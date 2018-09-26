 Замдиректора лицея задержана на Днепропетровщине на взятке 34 тыс. грн, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

За беспрепятственное заключение договора на выполнение строительных работ по ремонту шиферной кровли лицея и последующее подписание актов о выполнении чиновник требовала от предпринимателя взятку в размере 30% от суммы договора.

Для маскировки своей преступной деятельности средства работник образования получала путем перечисления их на банковский счет.

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Сегодня, 26 сентября, работники полиции задержали фигурантку в служебном кабинете лицея. Во время обыска правоохранители изъяли банковскую карточку, на которую предприниматель перечислил 34 тыс. гривен в качестве взятки.

Должностному лицу грозит наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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