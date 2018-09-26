 Мы стали свидетелями нарушения Будапештского меморандума, - Дуда на Совбезе ООН о несоблюдении гарантий безопасности Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Для того, чтобы международное сообщество уважали, очень важно, чтобы соблюдались обязательства и обязанности, которые мы взяли на себя. С печалью хотел бы обратить внимание на события в сфере безопасности в нашем регионе - Центральной и Восточной Европе. Лишь в последние несколько лет мы стали свидетелями явного нарушения Будапештского меморандума, который гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на мирное и добровольное ядерное разоружение", - сказал президент Польши.

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"В равной мере нас тревожит размещение ракетных установок двойного назначения вблизи наших границ. Все это ведет к значительному ухудшению безопасности в регионе", - добавил он.

Будапештский меморандум - соглашение, подписанное Россией, Соединенными Штатами, Великобританией и Украиной в 1994 году, согласно которому страны гарантировали Украине защиту суверенитета и территориальную целостность.

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