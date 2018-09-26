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Все про:Венгрия (685) паспорт (628) Климкин (1836) Сийярто (41)

 Венгрия не признает, что нарушает международное право и законодательство Украины, - Климкин о переговорах с Сийярто

На встрече глав МИД Украины и Венгрии Павел Климкин и Петера Сийярто не удалось достичь согласия по проблеме скрытой выдачи венгерских паспортов гражданам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы в результате часовой дискуссии не достигли согласия относительно того, каким образом толковать этот инцидент. Я предложил господину Сийярто самом отозвать консула, и я так понимаю, что он не согласен. Если соответствующего решения на днях не произойдет, венгерский консул поедет домой, безусловно", - заявил глава МИД Украины.

Как он заметил, логика, которой придерживается венгерская сторона, во многом напоминает российскую. Климкин пояснил, что Будапешт апеллирует к "якобы существующим националистическим настроениям, якобы сознательному преследованию венгерской общины" в Украине.

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"Мы всегда пытались помочь нашей венгерский общине, помочь им чувствовать себя хорошо в стране, гражданами которой они являются, и не быть изолированными", - подчеркнул Климкин.

По его словам, венгерская сторона заняла позицию, что украинские венгры, безусловно, являются лояльными к Украине, но - лояльными и к своей национальности. "На что я ответил, что это не та линия, которую мы сегодня видим", - отметил министр.

Он отметил, что в Будапеште не хотят принимать точку зрения Украины о том, что нарушил венгерский консул.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пикет в Берегово: протестующие принесли под консульство Венгрии метровый паспорт и надувное шампанское. ФОТОрепортаж

"И я снова очень четко объяснил: проблема не только в выдаче паспортов. Конечно, это проблема, но не только в этом. Вторая фундаментальная проблема - Венгрия нарушает международное право и законодательство Украины", - подчеркнул Климкин.

Министр добавил, что венгерские консулы инструктируют украинских граждан, как скрывать свое новое гражданство, новые приобретенные права и обязанности. Кроме того, венгерские дипломаты призывают манипулировать документами при пересечении границы. "И это также фундаментальное нарушение нашего законодательства", - заявил Климкин.

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Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

Источник: https://censor.net.ua/n3088273
 
 
 Топ комментарии
 
Наплювати й розтерти.
Робіть свою справу, а не на мадярів оглядайтеся. Прийде час - перебісяться, або поплатяться. Венгрия не признает, что нарушает международное право и законодательство Украины, - Климкин о переговорах с Сийярто - Цензор.НЕТ 8918
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Меняйте законодательство - сажайте на 10 лет - затем (через 10 лет) депортируйте в вЯликую ХУ..нгарию.
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Читаем классику: Гашек, Похождения Швейка, душознавец сапер Водичка: "Плохо, брат, ты мадьяр знаешь, сколько раз я тебе говорил. С ними мы должны ухо держать востро". И "с мадьярской шпаной нужно поступать решительно. Нечего с ними нянчиться."
Глава "Приключение Швейка в Кираль-Хиде".
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Наплювати й розтерти.
Робіть свою справу, а не на мадярів оглядайтеся. Прийде час - перебісяться, або поплатяться. Венгрия не признает, что нарушает международное право и законодательство Украины, - Климкин о переговорах с Сийярто - Цензор.НЕТ 8918
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Меняйте законодательство - сажайте на 10 лет - затем (через 10 лет) депортируйте в вЯликую ХУ..нгарию.
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Какое международное право нарушает Венгрия?
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О, мое любимое тупое совковое быдло )))
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Твое любимое совковое быдло такое как ты находиться в кремле и называется хуйло такое как ты.
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Читаем классику: Гашек, Похождения Швейка, душознавец сапер Водичка: "Плохо, брат, ты мадьяр знаешь, сколько раз я тебе говорил. С ними мы должны ухо держать востро". И "с мадьярской шпаной нужно поступать решительно. Нечего с ними нянчиться."
Глава "Приключение Швейка в Кираль-Хиде".
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Всё просто-поставить вопрос перед советом ЕС о целесообразности пребывания в ЕС мадьяр,разорвать дипотношения,принявших паспорта выявить и депортировать.Что не понятно то?
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Принявших паспорта выявить и депортировать на основании какого то закона или по понятиям? ))
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Конечно по закону о гражданстве! Он не совершенен,но!!!!! двойного гражданства в Украине НЕТУ!!!! И ещё нюанс,начать есссно с верховной зрады и банды пидора пороха.
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По понятиям ты со своими винторогими ихтамнетами Крым оккупировали и в Донбасс влезли.А в Украине по понятиям не решается.
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Депортировать. Так? Какой-то термин знакомый. В 1944-м, из Крыма- тоже кое-кого депортировали. А ранее- из Чечни. Шо, потянуло на те же грабельки наступить? Ню-ню...
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Саме так, заразились. Бо "втопити в крові циз йоббіків", "депортувати з України", "угро-фіни це кацапи" - все це ну аж дуже щось нагадує. Наприклад "кончать Украіну" Лєонтьєва.
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Ага,торговать с агрессором,платить ему налоги,выдавать ему защитников Украины мне тоже что то сильно напоминает....Вроде торговли сталина с гитлером в 1943-м году.....Рыло вытри от кончины соевой,падаль толерантная.
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Допоки Україну очолює Порошенко, розаплювання ненависті до угорців не припиниться - каже голова МЗС Угорщини Сіярто.
Допоки Україну очолює Порошенко русофобія в Україні не припиниться - каже путін і Ко.
Допоки Україну очолює Порошенко, Україна почуватиметься захищеною і впевненою в собі - кажуть українці.
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Захищених і впевнених в собі українців дуже небагото ,
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Вперед до Орбана чи до Ху*ла. Там захистять і додадуть впевненості..
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Та ну,давай посчитаем...450 рыл в зраде,8000 прокуроров,столько же судей и их помощников,75 000(вроде)нацгвардейцев(личная банда сракиаваки)охрана лалиты столько то,понты(бывшие менты разных мастей)рыгианальная падаль разных калибров.....Ну в общем где то 7-8% всего населения что осталось....Действительно немного! Так что после РЕВОЛЮЦИИ потери будут невелики.Зато КАЧЕСТВО станет высоким!
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угу, потому и драпают из страны невиданными ранее темпами и масштабами. Все от чувства защищенности.
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Але ти ж не драпаєш. Сидиш тут і смердиш. Виходить захищений?
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а соевые хотели бы, чтобы все отсюда сбежали? А как же они тогда харчеваться будут, ведь кроме лизания сцарской задницы, не умеют ничего больше.
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Климкинд мог бы и не объяснять - и так понятно, что на этих переговорах он доминировал, но не фортануло...)))
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Это называется- полный провал переговоров. Кому-то нравится? Мне- нет. Значит, не договорились... Ну, шо ш дальше?
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произойдет обмен любезностями в виде консулов скорее всего
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Если только так, то нехай меняют, скока угодно. Однако, я вижу, что риторика изменилась. Это- если очень мягенько...
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У Сиярто. Мало? Настолько изменилась, что походит уже на разговор не дипломатов. На разговор врагов.
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И что теперь следует делать с этим Сиярто? Как надо было повести переговоры и какого успеха достичь?
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А это- не моё дело. Я- в серьезные дела- не посвящен и никакой информацией- не обладаю. Как и все тут. Я- вижу только результаты. Они- провальные. Это - факт.
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Понятно, из критиков: сам нифига не знаю, не могу, но в других дерьмом покидаюсь
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Нв, понятно, что провал. Полнейший. А кого-то винить- пока рано. Ни у вас, ни у меня- никакой закулисной инфы, той инфы- которая как раз и является Главнейшей.
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А что было бы не провалом? Какие бы вас результаты впечатлили?
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А шо бы тихо всё. Как раньше, до принятия этого идиотского закона об образовании, который явмлся стимулятором процесса сегодняшнего. Мы Это- сами сотворили. Было? Было. Теперь- хлебаем этот идиотизм- ситечком.
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А, так Климкин извиниться перед венграми должен был, за то что мы посмели у себя в стране закон принять такой, какой посчитали нужным? Может и перед россиянами надо извиниться, что защищаться посмели?
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Понятно, свободен, бот.
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А до принятия закона об образовании венгры паспорта не раздавали?
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та ладно, обычное бросание какашек на форуме
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но это было красивое и элегантное бросание Венгрия не признает, что нарушает международное право и законодательство Украины, - Климкин о переговорах с Сийярто - Цензор.НЕТ 5925
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Ну да. Молодожены, сварив борщ идут прогуляться, оставив дома тещу. Приходят, а та сидит над кастрюлей и пис... Молоджожены: "Мама, что вы делаете?!!". Теща... Злые вы - уйду я от вас.
Это - паспорта и прочее? 5-я коллона. Драконовские законы и никакого сожаления.
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Треба садити підхуйлівського гопника на сраку. Пропоную
1. Копняка консулу й усім працівникам консульства у Береговому, що брали участь у видачі угорських паспортів.
2. Указ Президента "Про втрату громадянства України, особами, що добровільно вступили у громадянство інших країн". З усіма наслідками статуса іноземця вікно перебування в Україні 90 діб протягом півроку, неможливість брати участь у виборах, працювати на державних посадах, у правоохоронних органах тощо, неможливість отримувати субсидії й соціальні пільги).
3. Якщо хтось з цих осіб буде активно і публічно висловлювати своє невдоволення цими рішеннями - депортація на "нову батьківщину" із забороною в'їзду в Україну. І нехай серуйто ними опікується - менше грошей буде на підривну діяльність в Україні.

Аби ніхто довго не шукав юридичних підстав для реалізації п.2:
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про громадянство України
...
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.

Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата видання відповідного указу Президента України." Що ще треба окрім політичної волі?
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Оформлення набуття громадянства України здійснюється виключно за ініціативою особи. Клопотання про набуття громадянства України може подати не тільки особа без громадянства, а й іноземець, який зобов'язується припинити іноземне громадянство протягом 2 років з моменту реєстрації його громадянином України.

Тобто, законодавство України, надаючи громадянство України, дозволяє подвійне громадянство протягом двох років. І одночасно не дозволяє подвійне громадянство. А щирі громадяни України буквально за два тижні почали люто ненавидіти угорців, які отримують другий паспорт, не відмовляючись від українського громадянства, бо хочуть ЗАРОБЛЯТИ БІЛЬШЕ ВЛАСНОЮ ПРАЦЕЮ! І в цей же час щирі громадяни України пускають слину на влалу, яка щаробляє не працею, а корупцією.

Хто буде поважати таких щирих громадян і таку державу?
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Посилання на Закон є? Чи так - Одна Баба Патякала?
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Ти про Гугл щось чуло, і про пошук по ключових словах? Ні? То спитай у Гугла, як в ньому шукати, а потім візьми цитату з мого посту і знайдеш закон сам.
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По этому закону барыга ПЕРВЫМ потеряет гражданство....
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Треба направити до іспанців гірськострілецьку дивізію і вони наведуть в Іспанії порядок!
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Вот это правильно, консула под зад коленом и пусть катится.
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Те, що цигани не поступаються, спираючись на спину росії - то ясно як день. А ось до Клімкіна питаннячко: так хто ж в хаті хазяїн?
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он что башмаком по столу должен был стучать?
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А я считаю что зря наши взяли такую высокую тональность, может предвыборная тактика. Вы сначала определитесь законодательно, и наведите порядок начиная с Киева, а то в парламенте половина депутатов с тройным гражданством, и все нормально, а крестьянину венгру в Берегово низяяя...
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Вольный человек может иметь столько паспортов, сколько ему нужно. Вот например каждый Россиянин может иметь неограниченное количество паспортов.
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а чего ему паспорта "вяликой" недостаточно?
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Паспорта вообще пережиток, каждый человек, житель планеты "Земля".
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Значит каждый россиянин может иметь неограниченное количество пережитков.
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А какой сакральный смысл в этой бумажке? Аааа, вспомнил,"Я достаю из широких штанин..."
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Да, смысл в том, чтобы вам было что из штанин достать
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нужно было тому йовбаку хотя бы в ухо заехать, что бы тиши себя вел.
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Да! Климкин даже по шее Йобику не заехал,пожалел?
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Столько базара и возни вокруг мадяр, у меня складывается впечатление что Сиярто не дала Климкину, и они (в рамках классической адесской семьи) друг другу мстят
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Сиярто - это господин, правильно писать " Сиярто не дал Климкину"
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Свечку не держу, наверное Вам виднее кто господин, и - или доминант.
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Да всем виднее, кто статью читал, но вас явно не статья интересует )
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Климкин! Ну нельзя же быть Оловянным Солдатиком для пинания всякими Йобиками??
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Сегодня дважды проходил мимо консульства в Берегово. И могу сказать - удрученные и перепуганные лица людей, ждущих в очереди. Ведь жили себе спокойно. Венгрия получит свой новый Трианон!
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если это венгры, ну.... пусть боятся.
это правильно.
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Венгри ведуть себе як сателіти рашки. Минедавали, настамнема, пішлививсінах... .
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похоже, что эти двое грязных дегенерата орбан и сиярту влипли крайне серьёзно.
поэтому отступать им просто некуда.
им конец!
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Ну шо вы все так гадаете??? Всравшаяся лалита ищет любой повод для самопиара! Кто может доказать что он не в сговоре со сцикухой ярто????
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С этими всеми языковыми законами, а с этого и начались скандалы с Венгрией, была совершена колоссальная ошибка. Нужно было запретить только обучение на русском, а другие языки оставить.

Тогда никто в Европе и не дергался бы.
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"Мы всегда пытались помочь нашей венгерский общине, помочь им чувствовать себя хорошо в стране, гражданами которой они являются, и не быть изолированными",Источник: https://censor.net.ua/n3088273. Перестаралися, походу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгрия не признает, что нарушает международное право и законодательство Украины, - Климкин о переговорах с Сийярто
 
 
 
 
 
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