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 Налоговики ликвидировали незаконную АЗС на Прикарпатье. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Ивано-Франковской области пресекли деятельность незаконной автозаправочной станции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики ликвидировали незаконную АЗС на Прикарпатье 01

В рамках проведения операции "Акциз - 2018" было установлено, что на территории области без надлежащей регистрации и разрешительных документов функционирует АЗС, где осуществляется незаконная реализация дизельного топлива.

Документов, подтверждающих происхождение обнаруженных горюче-смазочных материалов, работникам налоговой милиции представлено не было.

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Налоговики ликвидировали незаконную АЗС на Прикарпатье 02

По результатам проведенных мероприятий изъято и передано на ответственное хранение 29,8 тонны дизельного топлива ориентировочной стоимостью 1 млн 130 тыс. гривен и оборудование на сумму около 300 тыс. гривен.

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По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по признакам ч.1 ст.164 КУоАП в отношении гражданина, который осуществлял реализацию ГСМ.

Источник: https://censor.net.ua/n3088266
 
 
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