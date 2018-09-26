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 28 детей госпитализированы после распыления газового балончика в школе Запорожья, - Минздрав

В Запорожье после распыления газового баллончика в общеобразовательной школе № 51 были госпитализированы 28 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Бригады скорой помощи доставили детей из школы №51 в Запорожскую городскую многопрофильную детскую больницу №5. Детей госпитализировали с подозрением на ингаляционное отравление, их состояние ближе к удовлетворительному", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовое отравление детей произошло в школе-интернате на Ривненщине: заболели 24 человека, из них 22 ребенка, - Минздрав

Все дети пока остаются в больнице - в отделениях неотложной (экстренной) медицинской помощи (9 детей), неврологическом (8 детей), кардиоревматологическом (10 детей), анестезиологии и интенсивной терапии и хронического диализа (1 ребенок).

Источник: https://censor.net.ua/n3088278
 
 
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Сумнівно щодо "дитячих забав".
Бо отруєння, епідемії, балончики...
Переселенців з бімбасо-лугіндону по всій Україні дохріна.
Серед них до бісового дідька крипто-вати.
Яка працює зокрема у харчовій промисловості, торгівлі тощо. Майже в усіх сферах.
Чи не ідеальна агентура для диверсій, в тому числі хімічних та бактеріологічних?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия28 детей госпитализированы после распыления газового балончика в школе Запорожья, - Минздрав
 
 
 
 
 
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