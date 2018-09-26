 ЕС рассматривает минскую платформу как единственный на данный момент путь к диалогу по Донбассу, - Мингарелли

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Четыре года тому назад ЕС применил санкции против России за оккупацию Крыма, которая является очевидным нарушением международного права, и за те страшные вещи, которые стали результатом агрессии на Донбассе. Сейчас мы поддерживаем усилия по урегулированию конфликта на платформе Минских соглашений, а также в "нормандском формате". Откровенно говоря, пока не удалось достичь в этом существенного прогресса. Но мы рассматриваем минскую платформу как единственный на данное время путь к диалогу, и будет только хуже, если мы не сможем такой диалог поддерживать по тем или иным причинам", - заявил представитель ЕС.

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Он отметил, что Евросоюз строит отношения с Украиной, исходя из принципов свободы, независимости и территориальной целостности, и будет соблюдать эти принципы и в дальнейшем.