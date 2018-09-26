 Агентом "Бошировым" оказался Герой России, полковник ГРУ Чепига, воевавший на Донбассе, - журналисты-расследователи. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говортся в материале сайтов The Insider и Bellingcat, проводящие подобные расследования

В материале отмечается: "Кто такой Анатолий Чепига.

Анатолий Владимирович Чепига родился 5 мая 1979 года в небольшой деревушке Николаевка на китайско-российской границе. В 18 лет он поступил в престижное Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), располагавшееся всего в 40 км от его дома. Училище готовило в том числе и офицеров спецназа ГРУ. Чепига закончил учебу с отличием и отправился служить в 14 бригаду спецназа ГРУ. Подразделение Чепиги (74854, ранее — 20662) играло важную роль во второй чеченской войне. А в декабре 2014 года Владимир Путин своим указом присвоил Чепиге звание "Героя России".

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Вот как описывает "подвиги" Чепиги сайт отделения ДОСААФ Ивановского района Амурской области:

"Героем можно стать и в наше, казалось бы, мирное время. Уроженец с. Николаевка, выпускник ДВОКУ 2001 года Чепига Анатолий Владимирович, трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. А в декабре 2014 года полковнику Чепиге А.В. за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя Российской Федерации".

Под "миротворческой миссией" подразумевается, судя по всему, вторжение в Украину (военная операция России в Сирии тогда еще не началась) — и действительно, подразделение Чепиги было замечено рядом с границей Украины в конце 2014 года. Однако же какие именно подвиги совершал этот "Герой России", пока неясно. Так или иначе, ДВОКУ золотыми буквами выбило его имя у памятника Рокоссовскому.

Вот этот памятник целиком:

Свое альтер-эго "Руслан Боширов" Чепига получил после переезда в Москву, где он закончил Академию ГУ ВС РФ, называемую на ГРУшном сленге "консерваторией".

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Как удалось обнаружить Чепигу

The Insider и Bellingcat искали Боширова среди выпускников военных училищ, где сотрудников ГРУ готовят для операций за рубежом и интенсивно обучают иностранному языку. Одним из таких училищ является ДВОКУ. Примерно зная возраст "Боширова", The Insider и Bellingcat просмотрели фотографии выпускников 2001–2003 годов. На одной из них, сделанной в Чечне, удалось обнаружить человека, отдаленно напоминающего "Боширова":

Хотя по этому фото сложно сделать какие-то выводы, оно стало дополнительным поводом поискать "Боширова" именно среди выпускников ДВОКУ. В дальнейшем поиске помог сайт самого училища, опубликовавшего список своих выпускников, ставших "Героями России". Один из них — Анатолий Чепига —по возрасту мог быть "Бошировым" и, судя по информации из открытых источников, служил в Чечне, как и человек на фотографии выше. Его имя обнаружилось в одной из баз данных, где адрес проживания Чепиги в Хабаровске в 2003–2005 годах совпадал с адресом войсковой части, соответствующей 14 бригаде спецназа ГРУ: это также повышало вероятность того, что "Боширов" и Чепига — одно и то же лицо.

Выписка из системы "Российский паспорт" 2014 года подтвердила эту гипотезу".

















Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.