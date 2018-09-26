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Все про:геноцид (220) Голодомор (799) США (14187)

 Комитет Сената США утвердил резолюцию, признающую Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа

Комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Посольства Украины в США.

В сообщении отмечается: "Комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил и рекомендовал к одобрению верхней палатой американского парламента резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.

Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа. Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения информированности в мире об искусственной природе этой трагедии.

Резолюция, соавторами которой выступили более двух десятков сенаторов, была представлена ​​14 марта с.г. группой сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Сенате США Робертом Портманом и Ричард Дурбиным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поблагодарил украинскую диаспору в США за усилия в вопросе признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Источник: https://censor.net.ua/n3088276
 
   
 Топ комментарии
 
Поздравляю тебя с твоим днем.
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Нормально) какой прекрасный день сегодня
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Та шо ти кажеш??? 85 років не питали а тут, тиць гриць, вирішили спитати?
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можно подумать дипломатия 85 рокив трудилась
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Дипломатія працювала останні 12 років. І якщо б не працювала то історія не впоралась ще і за років 200..
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еще базы на огороде моей мамы и меморандум отработают.
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Хоч бази НАТО на городі, аби картоплю не саджати.
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поздновато, но лучше позже чем никогда
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Особый шик - это когда вата заявляет "в США нет литературы и вообще культуры, ко-ко-ко!"
...После этого надо срочно бежать куда подальше, ибо вот неполный обзор тех, кто недоумённо-неодобрительно смотрит на такие слова.
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А когда признают геноцид украинского народа 2014-2018 года соевой властью.
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попроси Хуйло - введииииииии! и сопли по роже!....
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Сегодня, кстати, всемирньій День презерватива и день рождения Петра Алексеевича. Совпадение? Не думаю
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разрьівьі кацапских пердаков смотрю уже начались ))
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Нормально) какой прекрасный день сегодня
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Комитет Сената США утвердил резолюцию, признающую Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 4952
явам ниверю. это все наглая ложь госдепа. не была никакова галадмора. роззиюжка вида всем памагала и ни против каво никада ни ваивала....
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Убенсдорфщине - 2.
В первой серии этого увлекательного фильма мы наблюдали за десантниками 79-й бригады. Группой командовал Майк.
Прошло несколько месяцев. Теперь в Убенсдорф прислали 95-ку. Ой, ой-ой, Майк теперь командир этой бригады?
Комитет Сената США утвердил резолюцию, признающую Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 2149
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Теперь преемнице советского союза выставить триллионные счета компенсауии и тем кто потерял родственников выплатить ... а остальные деньги пусть на создание пантеона или еще чего,чтобы любой приезжающий в Украину был ошеломлен величием памятника об этих жертвах НКВД и советского режима
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Ты в фамилии лишнюю букву "m" поставил
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когда признают Геноцидом нынешнее состояние в рассии
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О своем "отгеноциденом" состоянии пишешь...?
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"Вражий" американський народ засудив геноцид українців "братнім" кацапським народом ?
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бо на цензоре можа критикувати РФ но никак не шакалад
тута Рай кисельные берега и манка с неба падает
шоколад понад усе!
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Як казала моя бабуля, яка все пережила... дітки, щоб не було, все добре, аби не голод.

Печально только одно, мы забиваем погреба, это уже инстинкт.
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Кацапы не признают и не признавали голодомор... как показательно
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давно пора!


а теперь нужно признать кацапов фашистами 21 века!которыми они есть
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Ще один болючий ляпас Хуйлу і підхуйловникам
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Еще одна маленькая победа Украины. А представляете что будет с кацапами,когда Украина получит автокефаль
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКомитет Сената США утвердил резолюцию, признающую Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа
 
 
 
 
 
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