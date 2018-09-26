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 Агентом "Бошировым" оказался Герой России, полковник ГРУ Чепига, воевавший на Донбассе, - журналисты-расследователи. ФОТОрепортаж

Журналистам-расследователям сайтов "The Insider" и "Bellingcat" удалось установить личность "Руслана Боширова", одного из двух сотрудников ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипалей. Им оказался полковник ГРУ и "Герой России" Анатолий Чепига

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говортся в материале сайтов The Insider и Bellingcat, проводящие подобные расследования

В материале отмечается: "Кто такой Анатолий Чепига. 

Анатолий Владимирович Чепига родился 5 мая 1979 года в небольшой деревушке Николаевка на китайско-российской границе. В 18 лет он поступил в престижное Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), располагавшееся всего в 40 км от его дома. Училище готовило в том числе и офицеров спецназа ГРУ. Чепига закончил учебу с отличием и отправился служить в 14 бригаду спецназа ГРУ. Подразделение Чепиги (74854, ранее — 20662) играло важную роль во второй чеченской войне. А в декабре 2014 года Владимир Путин своим указом присвоил Чепиге звание "Героя России".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФСБ ищет виновных в утечке личных данных "солсберийских туристов" Петрова и Боширова, - "Росбалт"

Вот как описывает "подвиги" Чепиги сайт отделения ДОСААФ Ивановского района Амурской области:

"Героем можно стать и в наше, казалось бы, мирное время. Уроженец с. Николаевка, выпускник ДВОКУ 2001 года Чепига Анатолий Владимирович, трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. А в декабре 2014 года полковнику Чепиге А.В. за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя Российской Федерации".

Агентом Бошировым оказался Герой России, полковник ГРУ Чепига, воевавший на Донбассе, - журналисты-расследователи 01

Под "миротворческой миссией" подразумевается, судя по всему, вторжение в Украину (военная операция России в Сирии тогда еще не началась) — и действительно, подразделение Чепиги было замечено рядом с границей Украины в конце 2014 года. Однако же какие именно подвиги совершал этот "Герой России", пока неясно. Так или иначе, ДВОКУ золотыми буквами выбило его имя у памятника Рокоссовскому.

Агентом Бошировым оказался Герой России, полковник ГРУ Чепига, воевавший на Донбассе, - журналисты-расследователи 02

Вот этот памятник целиком:

Агентом Бошировым оказался Герой России, полковник ГРУ Чепига, воевавший на Донбассе, - журналисты-расследователи 03

Свое альтер-эго "Руслан Боширов" Чепига получил после переезда в Москву, где он закончил Академию ГУ ВС РФ, называемую на ГРУшном сленге "консерваторией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Боширова и Петрова, подозреваемых в отравлении в Солсбери, почти совпадают номера загранпаспортов, - журналисты-расследователи

Как удалось обнаружить Чепигу

The Insider и Bellingcat искали Боширова среди выпускников военных училищ, где сотрудников ГРУ готовят для операций за рубежом и интенсивно обучают иностранному языку. Одним из таких училищ является ДВОКУ. Примерно зная возраст "Боширова", The Insider и Bellingcat просмотрели фотографии выпускников 2001–2003 годов. На одной из них, сделанной в Чечне, удалось обнаружить человека, отдаленно напоминающего "Боширова":

Агентом Бошировым оказался Герой России, полковник ГРУ Чепига, воевавший на Донбассе, - журналисты-расследователи 04

Хотя по этому фото сложно сделать какие-то выводы, оно стало дополнительным поводом поискать "Боширова" именно среди выпускников ДВОКУ. В дальнейшем поиске помог сайт самого училища, опубликовавшего список своих выпускников, ставших "Героями России". Один из них — Анатолий Чепига —по возрасту мог быть "Бошировым" и, судя по информации из открытых источников, служил в Чечне, как и человек на фотографии выше. Его имя обнаружилось в одной из баз данных, где адрес проживания Чепиги в Хабаровске в 2003–2005 годах совпадал с адресом войсковой части, соответствующей 14 бригаде спецназа ГРУ: это также повышало вероятность того, что "Боширов" и Чепига — одно и то же лицо.

Агентом Бошировым оказался Герой России, полковник ГРУ Чепига, воевавший на Донбассе, - журналисты-расследователи 05

Выписка из системы "Российский паспорт" 2014 года подтвердила эту гипотезу".

Агентом Бошировым оказался Герой России, полковник ГРУ Чепига, воевавший на Донбассе, - журналисты-расследователи 06






Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3088274
 
   
 Топ комментарии
 
БРАВО! Вот это работа! Раскопали ВСЕ! Лишнее подтверждение, что в наше время ничего нельзя утатить.
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Любитель больших шпилей эдакий Агентом "Бошировым" оказался Герой России, полковник ГРУ, воевавший на Донбассе, Чепига, - журналисты-расследователи - Цензор.НЕТ 4450
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А я думаю, что с ними не так? Но если у них полковники такие тупицы, то тогда все сходится...
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Молодці журналісти! Хоча там і без цього було зрозуміло, що ця морда - брехлива гебня, любитель брати шпиль за обидві щоки
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Сейчас этому агенту, самое время, пуститься в бега...
И чем дальше, тем лучше.
Агентом "Бошировым" оказался Герой России, полковник ГРУ Чепига, воевавший на Донбассе, - журналисты-расследователи - Цензор.НЕТ 9181

Смотреть на свои похороны по тв, это конечно неприятно, но намного хуже, принимать в них участие...
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как бы поменять НАБУ, САП, СБУ и мвд на "The Insider" и "Bellingcat".
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Утро красит нежно шпили
Солсберецкого кремля
Мы случайно проходили
Мимо дома Скрипаля (c)
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Кандидат в Госдуму!!! В партию Жириновского
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уже не спасёт, тут поспорил якобы, вот иму не долго осталось или я проиграл.
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вопрос к украинцам - у вас производят что то такое, могу купить у ваших

http://www.zottel.si/izdelek/inox-vodna-stiskalnica-za-sadje-35l
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причем, судя по цене - от 50 до 100 долларов, в зависимости от объема закладки. Что в 3-7 раз дешевле чем на эбей
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ну не совсем, эти механические, а интересуюсь гидровлическои или пнеимотическои с балоном в внутри, маленкая механическая есть - наедливо медленный процесс.
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через редуктор - мотор.. и не нужно работать руками))
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спасибо, посмотрю, но без электричество - воздухом или водои безопасно а электрика в винном погребе - опасно с 12в.
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мдя, вот это работа!
вот это разведка!
Супер!
товарисчу путину в.в. стало немножко страшно - тебе скоро гаплык, путин в.в.
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А теперь что мы имеем: "герой России" по заданию ГРУ приезжает в Британию с химическим оружием массового поражения и травит граждан. Отныне весь мир знает что нет ничего позорнее чем звание "герой России"
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Пора отключать инет в РФ, а то вскроют всех "настоящих полковников"
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КаСабы до сих пор думают, что гЭбЭшную гниду никто не выявит
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Та и "путин" у прокаженных уже давно не тот...
Идиоты, вы платите налоги не только нелегитимным, но и откровенно подставным "лицам".
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пуйлу не в ДОМЕК , что на дворе 21 век !!!! какой же он ДУРАК !!!! конченый ОБСОС !!!
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Класні чуваки в спецназі ГРУ працюють. Засвітились на всіх фото в соцмережах, обкурили весь готель, підняли там шум з проституткою, влаштували скандал на рецепшині - одним словом "законспірувались" !
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конспірувались під руссотурісто
так захопились, що аж прокололись
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Генерал Калугин Евгений Максимович Примаков,сдали большую часть резидентов и агентов рассеи...!
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Люди , а он мне кажется похож на КАРАВАНСКОГО стрелка ???!!!
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Хуйло не согласено с такими доводами это гражданский и вообще он умер... Агентом "Бошировим" виявився Герой Росії, полковник ГРУ Чепіга, який воював на Донбасі, - журналісти-розслідувачі - Цензор.НЕТ 3523
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В хероя росії така дибільна морда ))))))
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П ха ха ха и вот этот гоповатый клоун в звании полковника... А вообще весело,хуйла в миллионный раз поймали на вранье,уже реально видно,что он достал всех на западе и его будут тыкать носом, при любой возможности.
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Казнить нельзя помиловать.
Запятую пусть каждый раставит сам.
Для меня она однозначная.
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Дай угадать, убил кучу чеченцев и получил героя? Как по-русски. Кадыров в курсе?
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Молодцы "The Insider" и "Bellingcat" - здорово приблизили карлу к бункеру
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Интересно, эти "туристы" еще живые.....
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Я думал, что это какие-то левые отморозки на крючке у ГРУ. А это целый штатный полковник ГРУ. : )))
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Вот хотели лишнехромосомные сделать себе чебурнет, но как обычно - не хватило мозгов. Теперь пусть расхлебывают свое дерьмо.
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Смерть чеченского полевого командира Хаттаба от загадочного яда в конверте с письмом, возможно, объясняет стремительную карьеру и звание Героя у этого петуха. А также его командировку в Солсбери, как опытного специалиста по применению ОВ. Имхо
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А до этого еще 30 поездок в Европу и только под этой фамилией! Сколько могил в Европе и Мире его рук дела?
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))) ага! , значит скоро мы будем поздравлять его вдову с её первым миллионом?
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а второй - пойдёт его смертельной парой )))) поздравим и вторую вдову?
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))) звания "дурак", с тамарой ходят парой тоже )))
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я думаю этого удмурта уже притопили где то в мордовских болотах.
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та да. и его баба снова не узнает какой удмурта был конец
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Получается, это ему друзья из его Николаевки,посоветовали смотаться в Солсбери и посмотреть на шпиль...
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Цікава що тепер Хуйллло буде мекати на тв)))
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Почитал - улыбнуло. Узнал "родной - почерк" - СБУ, ФБР, ГРУ, АНБ, конторки Геллена, МИ-6... Может и он но с совершенно другой ролью? Теперь бы еще печати этих ведомств на этих материалах и аллес зер гут. Но познавательно.
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Короче,мордва не согласная как всегда,понятно ,но *познавательность*скоро станет судебной реальностью,вася....
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Завтра во всех рос недоСМИ
вывсеврети!!! где доказательства?
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Ты смотри какая сволочь этот любитель английских соборов!
Оказывается, Вован Подлейший в 2014г. ему даже героя дал за разжигание войны в Украине.
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Ну хоть одна новость про терракт в Англии не от симонян. А то "Цензор" послушно перепечатывал якобы новости с ленты.ру. Еще раз - эти дяди кадровые офицеры и действовали они в Англии, а до этого в других городах Европы, по плану. Судя по всему за ними длинный ряд "неожиданных" смертей в Мире. Возможно и у нас тоже. А идиоты, постившие картинки смешные про эту пару, действовали в русле и рамках русских планов.
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажАгентом "Бошировым" оказался Герой России, полковник ГРУ Чепига, воевавший на Донбассе, - журналисты-расследователи. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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