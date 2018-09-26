EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, За рубежом
  6829  237
Все про:Венгрия (685) Закарпатье (1424) Порошенко (15467) Сийярто (41)

 Пока Украину возглавляет Порошенко, разжигание ненависти против венгров не прекратится, - глава МИД Венгрии Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что "притеснения венгров" на Закарпатье не прекратятся, пока Петр Порошенко является президентом Украины

Об этом сообщает пресс-служба МИД Венгрии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Пока Украину возглавляет нынешний президент, разжигание ненависти против венгров со стороны украинского государства не прекратится, поскольку президент считает это способом получить определенную общественную поддержку, которая сейчас очень низкая", - отметил Сийярто во время встречи с министром иностранных дел Украины Павел Климкин на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он также добавил, что после очередных выборов президента Украины эта ситуация может измениться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия заступится за каждого члена венгерского меньшинства на Закарпатье, - глава МИД Сийярто

По мнению Сиярто, последние полтора года Украина "постоянно ущемляет права" национальных меньшинств, в частности венгерского меньшинства на Закарпатье.

Также глава МИД Венгрии подчеркнул, что выдача венгерских паспортов в Берегово не является нарушением международного права. Сиярто отметил, что в случае высылки венгерского консула Будапешт немедленно вышлет из страны консула Украины.

Также читайте: Будапешт не изменил название "уполномоченного по Закарпатью" вопреки обещаниям: возникает вопрос, как вообще с Венгрией договариваться, - МИД

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

Источник: https://censor.net.ua/n3088270
 
   
 Топ комментарии
 
О, запоребрик также заявляет: пока у власти Порошенко, русофобия не прекратится.
Ну, абсолютно не палится. )
 показать весь комментарий
 
то же самое можно сказать про тебя и прочих ёбиков
 показать весь комментарий
 
Во бля,Австровенгрия в атаку пошла))Угро язычных младенцев в трусиках искать))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Поки в Україні буде заборонено подвійне громадянство, нічого ви не доб'єтеся. 20 мільйонів закордоних українців з закордонними паспортами. З них 10 млн. з задоволенням би прийняли українське громадянство. І працювали б в Україні майже задарма. Тільки ви боїтеся, що вони будуть викорінювати корупцію, замінять бездарних і неосвічених чиновників, вчителів, шахраїв-менеджерів і бізнесменів, створять нарешті правове суспільство. Немає про що говорити. Що, громадянин Канади або Швейцарії і США відмовляться від свого громадянства заради громадянства України? Я - громадянин Чехії (8-й за престижністю паспорт в світі). Поки у в Україні не буде нормального суспільства, що мені робити? А я хочу в Україні (у себе вдома) колись жити. Так що ця мадярська тварюка користується вашою ж дурістю
 показать весь комментарий
 
 
знакомый мотив... где то я уже слышал про фобию?
 показать весь комментарий
 
 
Климкин после таких слов может пойти насрать под венгерским посольством и ему ничего за это не будет... Этот фашизоид явно хочет что бы порошенко остался президентом, его заявление добавит пороху перед выборами бонусов и электората, однозначно.
 показать весь комментарий
 
 
СУПЕР!!!
РЕСПЕКТИЩЕ ВАМ, ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ, И С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!
 показать весь комментарий
 
 
У мене особисто маса претензій до Порошенко і не хотів би бачити його президентом. Але "разжигание ненависти против венгров" - тут навіть Лавров відпочиває - уколи не допоможуть, зразу в труну !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
такого количества соевых в теме я еще не видел.... чувствуется приближение выборов и вонь, экстерном выпущеных в поля, выпускников минстэця))))))
Не рвите глотку,петру это не поможет)) Да, методички, мать вашу, перепешите. Примитивно)))
 показать весь комментарий
 
 
А это уже прямой вызов нашему Президенту.. И тут надо отвечать..! Вызов сознательный, провоцирующий на дальнейшее обострение..
 показать весь комментарий
 
Притеснять венгров начали еще в 40-х годах прошлого века, когда венгрия была союзником гитлера, вот тогда и начали их не только притеснять как оккупантов,но и изгонять с нашей земли и убивать. Правда тогда еще Пороха не было.)) Кстати,можем повторить!
 показать весь комментарий
 
 
Да.не стреляли наши украинские экипажи в Венгров,тогда в 56м!
 показать весь комментарий
 
Чем больше этот венгерский уйоббик раскрывает свое хлебало , тем больше начинаю почти жалеть , что в 1956 году случилось так а не иначе .. Пока Украину возглавляет Порошенко, разжигание ненависти против венгров не прекратится, - глава МИД Венгрии Сийярто - Цензор.НЕТ 393 .
 показать весь комментарий
 
Да кому они нужны, твои венгры, чтоб ненависть против них разжигать?! Прям главная нация на планете - венгры!!!
 показать весь комментарий
 
 
они всех цыган под венграми разумеют ...
 показать весь комментарий
 
 
ничего , через год кацапы и их шавки будут довольны как никогда ....
 показать весь комментарий
 
Нужно пороха на второй срок избрать, пуйло со своими йовбаками и сияртами лопнет от бешенства.🙂
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ржать они будут, шо дыбилы опять хряка однотурового выбрали.
 показать весь комментарий
 
 
пока они лопать будут, ты останешься с голой задницей из котрой будет торчать квитанция с новыми ценами и тарифами Пока Украину возглавляет Порошенко, разжигание ненависти против венгров не прекратится, - глава МИД Венгрии Сийярто - Цензор.НЕТ 862
 показать весь комментарий
 
 
Первый раз защищаю гаранта - при чем он вообще в этой ситуации, он еще мягко себя ведет в отношении мадьяров, они вообще ведут себя похабно, видят же, что сейчас Украина очень ослаблена и пользуются этим.
 показать весь комментарий
 
 
хм... ситуация с паспортами длится который десяток лет.... "гарант", который все эти годы не вылазил из министерских кабинетов, не знал об этом раньше???
 показать весь комментарий
 
 
согласна, но тогда не стоял так остро вопрос с паспортами, потому что Украина была намного стабильней и сильнее и не было агрессии со стороны раши, да и дело то вообще не в паспортах, а в том, что мадьярщина по-тихому хочет оттяпать Закарпатье, без войны, надеясь на поддержку своих восточных друзей.
 показать весь комментарий
 
Таки Да! Цирк эти Йобики устраивают на Украинской земле и всё безнаказанно !
 показать весь комментарий
 
если венгры считают,что их в Украине притесняют,обязывая учить гос. язык,то пусть перебираются в Венгрию,где такого требования нет.
 показать весь комментарий
 
 
Да в том то и дело что закарпатских венгров почти и не слышно . Вся вонь идёт из Будапешта . Пока Украину возглавляет Порошенко, разжигание ненависти против венгров не прекратится, - глава МИД Венгрии Сийярто - Цензор.НЕТ 2349 .
 показать весь комментарий
 
от кацапов эта вонь идёт .. точнее от их нефтебаксов ...
 показать весь комментарий
 
 
Бедный ёбик! При Порохе вас хоть не вешают.
 показать весь комментарий
 
ой, да ты, птичка, никак мирянка упц мп, то-то вас штырит так... скоро придется кукарекать в одиночестве, как раскольникам и отступникам... кирюше вашему привет большой от Петра Лексеевича...
 показать весь комментарий
 
Вот и всё , ебик показал на кого работает. И если НАТО пропустит это мимо ушей и не поставит мадьяр в стойло , будут иметь иуду работающего на парашу в центре Европы готовы в любой момент предать альянс. Высказывание по поводу Порошенко один в один как и у рашки, и ворос за кого голосовать для меня закрыт.
 показать весь комментарий
 
 
Проплаченные мацквой мадьяры топят против Пороха. Назло пойдк снова за него голосовать, раз его так пучкин ненавидит.
 показать весь комментарий
 
 
Этот министр иностранных дел реальный йобик.
Это не Порошенко разжигает ненависть к мадьярам, это мадьярские йобики разжигают ненависть к самим себе дебилам. Неужели не понятно целому бл+++ть министру иностранных дел, что их действия и риторика в Украине один в один совпадают с действиями и риторикой кацапрв по поводу "проблемы русского языка и ущемления русскоязычных в Украине"? Неужели не понятно, что после более 10000 погибших, мадьярские требования никогда не найдут понимания в Украинском обществе, кто бы ни был Президентом Украины?
Мне на мадьяр Закарпатья было глубоко фиолетово, пока не началась это грязная возня с "праблемой языка и ущемлением прав". А теперь я их не люблю, за их тупорылую настырность в создании проблем на ровном месте и поддержку русни. Будут дальше так себя вести - буду ненавидеть.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПока Украину возглавляет Порошенко, разжигание ненависти против венгров не прекратится, - глава МИД Венгрии Сийярто
 
 
 
 
 
 вверх