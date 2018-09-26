 Украина вместе с США, Францией и Германией внесет в Совбез ООН проект резолюции по миротворцам на Донбассе, - Климкин

Об этом сказал в среду на полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас есть договоренность с нашими друзьями - Соединенными Штатами, Германией и Францией. Вчера я снова разговаривал с Хайко Маасом (глава МИД ФРГ - ред.), с госсекретарем Майком Помпео, мы внесем совместную резолюцию", - отметил Климкин.

Чиновник уточнил, что речь идет именно о совместном проекте документа. "Для этого нужно дальше давить на Россию, так как она пытается отбиваться руками и ногами от любой настоящей миротворческой операции", - отметил министр.

В этой связи он обратил внимание, что важно иметь не только военный компонент миссии ООН в Донбассе, но также вводить международную администрацию и полицейский компонент. "Поскольку иначе Россия и в дальнейшем будет пытаться управлять оккупированными территориями, и вся идея российской так называемой" миротворческой операции "- это начать процесс регионализации и федерализации Украины", - пояснил Климкин.

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Климкин отметил, что постоянно объясняет международным партнерам: "Цель России - это не Донбасс, цель России - это Украина, и любые шаги, которые поставят под угрозу наше единство и наше понимание Украины как свободного и демократического государства и свободного демократического общества - их по определению не будет ".

Глава МИД также подчеркнул, что реальные положительные изменения для украинских граждан на Донбассе можно осуществить только после проведения фактической деоккупации под международным контролем.

Украинский министр, кроме того, отметил, что обсуждал с иностранными коллегами не только вооруженную агрессию России, но и все гибридные угрозы.

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"Это касается и киберугроз, и энергетических угроз, очень подробно обсудили, что мы будем делать по "Северному потоку", - сообщил он. По словам Климкина, в этих разговорах "действительно было единство мнений по всем вопросам, где я почувствовал поддержку, причем , поддержку не только в плане заявлений, но и действий, которые будут делаться союзниками вместе с нами".