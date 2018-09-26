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 За рубежом
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Все про:Будапештское соглашение (101) ООН (2568) ядерное оружие (564) Дуда (242)

 Мы стали свидетелями нарушения Будапештского меморандума, - Дуда на Совбезе ООН о несоблюдении гарантий безопасности Украине

Президент Польши Анджей Дуда, выступая в среду на Совете безопасности ООН, призвал другие страны обратить внимание на ситуацию с безопасностью в Восточной Европе, добавив, что в ООН допустили нарушение Будапештского меморандума, согласно которому Россия, США и Британия гарантировали Украине безопасность, уважение суверенитета и территориальной целостности после присоединения Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Для того, чтобы международное сообщество уважали, очень важно, чтобы соблюдались обязательства и обязанности, которые мы взяли на себя. С печалью хотел бы обратить внимание на события в сфере безопасности в нашем регионе - Центральной и Восточной Европе. Лишь в последние несколько лет мы стали свидетелями явного нарушения Будапештского меморандума, который гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на мирное и добровольное ядерное разоружение", - сказал президент Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я много общался с официальными представителями стран-членов Совбеза: все "за" введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, кроме России. Она боится, - Порошенко

"В равной мере нас тревожит размещение ракетных установок двойного назначения вблизи наших границ. Все это ведет к значительному ухудшению безопасности в регионе", - добавил он.

Будапештский меморандум - соглашение, подписанное Россией, Соединенными Штатами, Великобританией и Украиной в 1994 году, согласно которому страны гарантировали Украине защиту суверенитета и территориальную целостность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Дуда провели в Нью-Йорке короткую беседу, - Щерский

Источник: https://censor.net.ua/n3088264
 
   
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Хоть поляк за нас нормальное слово сказал. А наш барыга с американскими барыгами догаваривался.
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Умный мужчина Президент Польши,в яблочко каждое слово!
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Сегодня день рождения Петра Порошенко...
[Сегодня день рождения Петра Порошенко... ] Посмотри! http://ua24ua.net/segodnya-den-rogdeniya-poroshenko-i-den-prezervativa-dva-prazdnika-ili-vse-taki-odin/
🤣
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Lumos UA. Могерини в ООН отказалась от кофе из рук россиян(послала н****) https://youtu.be/AMLRWBi321Q.
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Наш МИД и Порошенко про это уже 100 раз гооворили.
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это не важно, сказано Барыга, значит Барыга и точка!... Мы стали свидетелями нарушения Будапештского меморандума, - Дуда на Совбезе ООН о несоблюдении гарантий безопасности Украине - Цензор.НЕТ 8318
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1994 Будапештский
меморандум - Кацапия вывезла себе украинское ЯО в обмен на гарантии целостности
государства Украина - теперь ни одна страна не откажется от ЯО.

1999-1998 между Украиной и Рашкой был заключен Договор о
признании границ, дружбе и т.д. (такого Договора нет между Китаем и
Кацапстаном), который был признан и ратифицирован ГосДурой и СФ Кацапии. Т.е.
страна А имела договор со страной Б о признании границ, и нарушило его,
присоединив часть территории - ранее такое
в Европе было в 30-х при Гитлере №1.
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вот это серёзное заявление, при том обяснить надо не только рашкестану о своих поступках но и тем кто бездеиствовал.
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Оружие,оно в продаже всегда есть в неограниченном количестве!
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В ограниченном. В смысле, только для Членов Клуба. Ну и Гостей.
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А в чём заключались эти гарантии. кроме слов "мы гарантируем"? Ну, вы гарантируете, а если несоблюдение, то с вашей стороны следует что? Глубокая озабоченность? И какой баран на такие гарантии согласился? Кравчук? Кучма?
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Ну, посмотрим, шо этого Дуду реально печалит. Мне кажется, не за горами то, что мы увидим. Вот, только паспорта на камеру начнут раздавать... так и увидим. Шо такое меморандум, шо такое его "печалит", а шо такое реальность...
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Почалося! Це те, про що довго уникали говорити гаранти. Тепер всі гаранти втратили авторитет і новий подібний договір став неможливим.
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вот так!
открытым текстом
без расшаркивания и заглядывания в глаза
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а чем они рискуют?... Украина все оплатит кровью....
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И что дальше? А ничего. Колеса крутятся, бабло мутится.
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Кирилл Шрайбер

3 ч. ·

Новая Кавказская Война.
Чечне передают землю Ингушетии. Недавно Кадырову подарили все нефтепромыслы и нефтеперерабатывающие предприятия на территории Чечни. Аппетиты растут.
Из-за митинга против передачи земель Чеченской республике перекрыли въезд бетонными блоками в столицу Ингушетии Магас
У Аланских ворот собралось несколько десятков человек. Как пишет «Кавказский узел», в столицу Ингушетии ввели колонну Росгвардии. По информации от МВД региона, полиция «осуществляет комплекс мероприятий, направленных на охрану общественного порядка и обеспечение безопасности на территории всей республики».

По словам журналистов и местных жителей, в республике плохо работает интернет, а в Магасе и Назрани его отключили совсем.
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Вот и весь вопрос НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРАНДУМ В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ Х-ЛА А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПОНОС ОТ РАШКИ Мы стали свидетелями нарушения Будапештского меморандума, - Дуда на Совбезе ООН о несоблюдении гарантий безопасности Украине - Цензор.НЕТ 9485
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А договор на веки вечные или до первого переворота?
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Гарантировали обьебзабоченность...
😜
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМы стали свидетелями нарушения Будапештского меморандума, - Дуда на Совбезе ООН о несоблюдении гарантий безопасности Украине
 
 
 
 
 
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