 Венгрия не признает, что нарушает международное право и законодательство Украины, - Климкин о переговорах с Сийярто

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы в результате часовой дискуссии не достигли согласия относительно того, каким образом толковать этот инцидент. Я предложил господину Сийярто самом отозвать консула, и я так понимаю, что он не согласен. Если соответствующего решения на днях не произойдет, венгерский консул поедет домой, безусловно", - заявил глава МИД Украины.
Как он заметил, логика, которой придерживается венгерская сторона, во многом напоминает российскую. Климкин пояснил, что Будапешт апеллирует к "якобы существующим националистическим настроениям, якобы сознательному преследованию венгерской общины" в Украине.
"Мы всегда пытались помочь нашей венгерский общине, помочь им чувствовать себя хорошо в стране, гражданами которой они являются, и не быть изолированными", - подчеркнул Климкин.
По его словам, венгерская сторона заняла позицию, что украинские венгры, безусловно, являются лояльными к Украине, но - лояльными и к своей национальности. "На что я ответил, что это не та линия, которую мы сегодня видим", - отметил министр.
Он отметил, что в Будапеште не хотят принимать точку зрения Украины о том, что нарушил венгерский консул.
"И я снова очень четко объяснил: проблема не только в выдаче паспортов. Конечно, это проблема, но не только в этом. Вторая фундаментальная проблема - Венгрия нарушает международное право и законодательство Украины", - подчеркнул Климкин.
Министр добавил, что венгерские консулы инструктируют украинских граждан, как скрывать свое новое гражданство, новые приобретенные права и обязанности. Кроме того, венгерские дипломаты призывают манипулировать документами при пересечении границы. "И это также фундаментальное нарушение нашего законодательства", - заявил Климкин.
Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.
Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".
24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.
Робіть свою справу, а не на мадярів оглядайтеся. Прийде час - перебісяться, або поплатяться.
Глава "Приключение Швейка в Кираль-Хиде".
Допоки Україну очолює Порошенко русофобія в Україні не припиниться - каже путін і Ко.
Допоки Україну очолює Порошенко, Україна почуватиметься захищеною і впевненою в собі - кажуть українці.
+100% РЕСПЕКТ ВАМ!
Это - паспорта и прочее? 5-я коллона. Драконовские законы и никакого сожаления.
1. Копняка консулу й усім працівникам консульства у Береговому, що брали участь у видачі угорських паспортів.
2. Указ Президента "Про втрату громадянства України, особами, що добровільно вступили у громадянство інших країн". З усіма наслідками статуса іноземця вікно перебування в Україні 90 діб протягом півроку, неможливість брати участь у виборах, працювати на державних посадах, у правоохоронних органах тощо, неможливість отримувати субсидії й соціальні пільги).
3. Якщо хтось з цих осіб буде активно і публічно висловлювати своє невдоволення цими рішеннями - депортація на "нову батьківщину" із забороною в'їзду в Україну. І нехай серуйто ними опікується - менше грошей буде на підривну діяльність в Україні.
Аби ніхто довго не шукав юридичних підстав для реалізації п.2:
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про громадянство України
...
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.
…
Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата видання відповідного указу Президента України." Що ще треба окрім політичної волі?
Тобто, законодавство України, надаючи громадянство України, дозволяє подвійне громадянство протягом двох років. І одночасно не дозволяє подвійне громадянство. А щирі громадяни України буквально за два тижні почали люто ненавидіти угорців, які отримують другий паспорт, не відмовляючись від українського громадянства, бо хочуть ЗАРОБЛЯТИ БІЛЬШЕ ВЛАСНОЮ ПРАЦЕЮ! І в цей же час щирі громадяни України пускають слину на влалу, яка щаробляє не працею, а корупцією.
Хто буде поважати таких щирих громадян і таку державу?
это правильно.
поэтому отступать им просто некуда.
им конец!
Тогда никто в Европе и не дергался бы.