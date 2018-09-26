 Комитет Сената США утвердил резолюцию, признающую Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Посольства Украины в США.

В сообщении отмечается: "Комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил и рекомендовал к одобрению верхней палатой американского парламента резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.

Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа. Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения информированности в мире об искусственной природе этой трагедии.

Резолюция, соавторами которой выступили более двух десятков сенаторов, была представлена ​​14 марта с.г. группой сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Сенате США Робертом Портманом и Ричард Дурбиным".

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