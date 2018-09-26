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 База ВМС в Бердянске будет противодействовать минной угрозе, - представитель ВМС Рыженко

Военная база Военно-морских сил Украины на Азовском море, которую планируют создать до конца года в Бердянске, будет иметь среди приоритетных направлений деятельности нейтрализацию российской минной угрозы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сообщил заместитель начальника штаба командования ВМС Вооруженных сил Украины по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко.

"Основной задачей базы будет защита портов Азовского моря и обеспечения безопасности судоходства, предусматривающий проведение противоминных мероприятий. Это - приоритетное направление развития военно-морских сил", - сказал он.

Рыженко напомнил, что от морских мин неоднократно страдали судна погранвойск Украины.

"Нынешний статус внутренних вод позволяет оппоненту применять минное оружие практически неограниченно и с различных платформ", - отметил он.

Также Рыженко рассказал, что среди суден, которые уже есть в распоряжении Военно-морских сил ВСУ в Азовском море, есть два артиллерийских бронекатера, которые будут оснащены современными "сканерами бокового обзора" - сонарными системами, необходимыми для безопасного проведения противоминных мероприятий.

Напомним, ранее стало известно, что Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.

Источник: https://censor.net.ua/n3088285
 
   
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Для НАТО ще житлоплощадку виділіть.В НАТО є кораблі щодо розмінування:"Постійна група мінної протидії НАТО 1 (SNMCMG1) наразі складається з чотирьох кораблів ВМС Бельгії, Норвегії, Латвії і Литви.",
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Чи придатні ті кораблі для Азовського моря, адже воно мілководне.
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Если долго мучиться - Что-нибудь получится!
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С минами хорошо дельфины справляются.
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это он встретил ваш качмический Ил-20 под водой Во-Во...?)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБаза ВМС в Бердянске будет противодействовать минной угрозе, - представитель ВМС Рыженко
 
 
 
 
 
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