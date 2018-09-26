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 Порошенко передал генсеку ООН Гутеррешу ноту о непродлении Договора о дружбе с Россией, - Цеголко. ФОТО

Президент Петр Порошенко передал генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу ноту о решении Украины не продлевать действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, информирует Цензор.НЕТ.

Порошенко передал генсеку ООН Гутеррешу ноту о непродлении Договора о дружбе с Россией, - Цеголко 01

"Президент передал Генеральному секретарю ООН ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией. Наша нота будет распространена в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН", - написал Цеголко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы получили официальную ноту от Киева о расторжении Договора о дружбе, - МИД РФ

Напомним, 21 сентября МИД Украины проинформировал Российскую Федерацию нотой о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года, и срок действия которого истекает 31 марта 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ноту о непродлении договора о дружбе с РФ распространят в ООН, – Порошенко

6 сентября СНБО утвердил решение о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

17 сентября президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО.

Согласно ст. 24 закона "О международных договорах Украины", глава государства внесет в парламент соответствующий законопроект.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали "Большим договором", был подписан 31 мая 1997 года тогдашними президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважение территориальной целостности. После оккупации Россией Крыма и начала конфликта на Донбассе в 2014 году в Украине неоднократно звучали призывы разорвать этот договор из-за нарушения Кремлем территориальной целостности Украины.

Читайте: Ноту о непродлении договора о дружбе с РФ распространят в ООН, – Порошенко

Порошенко передал генсеку ООН Гутеррешу ноту о непродлении Договора о дружбе с Россией, - Цеголко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3088283
 
   
 Топ комментарии
 
обычно стране, которая вторгается на территорию суверенной державы, сразу объявляют о разрыве дружественных отношений.
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На пятом году войны с рашей договор о дружбе приостановили, но не разорвали и не на первом году войны...
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Ольга! а что вы понимаете в международных отношениях?!..
например, я не юрист-международник, но я знаю, что подготовка к подписанию межд/нард договора, и подготовка к расторжению межд/народ договора, длится годами.. А например подготовка к Всеправославному Собору в Константинополе, длится вообще столетиями..
Вы с какой точки зрения так судите?... Я уверен Вы хорошая домохозяйка, и на этом наверно всё...
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обычно стране, которая вторгается на территорию суверенной державы, сразу объявляют о разрыве дружественных отношений.
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Упс.......ще один пєтєлиз!
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ваша прямоленейность и простота суждений, говорит о том, что вы имеете большой опыт в приготовлении борща... чик-чик-чик и готово...
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естественно, я ж не питаюбсь шоколадом, в отличии от некоторых
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Что в Вашем понимании есть "договор о дружбе" между странами? В чем конкретно проявляется эта "дружба" ? Какую конкретно "дружбу" соблюдала Украина по отношению к рассеи (приведите примеры 1.2.3....) после агрессии.?
Между рассеей и Японией нет подобного договора со времени окончания ВМВ но политические, экономические, торговые, культурные, научные и другие отношения между странами происходят не одно десятилетие. Почему так... у них же договора о дружбе -нет?
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.......ага, і тільки наші бариги окуповану територію оголошують "вільною торговою зоною"! .....і тільки наші бариги замість того, щоб закрити "чорну діру" на бамбасі, продовжують торгівлю повним ходом! ТамЖеНашиЛюди, вірно я цитую верховного головноторгуючого?
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А я уверен что вы никакой домохозяин .Раз незнакомого человека сразу определили в ,,домохозяйки" . И кстати она права . Расскажите ка лучше про то что к визовому режиму с рашей 50 лет нужно готовиться , а вот томос ваш герой за пару месяцев почти отхватил , как так ? Там же в Константинополе на решение всех важных вопросов по сто лет нужно ?
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"поспешные выводы это как спонтанная эякуляция... вроде чого-то намечалось, только потом трусы стирать и пред девушкой неудобно"(с)
это я написал к тому, что фраза "а вот томос ваш герой за пару месяцев почти отхватил" это поспешный вывод..
на самом деле, подготовка к работе над Томосом велась с 2014года, а в 2016году к ней подключился Константинополь, а то что мы видим сейчас, это плод тайной (засекреченной) работы многих людей и соответствующих служб в разных странах.. Томос это геополитический вопрос, который решался на разных континентах в разных странах в интересах Украины...
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Вы всё напутали . У вас всё смешалось в один вареник . И странные какие то эротические ваши рассуждения про поллюции и менструации не прикроют того факта что вместо томосов и парадов нужно было ЗАКРЫВАТЬ границу и прекращать торговые отношения
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в вас пропадает президентский советник.. подсказать вам координаты Порошенко в Фейсбучике и Титтере?.. напишите ему
Вы кстати подписали петицию о закрытии 112, НьюсВан и Интера, каналов из за распространения сепаратизма?
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НЕТ! Потому что все эти петиции ПУСТАЯ трата времени. Я подписывал ПЕТИЦИЮ , к Президенту .Самую Первую . После неё у меня желания подписывать петиции к Президенту больше НЕТ.И президента ЭТОГО для меня больше НЕТ . Несмотря на то что многие Петиции действительно достойны внимания и рассмотрения Президентом страны.Но пусть их лучше рассматривает уже другой Президент
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сцуко, порвал！юрыст междунаротник, как поступают в условиях нападения и захватта территорий, на пятом году？
Трубец！
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хватай молоток, и беги в Донецк уничтожать сепаров.. тока треники свои старые придержи, бо находу спадать будут
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когда заканчиваются аргументы у соевых, они начинают спамить, все равно прорвемся
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лично я не спамлю.. вообще.. так что на меня не грешите
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спамишь, у меня знакомый на цн, говорит, шо зеленолицее спамит, скоро деактив намечается
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Договор єто крючкок, который позволяет Украине подать на россию в суд за нарушение статьи о территориальной целостности. Готовили соответствующий иск, теперь эта подготовка закончилась. В случае разрыва, россия получила бьі возможность "соскочить с крючка". Доходчиво?
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А ТИМ ЧАСОМ...
Президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи в середу на Раді безпеки ООН, заявив, що організація допустила порушення Будапештського меморандуму, згідно з яким Росія, США і Британія гарантували Україні територіальну цілісність після приєднання Києва до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Про це пише "Інтерфас-Україна".
"Для того щоб міжнародне співтовариство поважали, дуже важливо дотримуватися зобов'язань і обов'язків, які ми взяли на себе. Із сумом хотів би звернути увагу на події у сфері безпеки в нашому регіоні - Центральній та Східній Європі. Лише в останні кілька років ми стали свідками явного порушення Будапештського меморандуму, який гарантував територіальну цілісність України в обмін на мирне і добровільне ядерне роззброєння", - сказав лідер Польщі.

"Рівною мірою нас непокоїть розміщення ракетних установок подвійного призначення поблизу наших кордонів. Усе це призводить до значного погіршення безпеки в регіоні", - додав він.

Будапештський меморандум - декларація про наміри, підписана Росією, Сполученими Штатами, Великою Британією і Україною в 1994 році, згідно з якою країни обіцяли Україні захист суверенітету та територіальної цілісності в обмін на відмову від ядерної зброї.
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Славному городу Верона картины тоже передавал Порошенко передал генсеку ООН Гутеррешу ноту о непродлении Договора о дружбе с Россией, - Цеголко - Цензор.НЕТ 3890 И чем это закончилось?
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нужно было себе оставить, как Йуля кредиты МВФ?
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Как символично - в свой День рождения! был в Союзе Горбачев - самый молодой ген сек, а у нас Порошенко...


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Петя туда секунд на 15 зашёл, т.е. по-маленькому. А мог бы сходить в эту парашу и по-большому. Порошенко передав генсеку ООН Гутеррешу ноту про непродовження Договору про дружбу з Росією, - Цеголко - Цензор.НЕТ 7513
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ну, это если верить унылой лошади. Ему только кацапы в состоянии верить. А мне вот кажется странным, что опытный дипломат, не первый раз находящийся в ООН, мог с чем то перепутать комнату для переговоров эрефии.
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Как раз с туалетом и мог, т.к. оттуда всегда парашей воняет.
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стебаться можно сколько угодно, но если посмотреть на это серьезно, то совсем не смешно - главнокомандующий шарится по переговорным комнатам врага, а глава вражеского мида его отмазывает.
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А свой дневник за второй класс он ему тоже передал? Клоун.
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такой вид, как у двоечника, сдающего домашнюю работу.
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хорошо подмечено. и с тревогой смотрит - выкупит училка, шо все передрал у кого то или нет.
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Нота о непродлении договора о дружбе, да ещё и передана не тем, с кеми эта якобы дружба разрывается.
После признания рашки агрессором, аннексировавшим крым и часть Донбасса , этот ничего незначащий кусок бумаги с договором должен был быть аннулирован в один миг, автоматически, пятым пунктом после закрытия границ , введения виз , прекращения снабжения оккупированных территорий, конфискации собственности рассейской на нашей территории и естественно закрытия вражеских банков
А тут рассусолили, всем показали, что мы ого- го как рашке насолили!
Хорошо, что ножниц у порошенко не было, а то ещё бы по привычке почикал что- нибудь
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Ну що Ви таке пишете???? А як же Ліпєцк?????
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Договор єто крючкок, который позволяет Украине подать на россию в суд за нарушение статьи о территориальной целостности. Готовили соответствующий иск, теперь эта подготовка закончилась. В случае разрыва, россия получила бьі возможность "соскочить с крючка". Доходчиво?
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А когда он уже бабло начнет просить, улететь с США с пустыми руками, это как то непривычно для Пети.
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да он все время просит, но не признаваться же своему лохторату - как же тогда быть с образом спасителя отечества единственного спасителя отечества?
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Он для этого туда и летал , но не напишут же Заголовок Новости типа-,,вы будете смеяться но Пётр Алексеевич снова отбыл просить денег ."
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А ви всі ллатіть по чесному зарплату робітникам, платіть всі податки. не крадіть бюджетні гроші, робіть все якісно, тоді Президент і не буде просити гроші за кордоном.
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Договор НЕ разорвали , просто истёк срок и его не продлили . Это после ОКУПАЦИИ части страны и ВОЙНЫ на другой части. До сих пор с окупантом и агрессором безВиз и торговля .Как же могут уважать нас и наше руководство за границей после всего этого ?
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вообщем пэтя обосрался на ассамлее по уши во всех направлениях.
Долго Украина будет выхаркивать его правление, ой долго.
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В западной прессе это не так ......не смотри Кисель ТВ на ночь...
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западная пресса временами как старая шлюха, ей веры мало, а живущий в Украине человек видит все косяки гаранта. Ты санек не шифруйся, ты давно выкуплен и отвечаю тебе особо из за скуки.
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Шифруюсь ? А зачем ? Я и не ждал ответа .В отличии от тебя - мне не скучно .....
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расися сегодня забыл лекарства принять, его штырит аж переворачивает, санитары все никак не доедут..
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Шось запорєбриковська гебня активізувалась.... мабудь підсрачника получили від свого окурка
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Зачем этот договор ? Так как рашисты ведут себя.......... сволочная нация....
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Читаючи деякі коментарі і думаю, чи ишуть за гроші, чи від злоби на Україну, чи просто по дурості. Так може писати навіть не домогосподарка, бо вона таке не напише, в неї все рораховано як пржити місяць, і що купити. Так примітивно мислити про міжнародні угоди, про судьби міліонів людей може тільки......додумайтесь самі хто.
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Порохоботы, угадал. Порошенко передав генсеку ООН Гутеррешу ноту щодо непродовження Договору про дружбу з Росією, - Цеголко - Цензор.НЕТ 4678
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А чего карлик кремлёвский не припёрся на сессию ООН ? Струхнул окурок ботоксный ? Ну , побросал бы понтов там , мультики показал... Порошенко передав генсеку ООН Гутеррешу ноту щодо непродовження Договору про дружбу з Росією, - Цеголко - Цензор.НЕТ 5488
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Який такий договір..., скальпи кацапоїдів краще б передав.
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О ВОЙНЕ на Донбассе ни слова!
Оказывается это простой конфликт ....
Во как...
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Комменты за Нашего Всего уж очень топорные...До боли напоминают рашку.Там говорят вот так:путин-и есть россия!Тут пока стесняются...Но то,что он-единственный защитник Украины,а все остальные потенциальные его соперники на выборах-жулики и найманци кремля-такое здесь можно прочитать миллион раз за день.В то,что это прям народная любовь,-поверить сложномы все помимо интернета живём в реальном мире...Вывод здесь однозначен.И он постыдный.
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А тут как ни новость то Перемога.Повышаем цену на Газ-Перемога.Бензин 95 по 31 грн самый дешёвый -двойная Перемога. Украинцы массово едут за границу на заработки -тройная ....Всё таки где то Пэдро талантливый. Любое дерьмо он с лёгкостью может в красивой обёртке втюхать лохам как РошенкуПеремогу
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Причем здесь ООН? Переслать заказным письмом за поребрик - и дело с концом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко передал генсеку ООН Гутеррешу ноту о непродлении Договора о дружбе с Россией, - Цеголко. ФОТО
 
 
 
 
 
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