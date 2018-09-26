 Пока Украину возглавляет Порошенко, разжигание ненависти против венгров не прекратится, - глава МИД Венгрии Сийярто

Об этом сообщает пресс-служба МИД Венгрии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Пока Украину возглавляет нынешний президент, разжигание ненависти против венгров со стороны украинского государства не прекратится, поскольку президент считает это способом получить определенную общественную поддержку, которая сейчас очень низкая", - отметил Сийярто во время встречи с министром иностранных дел Украины Павел Климкин на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он также добавил, что после очередных выборов президента Украины эта ситуация может измениться.

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По мнению Сиярто, последние полтора года Украина "постоянно ущемляет права" национальных меньшинств, в частности венгерского меньшинства на Закарпатье.

Также глава МИД Венгрии подчеркнул, что выдача венгерских паспортов в Берегово не является нарушением международного права. Сиярто отметил, что в случае высылки венгерского консула Будапешт немедленно вышлет из страны консула Украины.

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Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.