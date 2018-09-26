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 Украина вместе с США, Францией и Германией внесет в Совбез ООН проект резолюции по миротворцам на Донбассе, - Климкин

Украина вместе с США, Францией и Германией готовит к внесению на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Об этом сказал в среду на полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас есть договоренность с нашими друзьями - Соединенными Штатами, Германией и Францией. Вчера я снова разговаривал с Хайко Маасом (глава МИД ФРГ - ред.), с госсекретарем Майком Помпео, мы внесем совместную резолюцию", - отметил Климкин.

Чиновник уточнил, что речь идет именно о совместном проекте документа. "Для этого нужно дальше давить на Россию, так как она пытается отбиваться руками и ногами от любой настоящей миротворческой операции", - отметил министр.

В этой связи он обратил внимание, что важно иметь не только военный компонент миссии ООН в Донбассе, но также вводить международную администрацию и полицейский компонент. "Поскольку иначе Россия и в дальнейшем будет пытаться управлять оккупированными территориями, и вся идея российской так называемой" миротворческой операции "- это начать процесс регионализации и федерализации Украины", - пояснил Климкин.

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Климкин отметил, что постоянно объясняет международным партнерам: "Цель России - это не Донбасс, цель России - это Украина, и любые шаги, которые поставят под угрозу наше единство и наше понимание Украины как свободного и демократического государства и свободного демократического общества - их по определению не будет ".

Глава МИД также подчеркнул, что реальные положительные изменения для украинских граждан на Донбассе можно осуществить только после проведения фактической деоккупации под международным контролем.

Украинский министр, кроме того, отметил, что обсуждал с иностранными коллегами не только вооруженную агрессию России, но и все гибридные угрозы.

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"Это касается и киберугроз, и энергетических угроз, очень подробно обсудили, что мы будем делать по "Северному потоку", - сообщил он. По словам Климкина, в этих разговорах "действительно было единство мнений по всем вопросам, где я почувствовал поддержку, причем , поддержку не только в плане заявлений, но и действий, которые будут делаться союзниками вместе с нами".

Источник: https://censor.net.ua/n3088279
 
 
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хуйлу, вже точно не дадуть) користуватись вето? Украина вместе с США, Францией и Германией внесет в Совбез ООН проект резолюции по миротворцам на Донбассе, - Климкин - Цензор.НЕТ 7917
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А даты внесения нет. Та и хрен с ней, уже привычно, будущее время
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ну, если бы было послезавтра, вас бы это устроило?
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послезавтра, оленька, это у тебя с подружками блондии, а у госдеятелей конкретка обязана быть.
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Хорошо, а как вы думаете, Климкин обязан знать конкретную дату, когда россия не станет блокировать эту резолюцию по миротворцам? Или ее надо внести, чтобы россия вето наложила?
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Перечитала. Может объяснить тебе попроще? Главное не дата, а положительный результат по миротворцам, а для этого надо обломать россию. Знаете, когда она обломается? Или вам лишь резолюции вносить? сам процесс нравится?
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Климкин! не будьте не рыба ни мясо! Нужна в этом деле решительность и мудрость.
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Давай, Климкин, вноси. Тренируйся. Бо с такими результатами тренировка нужна, перед введением миротворцев. Тока уже не на Донбасс, где они никогда не появятся. Тока по ушам ездить мастак.
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Думаете, Донбасс обречен жить в этом "русском мире"?
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Шо, трогательная забывчивость,бот? Зря. Я ж тебе сказал- ты свободен.
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Да, раскусили вы меня. Хорошо работаете в паре, прямо как Петров и Боширов
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Для цього треба йому бути такою конякою якою є його пристаркуватий колега з імперської стайні.
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Ни кто за нас воевать не будет. Сделают новое Приднестровье навсегда......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина вместе с США, Францией и Германией внесет в Совбез ООН проект резолюции по миротворцам на Донбассе, - Климкин
 
 
 
 
 
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