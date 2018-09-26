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 Замдиректора лицея задержана на Днепропетровщине на взятке 34 тыс. грн, - Нацполиция

В Днепропетровской области провоохранители задокументировали коррупционную деятельность заместителя директора одного из лицеев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

За беспрепятственное заключение договора на выполнение строительных работ по ремонту шиферной кровли лицея и последующее подписание актов о выполнении чиновник требовала от предпринимателя взятку в размере 30% от суммы договора.

Для маскировки своей преступной деятельности средства работник образования получала путем перечисления их на банковский счет.

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Сегодня, 26 сентября, работники полиции задержали фигурантку в служебном кабинете лицея. Во время обыска правоохранители изъяли банковскую карточку, на которую предприниматель перечислил 34 тыс. гривен в качестве взятки.

Должностному лицу грозит наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088284
 
   
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За такую взятку могут реально посадить. Это же позор для настоящего взяточника! Заступницю директора ліцею затримали на Дніпропетровщині на хабарі 34 тис. грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2775
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Если пойдёт в глухой отказ, менты ничего не докажут.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗамдиректора лицея задержана на Днепропетровщине на взятке 34 тыс. грн, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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