентрации потока в следствии большой длины волн.
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Что вы несете?
Ваших «высших радиотехнических знаний» не хватило даже для ответа на простейший вопрос, на который ответил бы даже АБИТУРИЕНТ радиотехнического факультета ВУЗа.
Ну не позорьтесь.
Вообще судя по вашим текстам вы ученик 5..7 класса?

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Ну как вариант "прилад технічної протидії" скорее всего был фонарик или свисток, посему тот кто управлял БПЛА изменил курс, а может просто пролетал себе и не даже знал что к нему применили "прилад технічної протидії". Но написали конечно красиво.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредставители одного из телеканалов запустили беспилотник над воинской частью на Виннитчине, - Генштаб ВСУ
 
 
 
 
 
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