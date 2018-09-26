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Все про:прокуратура (3316) пытки в милиции (248)

 Двух бывших сотрудников милиции, семь лет находившихся в розыске за пытки, задержали в Киеве, - прокуратура

Следователями прокуратуры города Киева совместно с оперативными работниками управления внутренней безопасности в г. Киеве ДВБ Национальной полиции Украины задержали двух бывших работников милиции, которые 7 лет находились в розыске.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева

В сообщении отмечается: "Указанные лица подозреваются в превышении власти, применении физического насилия и пытках с применением разогретого утюга по отношению к задержанному с целью получения от него показаний о содеянном.

В 2014 году приговором Святошинского районного суда города Киева их бывшего руководителя, который в момент совершения преступления возглавлял сектор отдела уголовного розыска, признан виновным по ч. 2 ст. 365 и ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 358 УК Украины и осужден к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные со специальными властными полномочиями сроком на три года.

Двое его сообщников уволились из органов внутренних дел и с 2011 года скрывались от органа досудебного расследования, однако после установления их местонахождения 26.09.2018 были задержаны.

Прокуратурой города Киева подготовлено ходатайство в суд о применении в отношении задержанных лиц меры пресечения в виде содержания под стражей".

Также читайте: "Люди признавались в пытках, не считая это чем-то зазорным. Мол, а как иначе работать?!", - Закревская о переаттестации полиции

Источник: https://censor.net.ua/n3088269
 
   
 Топ комментарии
 
А Голубана нашли?Или еще ищут?
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Из WhatsAppа….
- Скажите, а Вы точно не разведчики?
- Нет, мы два гея, которые ездили в Анлию в романтическое путешествие.
- Понятно, а когда Вы впервые узнали, что вы не такие как все, в смысле половой﻿ ориентации.
- А как вернулись, так сразу и узнали...
- Ну да, нам товарищ Генерал прямо﻿ так и сказал, что после такого мы просто пи.......сы, а не разведчики...
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Фемида заработала? Или подержат, как Стрелкова и отпустят с миром?
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...запрацювала передком? Чи всіма можливими отворами?
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У них кафе было на Кресчатике, а их искали в Лиссабоне.
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дык... в командировку в Лиссабон ездить антиресно....
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А ведь винницкий майор задержавший Стрелкова, сейчас прячется от своих и чужих...в третьих странах!
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Справедливим для соціуму буде введення пожиттєвої Berufsverboten для цілого ряду професій і прав ,починаючи з адвокатів , суддів , мєнтів , плокулолів , водіїв , медиків і інш. .
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Аваков собирает проверенные кадры и опытных работников органов. Нельзя разбрасываться такими специалистами - на носу выборы
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The Insider и Bellingcat удалось установить личность «Руслана Боширова», одного из двух сотрудников ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипалей. Им оказался полковник ГРУ и «Герой России» Анатолий Чепига.

https://theins.ru/politika/118927
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Не жилец больше, "герой россии"...
Несчастный случай не за горами.
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Из WhatsAppа….
- Скажите, а Вы точно не разведчики?
- Нет, мы два гея, которые ездили в Анлию в романтическое путешествие.
- Понятно, а когда Вы впервые узнали, что вы не такие как все, в смысле половой﻿ ориентации.
- А как вернулись, так сразу и узнали...
- Ну да, нам товарищ Генерал прямо﻿ так и сказал, что после такого мы просто пи.......сы, а не разведчики...
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пять лет с запретом на пользования утюгом
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Двух бывших сотрудников милиции, семь лет находившихся в розыске за пытки, задержали в Киеве. Цензор.
О половой принадлежности задержаных не сообщают. То простая логическая цепочка. Задержали семью педиков- извращенцев.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвух бывших сотрудников милиции, семь лет находившихся в розыске за пытки, задержали в Киеве, - прокуратура
 
 
 
 
 
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