 Порошенко передал генсеку ООН Гутеррешу ноту о непродлении Договора о дружбе с Россией, - Цеголко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент передал Генеральному секретарю ООН ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией. Наша нота будет распространена в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН", - написал Цеголко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы получили официальную ноту от Киева о расторжении Договора о дружбе, - МИД РФ

Напомним, 21 сентября МИД Украины проинформировал Российскую Федерацию нотой о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года, и срок действия которого истекает 31 марта 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ноту о непродлении договора о дружбе с РФ распространят в ООН, – Порошенко

6 сентября СНБО утвердил решение о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

17 сентября президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО.

Согласно ст. 24 закона "О международных договорах Украины", глава государства внесет в парламент соответствующий законопроект.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали "Большим договором", был подписан 31 мая 1997 года тогдашними президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважение территориальной целостности. После оккупации Россией Крыма и начала конфликта на Донбассе в 2014 году в Украине неоднократно звучали призывы разорвать этот договор из-за нарушения Кремлем территориальной целостности Украины.

Читайте: Ноту о непродлении договора о дружбе с РФ распространят в ООН, – Порошенко