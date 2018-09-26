 Представители одного из телеканалов запустили беспилотник над воинской частью на Виннитчине, - Генштаб ВСУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.
"Сегодня, 26 сентября, в районе с. Павловка, Калиновского района, Винницкой области, наблюдательным постом одной из воинских частей была обнаружена группа неизвестных лиц, которые пытались запустить беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Впоследствии, наблюдателем-оператором был обнаружен в воздушном пространстве с северной стороны на окраине административно-хозяйственной территории военной части летательный аппарат, ориентировочно типа "Крыло", который после включения прибора технического противодействия, начал снижение высоты. В настоящее время продолжается поиск места ориентированного падения БПЛА", - говорится в сообщении.
С привлечением дежурного подразделение охраны в/ч и патрульной группы зонального отдела Военной службы правопорядка было установлено,что беспилотник запускали представителями одного из общенациональных телеканалов.
"Начальник подразделения охраны провел разъяснительную работу и еще раз предупредил о запрете запуска БПЛА и ведения фото- видеосъемки военных объектов", - говорится в сообщении.
Удобное прикрытие. Не подкопаешься. Поймали? Так это мы для своего телеканала снимали.
А не поймали....
Вот куда может пойти эта видеоинформация об украинском военном объекте ?
У вас какое образование?
Или, есть ли вообще?
Чтобы вывести из строя электронику на расстоянии сотни метров нужны мегаватты мощности и антенны размером с многоэтажку. Если Вы о канале связи то современные игрушки ценой больше 100$ уже оснащены системой автопилота способного вернуть аппарат в случае потери связи, но даже чтобы заглушить канал надо знать его частотный диапазон, и иметь передатчики способные в нем работать. Аппаратура связи СССР не работала в частотах 2,4Г посему глушить нечем, современных разработок нет, т.к. рацию сделать не можем, покупаем в турков.
В закарпатье нет и быть не может АЭС т.к. в горах их никто не строит по ряду причин.
Я писал о станции Дарьял что была в Мукачево,а за АЭС в закарпатье, это Ваши фантазии, я их не намерен обсуждать.
Да, но та что может вывести из строя беспилотник была в Украине одна и то при СССР в закарпатье. Для неё специально АЭС построили.»
ВАШЕ?
Ваших «высших радиотехнических знаний» не хватило даже для ответа на простейший вопрос, на который ответил бы даже АБИТУРИЕНТ радиотехнического факультета ВУЗа.
Ну не позорьтесь.
Вообще судя по вашим текстам вы ученик 5..7 класса?
Спокойной ночи-завтра в школу.