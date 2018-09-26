 Налоговики ликвидировали незаконную АЗС на Прикарпатье. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз - 2018" было установлено, что на территории области без надлежащей регистрации и разрешительных документов функционирует АЗС, где осуществляется незаконная реализация дизельного топлива.

Документов, подтверждающих происхождение обнаруженных горюче-смазочных материалов, работникам налоговой милиции представлено не было.

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По результатам проведенных мероприятий изъято и передано на ответственное хранение 29,8 тонны дизельного топлива ориентировочной стоимостью 1 млн 130 тыс. гривен и оборудование на сумму около 300 тыс. гривен.

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По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по признакам ч.1 ст.164 КУоАП в отношении гражданина, который осуществлял реализацию ГСМ.