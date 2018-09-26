 Шестимесячной дочери морского пехотинца Гуленко поставили страшный диагноз - нужны средства для лечения ребенка за границей

Как передает Цензор.НЕТ об этом написала в Фейсбуке военнослужащая морской пехоты Александра Бессмертная.

В тексте сообщения отмечается: "На фото ниже, кроха Александра, ей всего шесть месяцев. Она дочь нашего морпеха Антона Гуленко. Несколько дней назад, маленькой Сашуне был поставлен диагноз "спинальная амиотрофия, болезнь Верднига-Гоффмана", диагноз как вердикт и его частота 7 на 100 000 новорожденных. (Здесь более подробно о болезни)

Сейчас семью Антона направили во Львовский Института наследственной патологии, уже после - определят куда направлять на лечение малышку.

Из множества прочитанной информации и консультаций врачей, лечением такой болезни занимаются в Изриили и Германии .... лечение стоит бешеных денег, от 11 до 20 000 евро. Для семьи Антона такая сумма не подъемна.

Просим помочь спасти жизнь дочери морпеха - Александре!



Номер карточки отца Александры, Гуленко Антон - 5168742707790873".