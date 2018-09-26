 28 детей госпитализированы после распыления газового балончика в школе Запорожья, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Бригады скорой помощи доставили детей из школы №51 в Запорожскую городскую многопрофильную детскую больницу №5. Детей госпитализировали с подозрением на ингаляционное отравление, их состояние ближе к удовлетворительному", - говорится в сообщении.
Все дети пока остаются в больнице - в отделениях неотложной (экстренной) медицинской помощи (9 детей), неврологическом (8 детей), кардиоревматологическом (10 детей), анестезиологии и интенсивной терапии и хронического диализа (1 ребенок).
Бо отруєння, епідемії, балончики...
Переселенців з бімбасо-лугіндону по всій Україні дохріна.
Серед них до бісового дідька крипто-вати.
Яка працює зокрема у харчовій промисловості, торгівлі тощо. Майже в усіх сферах.
Чи не ідеальна агентура для диверсій, в тому числі хімічних та бактеріологічних?
А не лучше ли купить газовый баллончик,
Хлеб икрой намазывай, кушай самогончик,
Коль у тебя есть газовый, газовый баллончик.