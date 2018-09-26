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 ЕС рассматривает минскую платформу как единственный на данный момент путь к диалогу по Донбассу, - Мингарелли

Представитель ЕС в Украине Хьюг Мингарелли констатировал отсутствие существенного прогресса в реализации Минских соглашений, но считает эту платформу единственной на сегодня возможностью поддерживать политический диалог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Четыре года тому назад ЕС применил санкции против России за оккупацию Крыма, которая является очевидным нарушением международного права, и за те страшные вещи, которые стали результатом агрессии на Донбассе. Сейчас мы поддерживаем усилия по урегулированию конфликта на платформе Минских соглашений, а также в "нормандском формате". Откровенно говоря, пока не удалось достичь в этом существенного прогресса. Но мы рассматриваем минскую платформу как единственный на данное время путь к диалогу, и будет только хуже, если мы не сможем такой диалог поддерживать по тем или иным причинам", - заявил представитель ЕС.

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Он отметил, что Евросоюз строит отношения с Украиной, исходя из принципов свободы, независимости и территориальной целостности, и будет соблюдать эти принципы и в дальнейшем.

Источник: https://censor.net.ua/n3088281
 
 
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на данный момент да, но по ходу фрау что то темнит, хоть и есть за что рашку драть, но от этого Украине мало толку.
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Хм, в унисон, с сегодняшней заявой рашки, о том что Минску альтернативы нет. А кто там из наших предлагал перенос??? Да так настойчиво. Шо, снова в "молоко" выстрел? Я-то помню- кто. Мне вот тока интересно: этот деятель просто утрется и заткнется? Или- попробует возразить Мингарелли.
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Европе все пофиг, и Минск ее устраивает, ведь он подальше от них, а у них все гуд.
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Сказал, что готовы и дальше толочь воду в ступе.
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констатировал отсутствие существенного прогресса в реализации Минских соглашений, но считает эту платформу единственной на сегодня возможностью поддерживать политический диалог.-как сказала бы рашистская говорящая лошадь"дебил бляяя"-Прогресса нима от платформы ,но она единственная без прогресса..больше никаких и не будем пробовать нам не плохо и без прогресса, а с Украиной так куй с ней...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС рассматривает минскую платформу как единственный на данный момент путь к диалогу по Донбассу, - Мингарелли
 
 
 
 
 
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