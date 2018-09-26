 Двух бывших сотрудников милиции, семь лет находившихся в розыске за пытки, задержали в Киеве, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева

В сообщении отмечается: "Указанные лица подозреваются в превышении власти, применении физического насилия и пытках с применением разогретого утюга по отношению к задержанному с целью получения от него показаний о содеянном.

В 2014 году приговором Святошинского районного суда города Киева их бывшего руководителя, который в момент совершения преступления возглавлял сектор отдела уголовного розыска, признан виновным по ч. 2 ст. 365 и ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 358 УК Украины и осужден к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные со специальными властными полномочиями сроком на три года.

Двое его сообщников уволились из органов внутренних дел и с 2011 года скрывались от органа досудебного расследования, однако после установления их местонахождения 26.09.2018 были задержаны.

Прокуратурой города Киева подготовлено ходатайство в суд о применении в отношении задержанных лиц меры пресечения в виде содержания под стражей".

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