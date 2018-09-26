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 Луганские террористы устроили погром в молельном доме баптистов оккупированной Брянки

Вооруженные боевики оккупационной власти Луганщины захватили дом молитвы евангельских христиан-баптистов в городе Брянка, выгнали всех верующих и устроили погром.

Как передает Цензор.НЕТ, эту информацию подтвердили Институту религиозной свободы в руководстве ВСЦ ЕХБ и прокомментировали текущую ситуацию.

Сейчас боевики "ЛНР" освободили церковное здание после того, как выяснили, что оно является частной собственностью одного из верующих, и проверили соответствующие документы. Перед тем, как покинуть дом молитвы, представители оккупационной власти все в нем перевернули, сообщили ИРС верующие.

"Эта церковь всю войну раздавала бесплатно воду и еду. Сотни людей приходили за водой и еду в наиболее критическое время. Даже до сих пор, церковь принимала и давала приют нуждающимся независимо от религиозной и национальной принадлежности", - отметил волонтер и пастор евангельской церкви в Славянске Петр Дудник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донетчине боевики захватили протестантский храм, а священнику угрожали расстрелом, - СМИ

Луганские террористы устроили погром в молельном доме баптистов оккупированной Брянки 01

Напомним, что в июле 2018 оккупационная власть Луганщины объявила церкви евангельских христиан-баптистов "экстремистскими", а их деятельность - "деструктивной". Церковь обвинили в уклонении от "обязательной перерегистрации".

Ранее, 27 марта, пророссийские боевики разграбили дом молитвы евангельских христиан-баптистов в городе Стаханове Луганской области.

Как сообщал ИРС, оккупационная власть неподконтрольных Украины территорий Донецкой и Луганской областей продолжает религиозные преследования. В частности, подконтрольные России оккупационные администрации требуют от религиозных организаций пройти процедуру перерегистрации, угрожая конфискацией церковного имущества. В то же время, отдельные религиозные общины уже получили произвольных обысков, ограбления или полного закрытия храмов и молитвенных домов.

Источник: https://censor.net.ua/n3088282
 
 
 Топ комментарии
 
это надо передать общине баптистов в Америку, там их достаточно много чтоб поднять вопрос о новых полезных или ещё серёзней.
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От таке воно - масковкає праваславіє головного мозку....
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Миротворці не принесли перемоги у жодній із війн
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От таке воно - масковкає праваславіє головного мозку....
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Уверен, что спустя 4 года войны всем украинцам насрать на какую-то там обоссаную брянку.
Пусть и дальше бегают и щёки надувают, мокшанскими членами оттопыренные...
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Цензор,хватит врать!Почему вы ее пишете,что в том здании был штаб Игил,Правого сектора и ,что самое опасное -штаб Навального?!И лишь благодаря самоотверженный ополченцам эти гады не разрушили Рассеюшку!
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кривославные антихристы кремлевского путината
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Правасравния братьє-асвабадітільє.І мірратворрьци очінь.
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это надо передать общине баптистов в Америку, там их достаточно много чтоб поднять вопрос о новых полезных или ещё серёзней.
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Можно умело направлять ненависть как на оккупированных, так и на неоккупированных территориях, а контингент всегда найдётся...


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Порошенко домагається,щоб ООН ввела миротворців в ОРДЛО.В миротворцях повинні бути зацікавлені і віруючі різних конфесій .Їх молитовні будинки грабують,над ними знущаються посіпаки окупантів.Священники ,чому не підтримаєте Порошенка?Де Ваш голос за миротворців?
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Миротворці не принесли перемоги у жодній із війн
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І навіщо таку муть писать? Які миротворці? Так, триндьож для соєвих хомячків.
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Мне так нравится Я просто балдею самозванцы с недавних пор а точнее "православная" точнее бандитская секта гундяя определяет кто правильный верующий а кто нет Только забывают что дубина имеет два конца и второй как бумеранг бьет в тысячу раз сильнее
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.........і що на це скаже "дуже кривавий" пастор?
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И? Молельный баптистов или дом УПЦ УП? Какая нахер разница? Шо те наебуют, шо УПЦ МП та еще куйня. К чему новость? Вообще "жертвы" обязаны рассказвать как они страдают за "веру"
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даже монголо-татарская орда не разрушала местных религиозных сооружений...
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Церковь "Надежда"
Церковь Евангельских Христиан Баптистов
Украина Луганські терористи влаштували погром у молитовному домі баптистів окупованої Брянки - Цензор.НЕТ 2987 Луганская Луганські терористи влаштували погром у молитовному домі баптистів окупованої Брянки - Цензор.НЕТ 2987 Брянка (id:4988, Добавлен: 29/03/09, Хитов: 2)
Действующие служения:
Библиотека , Воскресная школа , Используют компьютеры
Молодежное , Музыкальное ,
Богослужения: г.Брянка, Луганская обл., Украина
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Там--кацапня і русифіковані хахли.Моліться за них.І сала побільше присилайте з баяррькай і воткай.
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Если на первоначальном этапе существования советской власти евангельские и баптистские общины пользовались относительной свободой деятельности, в частности, имели возможность проведения богослужебных собраний, издания и даже приобретения за рубежом духовной литературы и т. п., то уже ко второй половине 1920-х годов положение указанных деноминаций начало осложняться.

Луганські терористи влаштували погром у молитовному домі баптистів окупованої Брянки - Цензор.НЕТ 3

В Викитеке есть полный текст Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года «О религиозных объединениях»
Официально поворот в политике был закреплён постановлением ВЦИК, СНК СССР от 8 апреля 1929 года «О религиозных объединениях», давшим правовое основание для резкого ограничения прав верующих на исповедание религии. В последовавших за этим периодом репрессиях уголовному преследованию подверглись практически все значимые фигуры объединений евангельских христиан и баптистов, а также значительное число служителей отдельных общин и просто активных верующих. По имеющимся подсчётам, около 22 тысяч осуждённых членов обоих движений из лагерей не вернулись. Практически все здания молитвенных домов, за исключением одного в Москве и одного в Новосибирске, были закрыты, что вынуждало верующих организовывать богослужебные собрания нелегально и давало властям новые поводы к репрессиям[14].

Луганські терористи влаштували погром у молитовному домі баптистів окупованої Брянки - Цензор.НЕТ 3


Колонна детей на демонстрации с лозунгом «Мети чисто сектантов баптистов» (Белоруссия), около 1932 г.
Следствием проведения указанной политики стал формальный роспуск в 1935 году Союза баптистов и фактическое прекращение существования в тот же период Союза евангельских христиан.
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Так само змушені були ховатися греко-католики,яких люто переслідували і ненавидять кацапи.
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- Что бы Вы посоветовали людям для достижения мира, даже тогда, когда страна так страдает?

- В Слове Божьем написано: обратитесь к Богу (Иоиль 2:13); воззовите (Иеремия 33:3; Иона 1:6). Нужно взывать к Господу, и Он усмотрит, как это решить. Даже в высших кругах власти, если люди соберутся, и будут просить у Господа мудрости, то Он даст понимание как правильно поступить.

Пастор церкви "Надежда".
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Тьху, очі підвели - читаю "модельний дом баптістов"
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Руссосвины уверены, что только их "церковь" (во главе с Гундяем) правильная.
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Сколько протестантов? Протестантизм занимает второе место среди мировых течений христианства по численности последователей после католиков (свыше 600 млн чел.; по некоторым данным - около 800 млн чел.). В 92 странах протестантизм - крупнейшая христианская конфессия, в 49 из них протестанты составляют большинство населения. В России протестанты - около 1% населения (1,5 млн чел).

Откуда взялся термин? Термин «протестанты» возник в Германии на Шпейерском рейхстаге 1529 г., на котором было предложено отменить решение предыдущего рейхстага о том, что князья и т.н. имперские города имеют право выбирать вероисповедание до созыва общегерманского собора. Сторонники Реформации не согласились с этим и, составив протестный документ, покинули заседание. Подписавшие протест стали называться протестантами. Впоследствии этот термин стал применяться ко всем последователям Реформации.

Во что верят протестанты? В основе протестантизма лежат пять«только»:

человек спасается только верой («только верой», sola fide)

верить следует только в одного Посредника между Богом и человеком - Христа («только Христос», solus Christus);

человек обретает веру в Него только через милость Божию («только благодать», sola gratia);

добрые дела человек делает только по милости Божьей и только для Бога, поэтому вся слава должна принадлежать Ему («только Богу слава», soli Deo gloria);

авторитетом в делах веры является только Священное Писание («только Писание», sola Scriptura).

Кого относят к протестантам? Протестантизм, возникнув как совокупность различных течений, никогда не был единым. К его крупнейшим направлениям относятся лютеранство, кальвинизм и англиканство, которые принято называть «классическим» протестантизмом или первой волной Реформации. С ними связаны другие самостоятельные деноминации, возникшие в XVII-XIX вв. (вторая волна Реформации), которые отличаются друг от друга догматикой, культом и организацией: баптисты, квакеры, меннониты, методисты, адвентисты и др. Пятидесятничество, которое появилось в ХХ в., относят к третьей волне Реформации.

А кого не относят? Свидетелей Иеговы, Церковь Иисуса Христа последних дней (мормоны), Общество христианской науки, Церковь Христа (Бостонское движение), которые генетически связаны с протестантизмом, но в своём идейном развитии далеко вышли за его рамки (как и христианства в целом), обычно относят к новым религиозным движениям.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛуганские террористы устроили погром в молельном доме баптистов оккупированной Брянки
 
 
 
 
 
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