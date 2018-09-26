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 Шестимесячной дочери морского пехотинца Гуленко поставили страшный диагноз - нужны средства для лечения ребенка за границей

У морского пехотинца Антона Гуленко заболела шестимесячная дочь. Нужны средства для дорогостоящего лечения ребенка за границей.

Как передает Цензор.НЕТ об этом написала в Фейсбуке военнослужащая морской пехоты Александра Бессмертная.

В тексте сообщения отмечается: "На фото ниже, кроха Александра, ей всего шесть месяцев. Она дочь нашего морпеха Антона Гуленко. Несколько дней назад, маленькой Сашуне был поставлен диагноз "спинальная амиотрофия, болезнь Верднига-Гоффмана", диагноз как вердикт и его частота 7 на 100 000 новорожденных. (Здесь более подробно о болезни)
Сейчас семью Антона направили во Львовский Института наследственной патологии, уже после - определят куда направлять на лечение малышку.

Из множества прочитанной информации и консультаций врачей, лечением такой болезни занимаются в Изриили и Германии .... лечение стоит бешеных денег, от 11 до 20 000 евро. Для семьи Антона такая сумма не подъемна. 

Просим помочь спасти жизнь дочери морпеха - Александре!

Номер карточки отца Александры, Гуленко Антон - 5168742707790873".

Шестимесячной дочери морского пехотинца Гуленко поставили страшный диагноз - нужны средства для лечения ребенка за границей 01

Источник: https://censor.net.ua/n3088287
 
 
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Коболев помочь не хочет? Вроде премию получил такую, что не стыдно в глаза людям смотреть.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоШестимесячной дочери морского пехотинца Гуленко поставили страшный диагноз - нужны средства для лечения ребенка за границей
 
 
 
 
 
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