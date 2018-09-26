 Мы стали свидетелями нарушения Будапештского меморандума, - Дуда на Совбезе ООН о несоблюдении гарантий безопасности Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Для того, чтобы международное сообщество уважали, очень важно, чтобы соблюдались обязательства и обязанности, которые мы взяли на себя. С печалью хотел бы обратить внимание на события в сфере безопасности в нашем регионе - Центральной и Восточной Европе. Лишь в последние несколько лет мы стали свидетелями явного нарушения Будапештского меморандума, который гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на мирное и добровольное ядерное разоружение", - сказал президент Польши.
"В равной мере нас тревожит размещение ракетных установок двойного назначения вблизи наших границ. Все это ведет к значительному ухудшению безопасности в регионе", - добавил он.
Будапештский меморандум - соглашение, подписанное Россией, Соединенными Штатами, Великобританией и Украиной в 1994 году, согласно которому страны гарантировали Украине защиту суверенитета и территориальную целостность.
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🤣
😁🤣
меморандум - Кацапия вывезла себе украинское ЯО в обмен на гарантии целостности
государства Украина - теперь ни одна страна не откажется от ЯО.
1999-1998 между Украиной и Рашкой был заключен Договор о
признании границ, дружбе и т.д. (такого Договора нет между Китаем и
Кацапстаном), который был признан и ратифицирован ГосДурой и СФ Кацапии. Т.е.
страна А имела договор со страной Б о признании границ, и нарушило его,
присоединив часть территории - ранее такое
в Европе было в 30-х при Гитлере №1.
открытым текстом
без расшаркивания и заглядывания в глаза
3 ч. ·
Новая Кавказская Война.
Чечне передают землю Ингушетии. Недавно Кадырову подарили все нефтепромыслы и нефтеперерабатывающие предприятия на территории Чечни. Аппетиты растут.
Из-за митинга против передачи земель Чеченской республике перекрыли въезд бетонными блоками в столицу Ингушетии Магас
У Аланских ворот собралось несколько десятков человек. Как пишет «Кавказский узел», в столицу Ингушетии ввели колонну Росгвардии. По информации от МВД региона, полиция «осуществляет комплекс мероприятий, направленных на охрану общественного порядка и обеспечение безопасности на территории всей республики».
По словам журналистов и местных жителей, в республике плохо работает интернет, а в Магасе и Назрани его отключили совсем.
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😜