 Луганские террористы устроили погром в молельном доме баптистов оккупированной Брянки

Как передает Цензор.НЕТ, эту информацию подтвердили Институту религиозной свободы в руководстве ВСЦ ЕХБ и прокомментировали текущую ситуацию.

Сейчас боевики "ЛНР" освободили церковное здание после того, как выяснили, что оно является частной собственностью одного из верующих, и проверили соответствующие документы. Перед тем, как покинуть дом молитвы, представители оккупационной власти все в нем перевернули, сообщили ИРС верующие.

"Эта церковь всю войну раздавала бесплатно воду и еду. Сотни людей приходили за водой и еду в наиболее критическое время. Даже до сих пор, церковь принимала и давала приют нуждающимся независимо от религиозной и национальной принадлежности", - отметил волонтер и пастор евангельской церкви в Славянске Петр Дудник.

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Напомним, что в июле 2018 оккупационная власть Луганщины объявила церкви евангельских христиан-баптистов "экстремистскими", а их деятельность - "деструктивной". Церковь обвинили в уклонении от "обязательной перерегистрации".

Ранее, 27 марта, пророссийские боевики разграбили дом молитвы евангельских христиан-баптистов в городе Стаханове Луганской области.

Как сообщал ИРС, оккупационная власть неподконтрольных Украины территорий Донецкой и Луганской областей продолжает религиозные преследования. В частности, подконтрольные России оккупационные администрации требуют от религиозных организаций пройти процедуру перерегистрации, угрожая конфискацией церковного имущества. В то же время, отдельные религиозные общины уже получили произвольных обысков, ограбления или полного закрытия храмов и молитвенных домов.