 28 детей госпитализированы после распыления газового балончика в школе Запорожья, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Бригады скорой помощи доставили детей из школы №51 в Запорожскую городскую многопрофильную детскую больницу №5. Детей госпитализировали с подозрением на ингаляционное отравление, их состояние ближе к удовлетворительному", - говорится в сообщении.

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Все дети пока остаются в больнице - в отделениях неотложной (экстренной) медицинской помощи (9 детей), неврологическом (8 детей), кардиоревматологическом (10 детей), анестезиологии и интенсивной терапии и хронического диализа (1 ребенок).