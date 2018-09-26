 Порошенко передал генсеку ООН Гутеррешу ноту о непродлении Договора о дружбе с Россией, - Цеголко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент передал Генеральному секретарю ООН ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией. Наша нота будет распространена в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН", - написал Цеголко.
Напомним, 21 сентября МИД Украины проинформировал Российскую Федерацию нотой о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года, и срок действия которого истекает 31 марта 2019 года.
6 сентября СНБО утвердил решение о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.
17 сентября президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО.
Согласно ст. 24 закона "О международных договорах Украины", глава государства внесет в парламент соответствующий законопроект.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали "Большим договором", был подписан 31 мая 1997 года тогдашними президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважение территориальной целостности. После оккупации Россией Крыма и начала конфликта на Донбассе в 2014 году в Украине неоднократно звучали призывы разорвать этот договор из-за нарушения Кремлем территориальной целостности Украины.
например, я не юрист-международник, но я знаю, что подготовка к подписанию межд/нард договора, и подготовка к расторжению межд/народ договора, длится годами.. А например подготовка к Всеправославному Собору в Константинополе, длится вообще столетиями..
Вы с какой точки зрения так судите?... Я уверен Вы хорошая домохозяйка, и на этом наверно всё...
Между рассеей и Японией нет подобного договора со времени окончания ВМВ но политические, экономические, торговые, культурные, научные и другие отношения между странами происходят не одно десятилетие. Почему так... у них же договора о дружбе -нет?
это я написал к тому, что фраза "а вот томос ваш герой за пару месяцев почти отхватил" это поспешный вывод..
на самом деле, подготовка к работе над Томосом велась с 2014года, а в 2016году к ней подключился Константинополь, а то что мы видим сейчас, это плод тайной (засекреченной) работы многих людей и соответствующих служб в разных странах.. Томос это геополитический вопрос, который решался на разных континентах в разных странах в интересах Украины...
Вы кстати подписали петицию о закрытии 112, НьюсВан и Интера, каналов из за распространения сепаратизма?
Трубец！
Президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи в середу на Раді безпеки ООН, заявив, що організація допустила порушення Будапештського меморандуму, згідно з яким Росія, США і Британія гарантували Україні територіальну цілісність після приєднання Києва до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Про це пише "Інтерфас-Україна".
"Для того щоб міжнародне співтовариство поважали, дуже важливо дотримуватися зобов'язань і обов'язків, які ми взяли на себе. Із сумом хотів би звернути увагу на події у сфері безпеки в нашому регіоні - Центральній та Східній Європі. Лише в останні кілька років ми стали свідками явного порушення Будапештського меморандуму, який гарантував територіальну цілісність України в обмін на мирне і добровільне ядерне роззброєння", - сказав лідер Польщі.
"Рівною мірою нас непокоїть розміщення ракетних установок подвійного призначення поблизу наших кордонів. Усе це призводить до значного погіршення безпеки в регіоні", - додав він.
Будапештський меморандум - декларація про наміри, підписана Росією, Сполученими Штатами, Великою Британією і Україною в 1994 році, згідно з якою країни обіцяли Україні захист суверенітету та територіальної цілісності в обмін на відмову від ядерної зброї.
оборжаться😀
После признания рашки агрессором, аннексировавшим крым и часть Донбасса , этот ничего незначащий кусок бумаги с договором должен был быть аннулирован в один миг, автоматически, пятым пунктом после закрытия границ , введения виз , прекращения снабжения оккупированных территорий, конфискации собственности рассейской на нашей территории и естественно закрытия вражеских банков
А тут рассусолили, всем показали, что мы ого- го как рашке насолили!
Хорошо, что ножниц у порошенко не было, а то ещё бы по привычке почикал что- нибудь
спасителя отечестваединственного спасителя отечества?
Долго Украина будет выхаркивать его правление, ой долго.
Оказывается это простой конфликт ....
Во как...
https://www.youtube.com/watch?v=4MDtCRqTyaw
РошенкуПеремогу