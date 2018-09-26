 Комитет Сената США утвердил резолюцию, признающую Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Посольства Украины в США.
В сообщении отмечается: "Комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил и рекомендовал к одобрению верхней палатой американского парламента резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.
Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа. Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения информированности в мире об искусственной природе этой трагедии.
Резолюция, соавторами которой выступили более двух десятков сенаторов, была представлена 14 марта с.г. группой сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Сенате США Робертом Портманом и Ричард Дурбиным".
...После этого надо срочно бежать куда подальше, ибо вот неполный обзор тех, кто недоумённо-неодобрительно смотрит на такие слова.
явам ниверю. это все наглая ложь госдепа. не была никакова галадмора. роззиюжка вида всем памагала и ни против каво никада ни ваивала....
В первой серии этого увлекательного фильма мы наблюдали за десантниками 79-й бригады. Группой командовал Майк.
Прошло несколько месяцев. Теперь в Убенсдорф прислали 95-ку. Ой, ой-ой, Майк теперь командир этой бригады?
тута Рай кисельные берега и манка с неба падает
шоколад понад усе!
Печально только одно, мы забиваем погреба, это уже инстинкт.
а теперь нужно признать кацапов фашистами 21 века!которыми они есть