 Двух бывших сотрудников милиции, семь лет находившихся в розыске за пытки, задержали в Киеве, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева
В сообщении отмечается: "Указанные лица подозреваются в превышении власти, применении физического насилия и пытках с применением разогретого утюга по отношению к задержанному с целью получения от него показаний о содеянном.
В 2014 году приговором Святошинского районного суда города Киева их бывшего руководителя, который в момент совершения преступления возглавлял сектор отдела уголовного розыска, признан виновным по ч. 2 ст. 365 и ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 358 УК Украины и осужден к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные со специальными властными полномочиями сроком на три года.
Двое его сообщников уволились из органов внутренних дел и с 2011 года скрывались от органа досудебного расследования, однако после установления их местонахождения 26.09.2018 были задержаны.
Прокуратурой города Киева подготовлено ходатайство в суд о применении в отношении задержанных лиц меры пресечения в виде содержания под стражей".
https://theins.ru/politika/118927
Несчастный случай не за горами.
- Скажите, а Вы точно не разведчики?
- Нет, мы два гея, которые ездили в Анлию в романтическое путешествие.
- Понятно, а когда Вы впервые узнали, что вы не такие как все, в смысле половой ориентации.
- А как вернулись, так сразу и узнали...
- Ну да, нам товарищ Генерал прямо так и сказал, что после такого мы просто пи.......сы, а не разведчики...
О половой принадлежности задержаных не сообщают. То простая логическая цепочка. Задержали семью педиков- извращенцев.