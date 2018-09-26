 Луганские террористы устроили погром в молельном доме баптистов оккупированной Брянки

Как передает Цензор.НЕТ, эту информацию подтвердили Институту религиозной свободы в руководстве ВСЦ ЕХБ и прокомментировали текущую ситуацию.
Сейчас боевики "ЛНР" освободили церковное здание после того, как выяснили, что оно является частной собственностью одного из верующих, и проверили соответствующие документы. Перед тем, как покинуть дом молитвы, представители оккупационной власти все в нем перевернули, сообщили ИРС верующие.
"Эта церковь всю войну раздавала бесплатно воду и еду. Сотни людей приходили за водой и еду в наиболее критическое время. Даже до сих пор, церковь принимала и давала приют нуждающимся независимо от религиозной и национальной принадлежности", - отметил волонтер и пастор евангельской церкви в Славянске Петр Дудник.
Напомним, что в июле 2018 оккупационная власть Луганщины объявила церкви евангельских христиан-баптистов "экстремистскими", а их деятельность - "деструктивной". Церковь обвинили в уклонении от "обязательной перерегистрации".
Ранее, 27 марта, пророссийские боевики разграбили дом молитвы евангельских христиан-баптистов в городе Стаханове Луганской области.
Как сообщал ИРС, оккупационная власть неподконтрольных Украины территорий Донецкой и Луганской областей продолжает религиозные преследования. В частности, подконтрольные России оккупационные администрации требуют от религиозных организаций пройти процедуру перерегистрации, угрожая конфискацией церковного имущества. В то же время, отдельные религиозные общины уже получили произвольных обысков, ограбления или полного закрытия храмов и молитвенных домов.
Пусть и дальше бегают и щёки надувают, мокшанскими членами оттопыренные...
Церковь Евангельских Христиан Баптистов
Украина Луганская Брянка (id:4988, Добавлен: 29/03/09, Хитов: 2)
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Богослужения: г.Брянка, Луганская обл., Украина
В Викитеке есть полный текст Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года «О религиозных объединениях»
Официально поворот в политике был закреплён постановлением ВЦИК, СНК СССР от 8 апреля 1929 года «О религиозных объединениях», давшим правовое основание для резкого ограничения прав верующих на исповедание религии. В последовавших за этим периодом репрессиях уголовному преследованию подверглись практически все значимые фигуры объединений евангельских христиан и баптистов, а также значительное число служителей отдельных общин и просто активных верующих. По имеющимся подсчётам, около 22 тысяч осуждённых членов обоих движений из лагерей не вернулись. Практически все здания молитвенных домов, за исключением одного в Москве и одного в Новосибирске, были закрыты, что вынуждало верующих организовывать богослужебные собрания нелегально и давало властям новые поводы к репрессиям[14].
Колонна детей на демонстрации с лозунгом «Мети чисто сектантов баптистов» (Белоруссия), около 1932 г.
Следствием проведения указанной политики стал формальный роспуск в 1935 году Союза баптистов и фактическое прекращение существования в тот же период Союза евангельских христиан.
Жизнь церкви Надежда г Брянка
- В Слове Божьем написано: обратитесь к Богу (Иоиль 2:13); воззовите (Иеремия 33:3; Иона 1:6). Нужно взывать к Господу, и Он усмотрит, как это решить. Даже в высших кругах власти, если люди соберутся, и будут просить у Господа мудрости, то Он даст понимание как правильно поступить.
Пастор церкви "Надежда".
Откуда взялся термин? Термин «протестанты» возник в Германии на Шпейерском рейхстаге 1529 г., на котором было предложено отменить решение предыдущего рейхстага о том, что князья и т.н. имперские города имеют право выбирать вероисповедание до созыва общегерманского собора. Сторонники Реформации не согласились с этим и, составив протестный документ, покинули заседание. Подписавшие протест стали называться протестантами. Впоследствии этот термин стал применяться ко всем последователям Реформации.
Во что верят протестанты? В основе протестантизма лежат пять«только»:
человек спасается только верой («только верой», sola fide)
верить следует только в одного Посредника между Богом и человеком - Христа («только Христос», solus Christus);
человек обретает веру в Него только через милость Божию («только благодать», sola gratia);
добрые дела человек делает только по милости Божьей и только для Бога, поэтому вся слава должна принадлежать Ему («только Богу слава», soli Deo gloria);
авторитетом в делах веры является только Священное Писание («только Писание», sola Scriptura).
Кого относят к протестантам? Протестантизм, возникнув как совокупность различных течений, никогда не был единым. К его крупнейшим направлениям относятся лютеранство, кальвинизм и англиканство, которые принято называть «классическим» протестантизмом или первой волной Реформации. С ними связаны другие самостоятельные деноминации, возникшие в XVII-XIX вв. (вторая волна Реформации), которые отличаются друг от друга догматикой, культом и организацией: баптисты, квакеры, меннониты, методисты, адвентисты и др. Пятидесятничество, которое появилось в ХХ в., относят к третьей волне Реформации.
А кого не относят? Свидетелей Иеговы, Церковь Иисуса Христа последних дней (мормоны), Общество христианской науки, Церковь Христа (Бостонское движение), которые генетически связаны с протестантизмом, но в своём идейном развитии далеко вышли за его рамки (как и христианства в целом), обычно относят к новым религиозным движениям.