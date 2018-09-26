 Венгрия не признает, что нарушает международное право и законодательство Украины, - Климкин о переговорах с Сийярто

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы в результате часовой дискуссии не достигли согласия относительно того, каким образом толковать этот инцидент. Я предложил господину Сийярто самом отозвать консула, и я так понимаю, что он не согласен. Если соответствующего решения на днях не произойдет, венгерский консул поедет домой, безусловно", - заявил глава МИД Украины.

Как он заметил, логика, которой придерживается венгерская сторона, во многом напоминает российскую. Климкин пояснил, что Будапешт апеллирует к "якобы существующим националистическим настроениям, якобы сознательному преследованию венгерской общины" в Украине.

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"Мы всегда пытались помочь нашей венгерский общине, помочь им чувствовать себя хорошо в стране, гражданами которой они являются, и не быть изолированными", - подчеркнул Климкин.

По его словам, венгерская сторона заняла позицию, что украинские венгры, безусловно, являются лояльными к Украине, но - лояльными и к своей национальности. "На что я ответил, что это не та линия, которую мы сегодня видим", - отметил министр.

Он отметил, что в Будапеште не хотят принимать точку зрения Украины о том, что нарушил венгерский консул.

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"И я снова очень четко объяснил: проблема не только в выдаче паспортов. Конечно, это проблема, но не только в этом. Вторая фундаментальная проблема - Венгрия нарушает международное право и законодательство Украины", - подчеркнул Климкин.

Министр добавил, что венгерские консулы инструктируют украинских граждан, как скрывать свое новое гражданство, новые приобретенные права и обязанности. Кроме того, венгерские дипломаты призывают манипулировать документами при пересечении границы. "И это также фундаментальное нарушение нашего законодательства", - заявил Климкин.

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Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.